Catalog聯乘人氣meme角色Bobby Hill回歸 全新美式復古服飾/棒球外套/牛角衣/漁夫帽

Catalog再度與King of the Hill合作,以全新主題設計,推出多款潮流服裝與生活配件。是次Catalog King of the Hill系列以人氣網路memes角色Bobby Hill 為設計靈感,將盞鬼表情融入生活服飾,推出一系列美式復古風格必備單品,例如棒球外套、牛角衣、衛衣等!10月3日起全線Catalog門市及網店正式推出,各位fans記得留意啦!