Catalog聯乘本地人氣藝術品牌LeeeeeeToy 新推限定玩具掛飾/服飾系列+送大地之子斜孭袋

Catamisation Lab by Catalog與本地人氣藝術品牌LeeeeeeToy攜手推出首個限定系列「Travel the World」!是次合作帶來一系列玩具掛飾及服裝配飾,靈感來自 LeeeeeeToy 的大地之子,結合「Travel the World」主題,邀請大家一起探索世界。系列包括可獨立佩戴或自由拆卸組裝的玩具掛飾,如鞋扣、褲子掛飾、手袋掛飾等,讓各位發揮創意,打造獨一無二的「Travel OOTD」。此外,系列還推出圖案Tee、衛衣、卡套鑰匙扣及袋子,系列已於即日起於Catalog 指定門店及網店發售,即睇內文了解詳請。