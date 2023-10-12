Catalog新推Teletubbies天線寶寶秋冬服飾！天線得得B充滿童年回憶

鍾意天線得得B的你要留意啦！Teletubbies 天線寶寶系列由即日起正式進駐 Catalog，決意與大家一同重拾兒時回憶，帶大家踏上神奇島之旅！系列集齊 4 個角色，分別有：Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa 以及 Po。推出多款代表 4 個天線寶寶的顏色連帽衛衣，毛毛圍巾、公仔、運動褲等，與朋友一起齊穿 4 色衛衣變成「天線寶寶」打卡，增添趣味！天線寶寶集夢幻與可愛於一身，是次系列誓要掀起新一波時尚浪潮。服裝及配飾充滿趣味多彩，萬聖節時穿著低調又應節。從小就看天線寶寶的觀眾，萬勿錯過今次設計可愛的服飾！

神奇島之旅的首站，現在為大家介紹日常百搭的成人系列。天線寶寶印花圖案 Tee 共有四 款，往左看，你會發現黑色 Tee 印有調皮擔當 Po，背面他用手蓋住嘴輕輕一笑，似乎在打著 什麼鬼主意！接著是白色 Tee 上面有愛耍帥的 Dipsy 與 Po 做著相同動作，隱藏著好動佻皮 一面。在 Dipsy 的左邊亦可以找到粉紅色 Tee，上面是愛玩耍的 Laa-Laa 把手放在後面，嬌 憨又可人！而身型最為龐大紫色 Tee，Tinky Winky 化身熱情擔當，向大家打招呼，令人心情 愉悅！此外，系列還有天線寶寶印花圖案 Tee 及天線寶寶印花圖案衛衣。圖案上彷彿欣賞著 4 位天線寶寶的舞蹈，幻彩投射出一個又一個快樂跳躍的天線寶寶，瞬間帶你進入純真無邪的 孩子幻想世界，沉浸在夢幻視覺的享受！四色天線寶寶圖案的衛衣則經典地展現了他們掩眼的 動作，彷彿別人看不見他們，令人哭笑不得。

第二站，我們將欣賞尋「寶」主題的裝扮服飾，其中有四款必買的連帽衛衣，分別是紫色、綠 色、黃色和紅色，每個角色都有專屬的顏色。帽子上還有每個天線寶寶獨特的立體「天線」， 衛衣前胸上還刺繡著可愛的天線寶寶圖案，非常適合平時外出穿搭！這款衛衣算是非常百搭， 帶有一點小可愛的風格，和閨蜜一人買一件顏色就剛剛好！當然，可愛絕對不夠，如果想要整 個造型更完美，就可以搭配天線寶寶印花外套和同款的長褲！和閨蜜一起穿著去運動或參加派 對也是不錯的選擇！七彩粉嫩色調的天線寶寶印花圖案衛衣和背心更是色彩繽紛、明亮耀眼！

Catalog x Teletubbies 主題系列服裝同時釋出 4 款色童裝連帽衛衣及運動套裝配件，如果有小孩子的話，一定要讓他們穿上這溫馨的親子裝，讓全家一起打造搞怪可愛的天線寶寶造型。當中兩款拼色天線寶寶印花圖案小童衛衣有如夢回千禧年間的懷舊時光；而天線寶寶的小童印 花針織外套則可作為外搭單品，為童裝穿搭增添了趣味的童趣氛圍。

Catalog x Teletubbies 系列必備玩味生活週邊配件

神奇島捉迷藏之旅尚未完結，大家穿過「尋『寶』時光門」，經過閃爍亮眼的螢光彩虹，與四 位天線寶寶一同穿越到達旅程的下一站！除了衣服，地毯也非常值得收藏的商品！那些掩著眼 睛的天線寶寶更是可愛到讓人無法抗拒！*凡購買 Catalog x Teletubbies 系列滿指定金額即送 天線寶寶地毯乙張，數量有限，送完即止。另外，還有精美的周邊商品，其中包括四個天線寶 寶公仔！這些天線寶寶公仔外表呆萌可愛，材質柔軟順滑。它們帶著乖巧的表情陪伴你玩耍， 也可以陪你入眠，重現美好的童年回憶！

此外，系列還考慮到你的時尚需求和萬聖節搞怪造型，推出了天線寶寶雙面帽子，可以雙面搭 配，具有新潮的美式風格。而萬聖節即將到來，四款天線寶寶圍巾絕對是必備單品，有著紫 色、綠色、黃色和紅色四個角色專屬的顏色，每條圍巾上還有各自獨有的「天線」。這些圍巾 外觀色彩鮮豔、設計搞怪又搶眼，最適合和好朋友一起外出打扮！

旅程的最後，還有一系列的配件系列等待大家，系列推出符合多巴胺風格的四種顏色長筒襪， 襪子上還印有四個角色的大頭圖案。此外，還有彩虹間條長筒襪，款式出眾且吸睛，絕對是必備的日常配件！