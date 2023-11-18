Catalog新推迪士尼《魔雪奇緣》秋冬服飾！親子裝Frozen打扮入樂園玩+超可愛週邊配件

迪士尼Frozen｜各位迪士尼粉絲請留意！適逢迪士尼《魔雪奇緣》主題樂園將於 11 月 20 日正式開幕，Catalog 推出多款 Disney Frozen 產品，透過精心的設計，將帶給你一場真正的奇幻旅程，讓你感受《魔雪奇緣》童話故事中的魔力！ Catalog Disney Frozen 系列以主角愛莎女王、安娜女王以及小白推出各款精美冬季服裝與生活配件，例如針織外套、衛衣、襪子以及頸枕等。本系列即日起於全線 Catalog 門市及網店正式推出。部份產品均設有成人及童裝，你能夠將迪士尼系列產品帶回家，與家人和朋友一同分享奇妙旅程！
Catalog Disney Frozen 日常冬季服飾 — 成人系列及週邊配件
Catalog Disney Frozen 系列帶你走進愛莎女王與安娜公主的夢幻世界，現在為大家介紹日常冬季的成人系列，讓你在平凡的日常中散發著迪士尼的魔法。成人系列中的針織開胸外套以經典的雪花圖案為主軸，融入了摩洛哥圖騰的元素，為你帶來一絲神秘感，細心地看，還會找到小白正在跳舞的圖案，十分可愛！而另一款針織衫也精心運用了《魔雪奇緣》中的元素，如 Frozen 城堡和愛莎女王在森林中唱歌的剪影。一穿上這件針織衫，瞬間彷彿回到了電影的場景，完全沉浸在夢幻視覺的享受中！
此外，系列中還有深藍色的小白可合拼立體頭衛衣，融入了立體吊飾設計，展現出小白俏皮可愛的形象，讓你彷彿能夠感受到小白在電影中經常拿下頭部的搞怪模樣。最後， Frozen 成人系列有兩色入長筒襪款，均以黑白藍作主調，輕鬆搭配日常及冬天造型。集舒適、實用、時尚於一身，讓 Frozen 陪你感受特別的冬日温暖。
Catalog Disney Frozen 週邊配件系列為大家送上可愛又實用的兩用抱枕，以小白作設計的抱枕，平時可以做背枕或者冬天攬住可以暖笠笠。而向內反轉另一邊則是城堡和愛莎女王剪影作設計的頸枕，方便於搭乘飛機或者休息時使用。
Catalog Disney Frozen 日常冬季服飾 — 小童系列
說到夢幻系列，怎可少得小童服飾，一齊帶領小朋友們進入這個夢幻世界，為他們童年的幻想成真吧！小童系列的針織開胸外套以及深藍色的小白吊飾衛衣與成人系列的設計一樣，帶一點時尚與可愛的風格，很適合父母與小朋友一起穿著親子裝，一起分享穿搭的樂趣！
針織衫方面，小童系列同樣有成人款式的愛莎女王剪影的設計，設計上更加入珠片和金屬車花，更顯夢幻感！另外亦加設小白款式，可愛小白融入了立體圖案設計，可以感受毛茸茸的觸感。而相比成人系列，兩款小童針織衫設計中的圖案會更大，讓小朋友穿著上來時營造出夢幻氛圍！
另外，小童系列還有專屬於他們的特別款式，包括深藍色愛莎女王針織衛衣，中間以透明設計展示愛莎女王的圖案，透明空間內更加入閃粉及珠片，猶如一顆閃亮的水晶球。還有海虎毛款小白連帽外套，非常適合冬天穿著，帽子上的小白立體鼻子更增添了可愛感。最後，有小白漁夫帽，帽子上印有車花小白圖案，而小白的雙手更是立體的，彷彿與你相擁，可愛度爆燈！
當然，小童系列也有可愛襪款！兩色入長筒襪款與成人系列同款，絕對是親子裝穿搭的必備單品。此外，還有船襪款，印有愛莎女王和小白的大頭圖案款式，出眾且吸睛！一起帶領你的小朋友進入夢幻世界，穿上可愛又夢幻的服飾，一同享受奇妙的時光！
Catalog x Disney Frozen 迪士尼《魔雪奇緣》系列
開售日期：2023年11月16日