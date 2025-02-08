Catalog聯乘可口可樂第二撃登場 限定2日免費飲可樂/打造街頭復古風穿搭

Catalog聯乘可口可樂系列第二擊登場！是次聯乘大玩美式復古元素，將可口可樂經典魅力完美結合，打造一系列街頭復古風穿搭單品，主力推出短袖Tee和外套，早春換季都能輕鬆穿出時尚感。Catalog聯乘可口可樂第二階段將於即日起於全線 Catalog門市及網店率先發售。
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限定2日免費飲可樂
適逢情人節，Catalog與可口可樂合作，一連兩日大派免費可樂，與市民一同分享快樂。
於2月14日及2月15日期間，於指定門市讚好Catalog及可口可樂 Instagram 專頁 (@cataloghk & @cocacolahk)，即可免費獲贈可口可樂汽水 200 毫升迷你罐一罐。
2月14日指定門市：
時間：6PM – 8PM *送完即止
- 觀塘APM分店 - 九龍觀塘APM創紀之城5期1樓L1-12號舖
- 旺角朗豪坊分店 - 九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖
- 沙田新城市分店 - 新界沙田新城市廣場一期5樓513號舖
2月15日指定門市：
時間：3PM – 6PM *送完即止
- 將軍澳新都城中心分店 - 新界將軍澳新都城中心二期 1樓1044及1045號舖
- 元朗形點分店 - 新界元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點 1樓 A143 號舖
- 葵芳新都會分店 - 新界葵芳新都會廣場1樓121 號舖
- 尖沙咀海運大廈分店 - 九龍尖沙咀海運大廈 2階 OT226-229 & 242 號舖
日常服飾系列 美式運動風
本次系列亦推出輕鬆日常的服飾系列，加入復古風格，每一件都十分百搭，率先介紹短袖棒球外套，這款外套不僅繼承了美式運動風的元素，還賦予其現代感和時尚感，非常適合日常穿著。 另一款黑色的外縫線外套，正正面設有一個實用的小口袋，並配以精緻的刺繡商標。外套背面則印有一幅復古風格的可口可樂圖案，在閃光燈下可見反光印花。
而短款外套正面有兩個口袋，背面以可口可樂及熱狗圖案為設計亮點，展現出趣味與活潑的特點，每樣食物配上可口可樂都清爽又美味，為日常服飾增添了一絲活力感。今次亦推出間條襯衫式外套，設計低調簡約，袖口繡上了可口可樂圖案，展示出設計的小巧思。外套有藍色與粉紅色可供選擇，情侶們可以共同搭配。
春夏必買復古風短袖Tee
今次系列推出多款短袖Tee，黑紅配色tee帶有一絲復古韻味，標誌性設計融合了拼布、車花和刺繡工藝，呈現出多層次的視覺效果。 另一款 tee 亦同樣有粉紅和藍色選擇，正面印上了可口可樂的英文簡寫，背後印了富復古畫風的插畫，就像70年伐的廣告海報。設計日常又可愛。
亦有以黑色為基調的 T 恤，展現了可口可樂商標的刺繡，並在背面印有帶有賽車格紋元素的標語。不可錯過印有一瓶冰涼可樂圖案的黑Tee，懷舊風格的可樂圖案，設計簡潔又百搭。
情人節獨家優惠
於Catalog官網使用優惠碼【VDAY520】，購物滿$520即減$20，優惠即日起至2月16日。
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