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生活
2024-02-29 08:00:00

Catalog聯乘日本人氣插畫家Keigo新推春夏服飾+送環保袋！衣物/抱枕/手機袋/拖鞋/拼圖

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Catalog聯乘日本人氣插畫家Keigo新推春夏服飾+送環保袋！衣物/抱枕/手機袋/拖鞋/拼圖

Catalog聯乘日本人氣插畫家Keigo新推春夏服飾+送環保袋！衣物/抱枕/手機袋/拖鞋/拼圖

喜歡日本人氣插畫家 Keigo 的朋友要留意啦！今次 Catalog 聯乘 Keigo 系列，以 Keigo 一眾著名的動物或食物角色作精心設計，推出服飾與各款生活配件，呈現各個動物或食物角色在生活中因身體特徵感到不便的可愛情境，其中包括印花圖案  Tee 、裇衫、長袖及背心毛衣等。系列也推出各款精彩週邊產品：抱枕、手機袋、拖鞋以及獨家推出 Catalog x Keigo 拼圖，極具收藏價值。Catalog x Keigo 系列的生活週邊產品於2月22日於 Catalog 網店率先發售，並於2月29日正式登陸全線 Catalog 門市及網店，Keigo粉絲們千萬不要錯過！

Catalog x Keigo 聯乘系列喜感登場

Catalog x Keigo 喜感動物角色

Catalog x Keigo 推出一系列以動物們的「特徵」作構思，系列中有鱷魚、長頸鹿和樹懶等角色的精彩故事。首先有以鱷魚為主角的一系列印花 Tee：第一款以全黑色作為底色，右下角巧妙地藏著鱷魚換衫時的圖案，營造出一種隱藏驚喜的感覺。另一款同樣以黑色為主的印花 Tee ，在背面位置印有鱷魚爬梯時因嘴巴太長而卡住在中間的可愛畫面。最後一款設計采用深綠色，印花上展示了拳擊中的鱷魚因牠超長的嘴巴被擋住，無法正確打到沙包，滑稽又可愛！還有兩款以以鱷魚為設計的船襪及長襪

此外，長頸鹿長期因為牠的頸部太長而面對不同的尷尬情境，第一件印花 Tee 呈現長頸鹿睡教時需要三個枕頭。另一件黑色印花 Tee 呈現長頸鹿與朋友們合照時的搞笑場景。最後一件白色 Tee 以啪鈕伸縮長頸鹿的頸部長度為牠一直以來的膽憂帶來一絲慰藉。還有幾款船襪及長襪，分別推出黑白色以及啡白色。

樹懶也是今次系列的主角之一，印花 Tee 以牠們慵懶的形象和特殊的動作為靈感，呈現出輕鬆愉快的風格。第一款印花 Tee 背面印有Keigo有名的可愛漫畫，呈現男人被樹懶幫忙遮蔭的場景，但樹懶的動作太慢，因此在男人的臉上曬出了樹懶兩隻手的印記。而前胸位置則運用了UV感光技術，當暴露在陽光下一段時間後，男人的臉上就會顯現出樹懶兩隻手的曬印效果。另一款則以樹懶模仿李小龍玩雙節棍的樣子，顏色提供白色和淺啡色兩個選擇。還有兩款船襪及長襪，分別推出啡色以及白色。

還有一系列以三個可愛角色作為圖案的車花 Tee，分別有樹懶、長頸鹿和鱷魚。

另一個系列將動物們因身體特徵感到不便的可愛情境，加入印花Tee，可愛又趣怪！印花Tee分別把鱷魚及長頸鹿拍照或照鏡時的正面和側面作對比，可愛極了。手袖還加上了拼色設計，增添了亮點。除此之外，系列還推出了一款印花 Tee，設計了跳繩場景，其中包括兔子、鱷魚和長頸鹿。由於兔子的長長耳朵、鱷魚的長長嘴巴和長頸鹿的長長頸部，繩子被卡住了，呈現出有趣的情景。

 

此外，還有一款以啡色作底色的 Tee，上面集合了各個動物角色的圖案，包括樹懶、長頸鹿、兔子和貓貓。這款Tee 展現了Keigo獨特的插畫風格，將這些動物的可愛形象展現得淋漓盡致。

