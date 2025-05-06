Catalog聯乘蠟筆小新系列再度登場 全新野原廣志限定單品/露屁股怪獸玩具 極具收藏價值

蠟筆小新粉絲注意！Catalog 再度與人氣動畫《蠟筆小新》聯手，推出全新系列，帶來多款充滿驚喜的設計單品！今次系列特別聚焦少見的角色款式，包括小新爸爸野原廣志的獨家單品，以及小新好友阿呆的可愛設計。當然，粉絲最愛的「康達姆機器人」和搞怪「露屁股怪獸」亦同樣登場，以全新時尚風格融入服飾及生活單品，為大家帶來滿滿新鮮感！

Catalog聯乘蠟筆小新系列再度登場 全新野原廣志限定單品/露屁股怪獸玩具 極具收藏價值

為增添收藏樂趣，是次系列更特別推出動感超人及露屁股怪獸主題玩具，重現動畫中搞笑又熱血的對決場面。系列將於即日起，全線 Catalog 門市及官方網店正式發售，各位小新迷一定要將心水單品帶回家！ 立即搶購： 請按此 網店獨家優惠 即日起起至6月15日期間，於 Catalog 網店選購蠟筆小新系列正價產品，單筆訂單滿$800，結賬時輸入優惠碼【XSM80】，即昤減$80！

蠟筆小新x Catalog系列 – 週邊配件 這次蠟筆小新與Catalog的聯名系列，將動畫中的經典角色化為實用又趣味的週邊配件，讓粉絲們能把最愛的卡通人物帶進生活！系列中最吸睛「蠟筆小新動感超人造型玩具」，完美重現小新戴上標誌性面具和腰帶的模樣，精緻的細節設計讓收藏價值大大提升。更特別的是，還能搭配可自由拆卸屁股的「露屁股怪獸玩具」，兩款一起入手就能重現動畫中爆笑對決場面！ 連日常穿搭的襪子也充滿巧思！系列推出多款設計，從低調的黑色船襪到活潑的白藍長襪應有盡有，每雙都注入小新獨特的搞笑靈魂。特別推薦四款長襪，分別印有露屁股怪獸、cosplay動感超人的小新，以及雙色設計的鱷山先生圖案。小朋友也有專屬選擇，三款童裝襪子以小新搭配動感超人、鱷山先生，以及鼓起臉頰的萌樣設計，可愛度破表。 包包款式同樣精彩，其中「動感超人斜孭袋」將小新變身英雄的造型潮流呈現；而「動感超人背包」更暗藏驚喜，揭開面具後竟隱藏著英雄真身鄉剛太郎的罕見設計，絕對是粉絲們不能錯過的收藏單品。

蠟筆小新x Catalog系列 – 系列優惠 另外，系列特別推出了可愛的蠟筆小新 x Masked Rider散紙包，這款散紙包能輕鬆收納零錢，更設計成可掛式造型，讓你隨時掛在袋子或腰間，成為潮流掛飾！ 凡購買蠟筆小新 x Catalog系列系列全新產品滿指定金額，即送蠟筆小新 x Masked Rider散紙包乙個，數量有限，送完即止。

