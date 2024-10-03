Catalog聯乘人氣meme角色Bobby Hill回歸 全新美式復古服飾/棒球外套/牛角衣/漁夫帽

Catalog再度與King of the Hill合作，以全新主題設計，推出多款潮流服裝與生活配件。是次Catalog King of the Hill系列以人氣網路memes角色Bobby Hill 為設計靈感，將盞鬼表情融入生活服飾，推出一系列美式復古風格必備單品，例如棒球外套、牛角衣、衛衣等！10月3日起全線Catalog門市及網店正式推出，各位fans記得留意啦！

King of the Hill 必備潮流生活週邊配件 Catalog King of the Hill 系列推出多款潮流周邊商品，融合了可愛搞怪和時尚元素，讓你在人群中脫穎而出。 其中一款搞怪薯片斜孭袋，以 Bobby Hill 最愛的薯片為設計靈感，亮面材質讓袋子看起來像一包真正的薯片，絕對引人注目！ 另一款是 Bobby Hill 大頭造型斜孭袋，靈感來自他勇敢反擊霸凌者的表情，背面印有經典對白，警告他人不要觸碰你的袋子，展示你獨特的品味。 Catalog King of the Hill 系列還推出了印有 Bobby Hill 樣貌和名字的背包。背包正面有兩個拉鏈小袋，方便放置小物品，旁邊還有兩個索繩袋可以放水壺，容量超大。設計師還在內袋埋藏了小驚喜，打開內袋就能看到薯片袋的印花，俏皮又可愛。 配飾系列還推出了雙面漁夫帽，一面是 Bobby Hill 咧開嘴笑的模樣，另一面則是揞面和雙手扶額的印花。這款漁夫帽可以雙面配搭，咧嘴笑的一面適合搭配簡約衣物，而印花較多的一面則可以與同款印花襯衫短褲組成一套穿搭。 除此之外，系列也推出了多款美式復古必備的長筒襪，這些襪子上印有 Bobby Hill 不同搞鬼 表情，其中一款更有假兩件設計，穿上後就像穿了一雙白色長襪和一雙短襪，超有設計感。

King of the Hill 系列優惠 系列還推出了 Bobby Hill 造型散紙包匙扣，厭世表情造型非常個性。除了擺放硬幣，還能放耳機、指甲夾、眼藥水等小物。散紙包設有鉤環，可以隨意掛在常用袋子上，不佔空間，既方便又實用，還能為你的配飾增添時尚趣味。 *凡購買 Catalog King of the Hill 系列全新產品滿指定金額，即送 Bobby Hill 造型散紙包匙扣，送完即止。

King of the Hill 系列優惠

King of the Hill 服裝系列-夏日服飾 本次系列推出了多款 Bobby Hill 造型的夏日服飾，為你的夏日穿搭增添新意。 首先介紹拼湊影集中經典場面的襯衫，圖案包括 Bobby Hill 躺着吃薯片、被雞蛋打中、展示內褲等荒誕情節，設計新奇獨特，以黑白色為主色，搭配漁夫帽，盡顯型格魅力。第二款襯衫印有 King of the Hill 經典標誌、製作人簽名、Bobby Hill 揞面和雙手扶額造型，盞鬼又時尚，打造個性的街頭慵懶感。 夏日服飾系列還推出了印花束繩短褲，有綠色和黑色可選，搭配印花襯衫，展現新穎破格的時尚思維。 系列還推出了短袖棒球衣，正面有 Bobby Hill 名字縮寫和他興奮模樣的車花，背後是經典揞面造型車花，設計陽光率性，有黑、白兩色可選，配上 Bobby Hill 搞怪表情，呈現獨特的運動穿搭感。 此外，系列還有各款舒適百搭的 Tee，休閒又時尚。其中一款 Tee 有藍、綠兩色，口袋上印有 Bobby Hill 半身圖案，拉下口袋可見他只穿着內褲坐在沙發上，帶來驚喜。另一款 Tee 印有 Bobby Hill 打坐圖案和亮眼紅色名牌，穿上後感覺佛系，隨心而行。最後介紹的 Tee 有黑、白兩款，正面印有 Bobby Hill 舉起鑊鏟準備拍打肚子的可愛樣子，後面印有影集名稱。Tee 上 Bobby Hill 的肚子內藏棉料，令肚子真實立體，按按 Bobby Hill 的肚子減壓又過癮。

King of the Hill 服裝系列-初冬服飾 除了夏季服裝，King of the Hill 系列還推出了多款初冬衣物，讓可愛搞怪的 Bobby Hill 陪你度過一個歡樂的冬季。 首先介紹的是初冬必備的連帽拉鍊外套，口袋上印有製作人的簽名，口袋邊的 Bobby Hill 車花探出頭來磨拳擦掌，一臉興奮。這款外套有黑色和綠色可選，為冬季穿搭增添趣味。 接下來是牛角長袖上衣，以黑色配搭灰色，Bobby Hill 化身愛神邱比特，手拿弓箭和戴着小翅膀，內褲特別用車花設計，整體造型可愛又百搭，輕鬆展現俏皮風格。系列還推出了型格方便的連帽衛衣，中間圖案採用毛巾繡製，質感特別。正中間的 Bobby Hill 在沙發上「肥宅躺」，手袖邊印有他最愛的薯片圖案，展現厭世態度。另一款連帽衛衣有灰色和黑色兩種選擇，衛衣中間有 Bobby Hill 名字車花，他站在中間，一臉不在乎地伸開雙手，展示他引以為傲的大肚子，設計搞怪。 除了連帽衛衣，King of the Hill 系列還推出了多款獨特時尚的圓領衛衣。 第一款印花衛衣印有 Bobby Hill 躺平吃薯片的經典造型和搶眼紅色名牌，直接把薯片倒在自己衣服上的舉動展現了他的懶散個性，讓人哭笑不得。這款衛衣有黑色和灰色可選，讓你學習 Bobby Hill 如何享受悠閒時光。第二款衛衣有黑白兩色，正面是 King of the Hill 的經典標誌，背面是由 Bobby Hill 各種鬼馬表情拼湊而成的迷因，相信各位學生和打工仔都能感同身受。最後一款衛衣有深藍色和灰色選擇，正面的 Bobby Hill 車花一臉乖巧，背面的印花則是他雙手扶額，露出痛苦表情，就像大家在上司要求加班時微笑接受，內心抱頭痛哭，造型盞鬼又過癮。