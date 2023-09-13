Catalog新推MOOMIN姆明家族秋夏服飾！親子裝適合一家大細

姆明粉絲請注意！姆明系列緊接8月份的姆明日正式進駐 Catalog，以清新自然為主題打造充滿戶外元素與森林風格的穿搭。Catalog x MOOMIN 系列以保持趣味、時刻好奇及關愛他人的姆明精神，為日常服飾注入北歐魅力。系列涵蓋百搭 T 恤、圓領衛衣、針織衫、以史力奇為主題的外套和吊帶工裝裙、趣味童裝等。而單品上造工精美的圖案，如：姆明家族溫馨的背影則由姆明作者 Tove Jansson 以往創作的插圖、掃描、和小說等元素繪畫而成。Catalog x MOOMIN 系列將於 9 月 12 日起於全線 CATALOG 門市及網店發售完整系列。姆明愛好者們絕對不能錯過此次精彩的聯乘系列，一起來感受姆明一族真摯的連結吧！

Catalog x MOOMIN 服飾 — 史力奇森林及初秋休閒系列 以橄欖綠色為主調的史力奇森林系列，呈現出史力奇喜歡的無拘無束和慵懶自然的感覺。橄欖綠色姆明口袋外套，外觀搶眼又特別，還有鮮花在袖邊及下擺作點綴。而姆明吊帶工人裙則結 合戶外與城市的元素，上搭黑及白色史力奇露營印花圖案 T 恤，洋溢朝氣。T 恤胸前的露營帳篷就有如經驗豐富的史力奇築起的帳篷，正在回想起點起營火與小頑皮小美跟史丁奇一起歡度快樂時光的片段！而印有樹精、姆明與歌妮圖案的 T 恤，樹精鬼馬地出現在左上的橫紋口 袋，下搭深綠色歌妮短褲便聯想起歌妮與姆明來到野外露營興奮心情。配以史力奇的代表顏色，穿上森林系列把節奏放慢，出走郊遊，遠離煩囂，投入慢活秋日，留下美好回憶。 初秋休閒系列的服飾分為 T 裇、針織冷衫及圓領衛衣三種。三款主角印花圖案 T 裇，包括：胖嘟嘟的姆明、自由詩人史力奇及滿腦子鬼主意的小美。另外，白色姆明與家人全件印花及刺繡圖案 T 恤百搭易襯，可以下搭闊身褲， 展現輕鬆又休閒的風格。黑色及卡其色的姆明與家人圖案針織冷衫則把姆明屋中滿載歡樂氣氛的場景完美重現，讓姆明一族為你開啟每一天的美好日常。當中，黑色款更有立體尾巴的細節，盡顯設計心思。兩種顏色的圓領刺繡衛衣不但將角色的性格描繪出來，更把姆明家族的特色展現得淋漓盡致。例如樂天活潑的姆明配上純白色系衛衣，浮現出姆明的身影，相當討人歡喜；瀟灑冷靜的史力奇則繡於黑色衛衣，低調型格。而系列當中設計最別出心裁的必屬印有姆明屋的立體窗印花圖案衛衣，屋上窗口附帶的窗口開關令衣服充滿玩味，完美契合休閒與可愛元素。

Catalog x MOOMIN 服飾 — 自然療癒系列 自然療癒系列以立體設計，如：領巾及花朵襯托為主，趣味又吸睛，令造型顯得活力充沛。例如姆明的黑色和小美的粉色圍巾 T 恤上附帶的立體領巾可以演繹出青春學院風格；至於有著色彩繽紛的 3D 織花裝飾的針織背心及歌妮立體花圖案 T 恤，則能突顯出慢活秋日感，穿上一刻便演活戴上鮮花頭飾的歌妮。以姆明世界五彩斑斕為主題的開襟針織外套亦引人注目，舒適的寛版剪裁質感棉軟舒適，適合居家或日常穿著。而印有姆明家族在草地上野餐溫馨畫面的 T恤亦值得入手收藏，設計營造北歐格調，讓人感受到療癒的氛圍。想像有如姆明一家坐在草地上享受大自然，放下忙碌日常，感受生活，度過一個愉快的假期吧！

Catalog x MOOMIN 服飾 — Mini “Me” 系列 以上三個系列均設有童裝款式，角色 T 恤的配色更轉用粉藍色及粉紅色等淺色系配色，吸引小朋友目光。粉紅色的小美小童裙及姆明與姆明爸爸假兩件長袖小童 T 恤屬童裝獨有，小童裙領邊繡上花花圖案，甜美同時充滿歐洲風格，充斥著青春感而不失貴氣；假兩件長袖小童 T 恤利用尼龍口袋置於前方，工裝風格拉滿。姆明小童外套連背包設計方便讓小朋友攜帶自己的隨身物品或收起外套，外套面料舒適，小朋友穿上後活動自如，適合每天穿著。一系列自家設計的童裝款式，可謂治癒各位的心！

Catalog x MOOMIN 系列 — 探險必備的週邊配件 週邊配件方面，為同樣喜愛探險的你準備了姆明書本造型收納袋，非常適合收納旅行用品或當 作禮物送給姆明迷的朋友。收納袋容易清洗而且玲瓏小巧，並印上姆明一族圖案，可愛度大增。其中最吸引目光的絕對是標誌性的史力奇綠帽，帽邊的繡花令這帽子更加別緻，喚起大家的童真。最後，姆明折疊斜孭袋既環保又時尚，使用時更格外有去旅行的儀式感，可極速摺疊成旅行帶或擴展成旅行袋，方便隨身攜帶。*凡購買 Catalog x MOOMIN 系列滿指定金額即送姆 明折疊斜孭袋乙個，數量有限，送完即止。 另外，黑色姆明與家人圖案 T 裇僅於網店發售。T 裇前胸印有姆明與歌妮奔跑的畫面，後方則印有姆明與家人及朋友互相依靠、滿載溫馨的背影。絕對是姆明迷不 容錯過的必買單品。數量有限，售完即止，姆明迷切勿錯過！