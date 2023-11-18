Catalog新推迪士尼《魔雪奇緣》秋冬服飾！親子裝Frozen打扮入樂園玩+超可愛週邊配件

迪士尼Frozen｜各位迪士尼粉絲請留意！適逢迪士尼《魔雪奇緣》主題樂園將於 11 月 20 日正式開幕，Catalog 推出多款 Disney Frozen 產品，透過精心的設計，將帶給你一場真正的奇幻旅程，讓你感受《魔雪奇緣》童話故事中的魔力！ Catalog Disney Frozen 系列以主角愛莎女王、安娜女王以及小白推出各款精美冬季服裝與生活配件，例如針織外套、衛衣、襪子以及頸枕等。本系列即日起於全線 Catalog 門市及網店正式推出。部份產品均設有成人及童裝，你能夠將迪士尼系列產品帶回家，與家人和朋友一同分享奇妙旅程！

Catalog Disney Frozen 日常冬季服飾 — 成人系列及週邊配件

Catalog Disney Frozen 系列帶你走進愛莎女王與安娜公主的夢幻世界，現在為大家介紹日常冬季的成人系列，讓你在平凡的日常中散發著迪士尼的魔法。成人系列中的針織開胸外套以經典的雪花圖案為主軸，融入了摩洛哥圖騰的元素，為你帶來一絲神秘感，細心地看，還會找到小白正在跳舞的圖案，十分可愛！而另一款針織衫也精心運用了《魔雪奇緣》中的元素，如 Frozen 城堡和愛莎女王在森林中唱歌的剪影。一穿上這件針織衫，瞬間彷彿回到了電影的場景，完全沉浸在夢幻視覺的享受中！

此外，系列中還有深藍色的小白可合拼立體頭衛衣，融入了立體吊飾設計，展現出小白俏皮可愛的形象，讓你彷彿能夠感受到小白在電影中經常拿下頭部的搞怪模樣。最後， Frozen 成人系列有兩色入長筒襪款，均以黑白藍作主調，輕鬆搭配日常及冬天造型。集舒適、實用、時尚於一身，讓 Frozen 陪你感受特別的冬日温暖。

Catalog Disney Frozen 週邊配件系列為大家送上可愛又實用的兩用抱枕，以小白作設計的抱枕，平時可以做背枕或者冬天攬住可以暖笠笠。而向內反轉另一邊則是城堡和愛莎女王剪影作設計的頸枕，方便於搭乘飛機或者休息時使用。