Catalog聯乘可口可樂第一撃 美式復古冬季服飾/新年遊戲禮盒新登場

新年當然要著得醒神，讓自己新一年鴻運當頭！Catalog聯乘可口可樂，將美式復古元素與可口可樂的經典形象完美結合，推出棒球外套、針織毛衣、連帽衛衣和 Boxer短褲等，更有多款精美周邊商品。Catalog聯乘可口可樂第一撃即日起於全線 Catalog門市及網店率先購買指定產品！第二階段將於2月6日起發售完整系列。
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新年周邊產品
為迎接農曆新年，本次系列新年周邊產品有「紅運當頭新年遊戲禮盒」，內含一個「好運轉來」電動骰盅和兩張「豐衣足食」遊戲墊。骰盅內的三顆骰子象徵著「三三不盡」，紅色可口可樂禮盒象徵吉祥如意。遊戲墊還可以作為日常膠桌墊使用，實現一物多用。
是次更特別準備新年必備的金運利是封和「盤滿缽滿」利是袋。設計以紅色和金色為主色。手持紅噹噹的利是封和利是袋，必定能在新的一年中迎來好運，事事順利。凡於 Catalog 購買任何產品滿 $800，即可獲贈一套共六個嘅精美利是封；購買任何產品滿 $1288即可獲利是袋一個。數量有限，先到先得，送完即止。
美式復古風格
這次系列推出了多款美式復古服飾，承襲百年品牌的經典魅力。系列以標誌性的大紅色，展現獨特時尚風格。
必備的美式復古棒球外套，提供黑色和紅色兩種選擇。外套胸口的品牌名稱以精緻刺繡呈現，背面則是帶有復古玻璃瓶裝可樂的拼布設計。 另一款針織毛衣，毛衣前後均有 Coca-Cola 品牌名稱的車花，衣袖上還點綴著一個玻璃瓶裝可口可樂的圖案。而襯衫式外套，分別有紅黑格子款和仿丹寧款兩種風格，胸口的口袋上別出心裁地設計了一個可樂的刺繡章，為外套增添趣味性。更有一系列袋鼠袋長袖連帽衛衣，巧妙地加上了可口可樂的商標，增添了整體設計的趣味性與識別度，充滿懷舊氛圍。今次更推出長袖短身衛衣，分別有白色和黑色款。這兩款短款衛衣的最大亮點在於它們的刺繡設計，品牌名稱以漸變色的方式進行刺繡。
特別推出印有多個可口可樂商標的Boxer短褲。這款 Boxer 短褲不僅可以單穿，還可內搭低腰褲，露出獨特的褲邊，修飾腰部線條的同時拉長腿部比例，展現歐美慵懶的風格，兼具舒適感和時尚感。本系列還特別推出了一款復古風格的保齡球包，復古的氣息和黑白配色設計完美搭配本系列的不同單品。