Catalog x Keigo 喜感食物角色系列

Catalog x Keigo 喜感食物角色系列

除了動物角色，這次系列更採用了食物角色為靈感，推出了三款獨特的印花 Tee。首先，第一款 Tee 採用了黑色底色，在前胸口位置加入了IG互動選項的車花圖案，背面則印有動物們和法包以及方包的圖案。這款 Tee 充滿了趣味和互動性，讓你在穿著時能夠展現自己的個性。第二款 Tee 以淺啡色作底色，在前胸口位置使用了屢空設計，展示了法包在逃生出口逃走時卡住在正方形出口的有趣情景。這種設計帶來了幽默感，讓人忍俊不禁。最後一款 Tee 以白色底色，背面展示了方包被準備坐在旁邊的法包撞到臉部凹陷的搞笑情景。而前胸口位置則使用了貼布車花，展示了方包臉部凹陷的表情，為整個設計增添了一點點的趣味。

Catalog x Keigo 喜感角色大集合！

最後，我們推出了三款角色大集合的印花 Tee，每一款都充滿了趣味和獨特的設計。

第一款 Tee 以各個角色的合照作為設計靈感，在相框上方展示了半垂式長頸鹿的圖案，表達了長頸鹿的頸部太長，超出了相框的範圍。第二款 Tee 以樹懶、長頸鹿和兔子的合照情境為靈感，前方位置展示了牠們的正常合照，但在後方位置，展示到鏡頭背後，長頸鹿需要站在較遠的位置才能夠完全入鏡。這種設計展現了故事情節和細節的幽默呈現。最後一件印花 Tee集合了不同喜感角色的印花設計，長頸鹿一如以往地因為頸部太長而無法完全展示整個身體。此外，這款 Tee的肩膊位置還加入了長頸鹿頭織嘜，為整個設計增添了一份趣味和獨特性。

Catalog x Keigo 喜感角色大集合！

Catalog x Keigo 針織衫與裇衫系列

這次系列特別為喜愛裇衫的大家推出了長袖和短袖裇衫，長袖裇衫以經典藍白色間條設計為主，鈕門位置加入了可愛的長頸鹿車花，為整體設計增添了一份低調而有趣的元素。短袖裇衫則以鱷魚為主角，胸口衫袋位置印有鱷魚車花章，打開衣服內部更藏有鱷魚印花的驚喜設計，細節度十足。

針織衫款式以樹懶、長頸鹿和鱷魚三個角色作為設計靈感，並提供了背心和長袖兩種系列供你選擇。背心系列的針織衫在前臂位置展示了角色的線條圖案，領口、袖口和衣襟位置則加入了深色的邊線設計，背部位置則印有角色的全身圖案。長袖針織衫系列同樣以樹懶、長頸鹿和鱷魚三個角色作為設計靈感，胸口和袋口位置加入了角色車花，為設計增添了一份低調而可愛的元素。此外，衫袋中還懸掛著不同角色的吊飾，十分可愛！

Catalog x Keigo 生活週邊商品系列

Catalog 更推出 Keigo 生活週邊商品，當中有長頸鹿漁夫帽樹懶拖鞋，以及動物手機袋，款款都可愛又實用！Catalog 亦首次推出長頸鹿和兔子拼圖，可以隨意調整長頸鹿的頸部長度，增添了玩味性和趣味性。另外還有兩款抱枕，其中樹懶抱枕非常適合放在沙發上，陪伴你的休閒時間。而鱷魚自抱的抱枕靈感來自於鱷魚因嘴巴太長而無法與他人擁抱，只能自己抱緊的孤獨情景，現在你可以帶牠回家，給牠一點溫暖！

Keigo 環保袋以法包作為設計靈感，環保袋可以從法包中取出使用，為你的日常購物提供方便。凡購買Catalog x Keigo系列全新產品滿指定金額，即送Keigo環保袋一個，數量有限，送完即止。

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Catalog x Keigo系列

開售日期：2024年2月29日

即到Catalog網店選購

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