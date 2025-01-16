Catalog聯乘可口可樂第一撃 美式復古冬季服飾/新年遊戲禮盒新登場

新年周邊產品 為迎接農曆新年，本次系列新年周邊產品有「紅運當頭新年遊戲禮盒」，內含一個「好運轉來」電動骰盅和兩張「豐衣足食」遊戲墊。骰盅內的三顆骰子象徵著「三三不盡」，紅色可口可樂禮盒象徵吉祥如意。遊戲墊還可以作為日常膠桌墊使用，實現一物多用。 是次更特別準備新年必備的金運利是封和「盤滿缽滿」利是袋。設計以紅色和金色為主色。手持紅噹噹的利是封和利是袋，必定能在新的一年中迎來好運，事事順利。凡於 Catalog 購買任何產品滿 $800，即可獲贈一套共六個嘅精美利是封；購買任何產品滿 $1288即可獲利是袋一個。數量有限，先到先得，送完即止。