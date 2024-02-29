Catalog聯乘日本人氣插畫家Keigo新推春夏服飾+送環保袋！衣物/抱枕/手機袋/拖鞋/拼圖

喜歡日本人氣插畫家 Keigo 的朋友要留意啦！今次 Catalog 聯乘 Keigo 系列，以 Keigo 一眾著名的動物或食物角色作精心設計，推出服飾與各款生活配件，呈現各個動物或食物角色在生活中因身體特徵感到不便的可愛情境，其中包括印花圖案 Tee 、裇衫、長袖及背心毛衣等。系列也推出各款精彩週邊產品：抱枕、手機袋、拖鞋以及獨家推出 Catalog x Keigo 拼圖，極具收藏價值。Catalog x Keigo 系列的生活週邊產品於2月22日於 Catalog 網店率先發售，並於2月29日正式登陸全線 Catalog 門市及網店，Keigo粉絲們千萬不要錯過！

Catalog x Keigo 喜感動物角色

Catalog x Keigo 推出一系列以動物們的「特徵」作構思，系列中有鱷魚、長頸鹿和樹懶等角色的精彩故事。首先有以鱷魚為主角的一系列印花 Tee：第一款以全黑色作為底色，右下角巧妙地藏著鱷魚換衫時的圖案，營造出一種隱藏驚喜的感覺。另一款同樣以黑色為主的印花 Tee ，在背面位置印有鱷魚爬梯時因嘴巴太長而卡住在中間的可愛畫面。最後一款設計采用深綠色，印花上展示了拳擊中的鱷魚因牠超長的嘴巴被擋住，無法正確打到沙包，滑稽又可愛！還有兩款以以鱷魚為設計的船襪及長襪。

此外，長頸鹿長期因為牠的頸部太長而面對不同的尷尬情境，第一件印花 Tee 呈現長頸鹿睡教時需要三個枕頭。另一件黑色印花 Tee 呈現長頸鹿與朋友們合照時的搞笑場景。最後一件白色 Tee 以啪鈕伸縮長頸鹿的頸部長度為牠一直以來的膽憂帶來一絲慰藉。還有幾款船襪及長襪，分別推出黑白色以及啡白色。

樹懶也是今次系列的主角之一，印花 Tee 以牠們慵懶的形象和特殊的動作為靈感，呈現出輕鬆愉快的風格。第一款印花 Tee 背面印有Keigo有名的可愛漫畫，呈現男人被樹懶幫忙遮蔭的場景，但樹懶的動作太慢，因此在男人的臉上曬出了樹懶兩隻手的印記。而前胸位置則運用了UV感光技術，當暴露在陽光下一段時間後，男人的臉上就會顯現出樹懶兩隻手的曬印效果。另一款則以樹懶模仿李小龍玩雙節棍的樣子，顏色提供白色和淺啡色兩個選擇。還有兩款船襪及長襪，分別推出啡色以及白色。

還有一系列以三個可愛角色作為圖案的車花 Tee，分別有樹懶、長頸鹿和鱷魚。

另一個系列將動物們因身體特徵感到不便的可愛情境，加入印花Tee，可愛又趣怪！印花Tee分別把鱷魚及長頸鹿拍照或照鏡時的正面和側面作對比，可愛極了。手袖還加上了拼色設計，增添了亮點。除此之外，系列還推出了一款印花 Tee，設計了跳繩場景，其中包括兔子、鱷魚和長頸鹿。由於兔子的長長耳朵、鱷魚的長長嘴巴和長頸鹿的長長頸部，繩子被卡住了，呈現出有趣的情景。

此外，還有一款以啡色作底色的 Tee，上面集合了各個動物角色的圖案，包括樹懶、長頸鹿、兔子和貓貓。這款Tee 展現了Keigo獨特的插畫風格，將這些動物的可愛形象展現得淋漓盡致。