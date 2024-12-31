CATALOG聯乘CINNAMOROLL系列可愛登場 推冬日校園風服飾

CATALOG與Sanrio人氣角色CINNAMOROLL聯手打造冬日校園風服飾，推出一系列大人與小童可愛又型格的服裝，包括衛衣、外套、恤衫、短裙、馬夾毛衣等日常必備時尚穿搭單品，即日起CATALOG x CINNAMOROLL系列全線CATALOG門市和網店正式推出，一於去掃貨！ 立即搶購：請按此

CATALOG聯乘CINNAMOROLL系列可愛登場 推冬日校園風服飾

日常配飾 CATALOG x CINNAMOROLL系列打響頭炮推出一系列日常配飾，帶來了多款精緻好物，包括CINNAMOROLL公仔頭套，絕對過年打卡必備。 刺繡手提包有兩色，不僅方便手提，還可輕鬆變換成斜孭帶款式。CINNAMOROLL手機袋小巧便攜，可容納手機、小卡和零錢，實用至極。而造型匙扣則不僅可以裝飾在鑰匙串或手袋上，更日常配飾增添了一份可愛。 此外，還有一系列迷人的大人及童裝襪款，以藍色、黑白色和粉紅色營造可愛氛圍。特別是童裝款式中的白色和淺藍色襪套，讓小朋友在冬日穿搭上有更多不同的選擇，為他們的造型增添更多樂趣。

系列優惠 CATALOG x CINNAMOROLL系列帶來全新驚喜，首推家庭遊戲套裝，以可愛的CINNAMOROLL作設計的飛行棋。飛行棋的棋盤以毛毯設計，讓大家可以坐在地上舒適地遊玩，也可當作保暖毛毯使用，另外套裝更設有4款顏色的精美棋子和骰子，還有質感十足的毛毛袋子收納著以上的單品。 系列也推出了CINNAMOROLL造型滑鼠墊，不僅可以放置滑鼠，還能同時容納鍵盤，瞬間充滿CINNAMOROLL的可愛氛圍。 *凡購買 CATALOG x CINNAMOROLL系列全新產品滿指定金額，即送 CINNAMOROLL造型滑鼠墊乙個，數量有限，送完即止。

系列優惠

成人服飾 CATALOG x CINNAMOROLL聯乘系列的毛毛外套有黑色和藍色兩個選擇，胸口及背後位置加入CINNAMOROLL車花。再來有毛毛外套帶有CINNAMOROLL的可愛表情及立體耳，陪大家溫暖過冬。外套款還有深藍及淺藍兩色針織外套，飾有雲朵及CINNAMOROLL圖案，絕對適合日常襯搭。 校園風單品也齊備於系列中，有撞色花紋配搭的背心冷衫，可內搭恤衫的穿著。另外有長袖冷衫，加入CINNAMOROLL圖案的校章車花及手袖撞色條紋，校園風滿滿。而恤衫款設有白色和藍色選擇，領呔可拆去變為日常恤衫穿搭，可塑性極高。以及百摺短裙子系列，腰間加入可愛吊扣CINNAMOROLL公仔，可拆卸當作鎖匙扣使用。 衛衣方面，有圓領款衛衣，以藍白間條設計中間飾有三個可愛的CINNAMOROLL公仔。日常百搭款有黑色衛衣，前胸位置有立起一邊耳朵的CINNAMOROLL，背面則飾以大篇幅的CINNAMOROLL和朋友的圖案。 最後還有連帽衛衣，分別有黑白兩色，CINNAMOROLL耳朵位置更以立體設計，同時手袖加入了天使翼的細緻裝飾。這些設計不僅突出可愛風格，同時融入了多元元素，讓每位穿上的人都能展現獨特的個性和時尚品味。 衛衣裙款有深淺藍兩色，束帶位置以辮邊設計加上可愛蝴蝶結，搭配長襪波鞋，帶來濃濃的韓系風格。