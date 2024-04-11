Catalog聯乘飛天小女警The Powerpuff Girls新推春夏Y2K服飾+送行李吊牌！短袖T恤/背心/針織外套/手袋/鏡

飛天小女警是不少人的童年回憶，適逢The Powerpuff Girls 25週年，城市的保護者花花、泡泡、毛毛登陸 Catalog，與大家一同重拾兒時回憶！系列集齊 3 個角色，推出多款代表 3 位飛天小女警的顏色 Tee，針織外套、牛仔褲、袋仔及飾物等。服飾舒適且時尚，並加入Y2K元素，讓你在日常生活中散發出自信與青春的活力。Catalog x The Powerpuff Girls 系列於4月11日於全線 Catalog 門市及網店正式推出，飛天小女警粉絲們千萬不要錯過！

Catalog x 飛天小女警 人氣多巴胺 春季 服飾 針織毛衣外套/ 長褲/短裙/連帽外套 Catalog x The Powerpuff Girls 推出了一系列令人興奮的多巴胺服飾產品！為迎接春季，第一款為大家介紹的是兩色入薄身針織毛衣外套，分別有彩色款式以飛天小女警的三位主角花花、泡泡、毛毛的顏色為設計靈感，背面則印有三位主角的圖案。另外，系列還特別設計了一款低調的黑色款式，絕對不容錯過，尤其是喜歡低調風格的你。無論是彩色款式還是黑色款式，都能完美展現你的個人風格。更可以搭配牛仔褲，輕鬆打造出時尚又可愛的造型。 接下來，系列推出牛仔款式。首先是以牛仔材質打造的恤衫款式，前面印有飛天小女警的標誌和三位主角的黑色暗花圖案。鈕扣位置加入了主題色粉紅色、藍色和綠色的心形圖案，同時具有恤衫領設計，既可愛又時尚。 下半身方面，系列為大家準備了長褲和短裙，同樣以飛天小女警的標誌和三位主角的暗花設計為特色。你還可以嘗試將不同圖案的單品進行搭配，展現出 Pattern on Pattern 的時尚穿搭風格打造型格街頭風。大家甚至可以將本來的高腰褲頭往外摺，你會看到白色底色配上同樣印花圖案的設計，以「褲頭反摺」的穿搭法，輕鬆打造低腰線的造型！ 此外，系列為各位型格女生們準備了連帽外套和連帽短袖上衣。連帽外套有黑色和白色兩種選擇。帽子上加入了花花和星星的吊飾，增添了可愛感。胸口位置印有三位主角的頭像，背面則有飛天小女警的標誌。這款外套時尚又獨特，展現個性。而連帽短袖上衣有黑色和粉紅色兩種款式，中間印花位置使用了光面的質地。同樣可以輕鬆搭配牛仔長褲或短裙，展現出時尚的風格。

Catalog x 飛天小女警 Y2K 夏季 服飾 短袖Tee/針織背心 趁勢迎接千禧潮流，系列推出多款短身圖案 Tee。假兩件設計的圖案 Tee，有粉紅色拼黑色和白色拼藍色。系列還有紅白色間條和黑色 Tee，以飛天小女警三位角色作設計，滿足了喜歡多巴胺色彩或低調黑色風格的你。針織背心是 Y2K 穿搭中不可或缺的單品，系列為各位多巴胺女孩準備了粉藍色和粉紅色的針織背心，並加上了飛天小女警的經典 Logo。 除此之外，系列還有以三位主角花花、泡泡和毛毛設計的圖案 Tee，中間位置有三位主角的可愛圖案和英文名字，再加上各自的主色調。這款 Tee 非常適合和朋友們一起穿著。系列還有一款以全黑底色設計的飛天小女警圖案 Tee，前面以桂花針織法打造更立體的飛天小女警 Logo，後方位置則加入了活潑的花花、泡泡和毛毛圖案，展現出更加生動的風格。 為了滿足大家對日常穿搭的需求，系列推出多款純色 Tee。純色 Tee 具有三位角色的獨特設計，每個角色都戴著太陽眼鏡，並使用了魔術貼設計，可以隨意將太陽眼鏡貼在角色的頭上或眼睛上，更可以模仿角色把太陽眼鏡帶上，與朋友一起穿上 3 色 Tee 化身飛天小女警打卡。 還有扎染風格的印花設計，提供了紅色、綠色和黑色多種顏色選擇。若搭配上丹寧褲，讓你輕鬆成為這個春天中的時尚女孩，在這個春天中大放異彩。系列推出兩款以花花和泡泡為設計的印花 Tee。在角落的位置加入了低調卻又可愛的線條心心以及花花、泡泡的卡通頭像。而且你還可以自行調節這兩個元素的高度，讓花花和泡泡彷彿以光速奔跑或飛行，為你增添更多的趣味。

Catalog x The P owerpuff Girls 可愛日常配件 Catalog x The Powerpuff Girls 系列推出多款可愛日常配件，為你的穿著配搭上增加更多細節！系列推出了符合多巴胺風格的各種顏色長筒襪，這些襪子上還印有三位角色的大頭圖案。無論是粉紅色、藍色還是綠色，襪子都能為你的穿搭增添活力。此外，系列還有彩虹間條的長筒襪，款式出眾且吸引眼球，絕對是你日常配件的必備之選！ 此外，系列還為精緻女孩們準備了各種不同款式的手袋，以搭配不同的服飾。首先，有千禧復古設計的保齡球袋款，以黑色型格設計，配有手抽帶和可拆式斜孭帶，可以隨意搭配你的穿搭風格。此外，系列還推出了三位角色花花、泡泡和毛毛的造型小袋子，不僅可以為你的造型加分，還能配搭出各種百變風格！你可以根據當天的穿搭色系或心情，選擇不同款式的小袋子。 最後，系列還推出了以飛天小女警設計的心型匙扣鏡子。匙扣鏡內部配有高清鏡面，體積小巧，非常方便攜帶；它既是鏡子又是匙扣，可以隨意掛在手袋或鑰匙串上作為裝飾，同時可以隨時檢查妝容。不僅實用，還能為你的配飾增添時尚感。

Catalog x The Powerpuff Girls 玩味生活週邊配件+ 送行李吊牌 系列特別為熱愛飛天小女警的粉絲們而設計了三款可愛的可震動式匙扣，配有拉伸彈簧掛件鑰匙扣，讓花花、泡泡和毛毛能夠有趣地震動起來。可愛程度破錶！ 無論是掛在手機、背包還是鑰匙上，都能為你的生活增添一絲趣味和活力，讓你隨時感受到飛天小女警的魅力。 除了匙扣，系列還為熱愛旅行的大家帶來了驚喜！ 系列推出了飛天小女警行李吊牌，讓可愛的花花、泡泡和毛毛成為你旅行的守護者。 這些行李牌不僅能夠為你的行李增添個性風格，還能讓你在旅途中感受到飛天小女警的陪伴。 *凡購買 Catalog x The Powerpuff Girls 系列任何產品，並於 Catalog 店舖內拍攝飛天小女警照片及上傳到 Instagram 上，即送飛天小女警行李吊牌乙個，數量有限，送完即止，活動受條款及細則約束。