Catalog聯乘可口可樂第二撃登場 限定2日免費飲可樂/打造街頭復古風穿搭

Catalog聯乘可口可樂系列第二擊登場！是次聯乘大玩美式復古元素，將可口可樂經典魅力完美結合，打造一系列街頭復古風穿搭單品，主力推出短袖Tee和外套，早春換季都能輕鬆穿出時尚感。Catalog聯乘可口可樂第二階段將於即日起於全線 Catalog門市及網店率先發售。

日常服飾系列 美式運動風

本次系列亦推出輕鬆日常的服飾系列，加入復古風格，每一件都十分百搭，率先介紹短袖棒球外套，這款外套不僅繼承了美式運動風的元素，還賦予其現代感和時尚感，非常適合日常穿著。 另一款黑色的外縫線外套，正正面設有一個實用的小口袋，並配以精緻的刺繡商標。外套背面則印有一幅復古風格的可口可樂圖案，在閃光燈下可見反光印花。

而短款外套正面有兩個口袋，背面以可口可樂及熱狗圖案為設計亮點，展現出趣味與活潑的特點，每樣食物配上可口可樂都清爽又美味，為日常服飾增添了一絲活力感。今次亦推出間條襯衫式外套，設計低調簡約，袖口繡上了可口可樂圖案，展示出設計的小巧思。外套有藍色與粉紅色可供選擇，情侶們可以共同搭配。