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蠟筆小新經典款式 蠟筆小新全新服飾系列強勢來襲，將動畫中的爆笑元素完美融入日常穿搭，這次系列不僅充滿童趣，更在細節處藏滿驚喜。 全新推出兩款蠟筆小新主題外套，藍紅配色活力四射，黑色款則低調有型。胸口印著小新俏皮模樣，轉身更有他打哈欠的可愛圖案，搭配精緻刺繡字樣，細節滿分，穿出門保證成為焦點！ 上班族也能展現幽默感！系列特別設計的搞笑印花恤衫，胸前呈現小新被「美冴鐵拳教育」後頭上腫一包的可憐模樣，背面則暗藏小新表情包大集合，讓你在正式中帶點頑皮，輕鬆成為辦公室最亮眼的存在。 黑白POLO衫以低調設計展現趣味，刺繡的「野原」姓氏搭配小新鼓起腮幫子的模樣，讓你能悄悄展現粉絲身份，既日常又不失特色。 T恤系列更有「小新露屁股」白色Tee直接放大經典畫面；白藍雙色Tee簡潔搭配「野原」字體，百搭又充滿活力；魔術貼設計的藍色Tee讓你能隨意「惡搞」小新，貼上魔術貼即可重現動畫中的搞笑場面；小新嘟嘴黑色Tee正面賣萌，背面竟暗藏露屁屁的經典動作，反差感十足，處處都是驚喜！ 童裝部分同樣精彩，首推「小新被打腫頭」立體設計Tee，頭上的腫包竟然真的凸起來，完美還原動畫中又慘又搞笑的經典場面。

玩具角色造型款式 蠟筆小新這次帶著他最愛的玩具角色天團強勢來襲，將動畫中最受歡迎的經典角色通通變身潮流服飾。 系列中最吸睛的莫過於黑色印花Tee，簡約設計中暗藏巧思，以白色輪廓線條印上動感超人、鱷山先生、露屁股怪獸等經典角色。 玩具角色主題Tee更是戲劇性十足！小新cosplay動感超人的藍色Tee，背面印著動感超人與露屁股怪獸對決的精彩畫面；康達姆機器人黑色Tee則在背後暗藏小新認真玩機器人的呆萌模樣，讓人看了會心一笑；露屁股怪獸白色Tee直接重現小新玩弄怪獸屁屁的經典場景；特別值得一提的是黑色Tee上的小新模仿露屁股怪獸造型圖案，屁股位置採用凸漿設計，立體感十足。 童裝系列更是讓小粉絲們瘋狂！動感超人鐵粉必收的合體款帥氣破表，正義感爆棚的動感超人打怪獸款讓小朋友也能化身英雄，最特別的是小新變成"露屁股超人"的限定款，讓孩子們可以幻想自己也能發射招牌的「光屁屁光線」，充滿童真與想像力。 更有漸變紮染設計的鱷山先生主題Tee，兩款配色帶你感受小新cosplay鱷山先生時的魔性魅力。最後還有純色鱷山先生造型Tee，黑色沉穩、綠色亮眼，滿足不同穿搭風格。鱷山先生漸變紮染Tee與大人款湊親子裝 ; 另外粉色背心小裙子（粉紅/綠兩色）讓小女生也能化身小葵。

阿呆與小白造型款式 系列以人氣配角阿呆與小白為主角，打造多款單品，讓經典角色陪你賣萌。

野原廣志限定款式 蠟筆小新最新系列特別推出罕見的「野原廣志限定款式」，向所有在職場拼搏的打工仔致敬！ 系列中的靈魂單品非條紋襯衫莫屬，白與藍的經典搭配完美復刻上班族的日常戰袍。胸口印著「加班加到靈魂出竅」的廣志爸爸，瞬間引發無數社畜的強烈共鳴。更驚喜的是，可拆卸領帶暗藏彩蛋：一面是小新偷穿西裝變身「迷你社畜」的可愛模樣，另一面則是廣志應酬完的醉態剪影，既幽默又扎心，絕對是上班族最懂的自嘲時尚。 T恤款式同樣充滿「廣志式」存在感，純白底配上設計感十足的字體，大大寫著「野原廣志」四個字，搭配廣志的型格肖像，簡單卻充滿態度的設計，完美展現上班族低調中的不凡。 而系列最令人驚喜的終極彩蛋，莫過於這款「嗅覺系周邊」真空包裝的抗菌襪子！一包兩色的設計，不僅能避免複製廣志的致命腳氣，更能讓你默默致敬這位「味道有故事」的男人。這款充滿惡趣味的單品，絕對是粉絲們不容錯過的收藏。