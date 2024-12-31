CATALOG聯乘CINNAMOROLL系列可愛登場 推冬日校園風服飾

CATALOG與Sanrio人氣角色CINNAMOROLL聯手打造冬日校園風服飾，推出一系列大人與小童可愛又型格的服裝，包括衛衣、外套、恤衫、短裙、馬夾毛衣等日常必備時尚穿搭單品，即日起CATALOG x CINNAMOROLL系列全線CATALOG門市和網店正式推出，一於去掃貨！
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日常配飾
CATALOG x CINNAMOROLL系列打響頭炮推出一系列日常配飾，帶來了多款精緻好物，包括CINNAMOROLL公仔頭套，絕對過年打卡必備。
刺繡手提包有兩色，不僅方便手提，還可輕鬆變換成斜孭帶款式。CINNAMOROLL手機袋小巧便攜，可容納手機、小卡和零錢，實用至極。而造型匙扣則不僅可以裝飾在鑰匙串或手袋上，更日常配飾增添了一份可愛。
此外，還有一系列迷人的大人及童裝襪款，以藍色、黑白色和粉紅色營造可愛氛圍。特別是童裝款式中的白色和淺藍色襪套，讓小朋友在冬日穿搭上有更多不同的選擇，為他們的造型增添更多樂趣。
系列優惠
CATALOG x CINNAMOROLL系列帶來全新驚喜，首推家庭遊戲套裝，以可愛的CINNAMOROLL作設計的飛行棋。飛行棋的棋盤以毛毯設計，讓大家可以坐在地上舒適地遊玩，也可當作保暖毛毯使用，另外套裝更設有4款顏色的精美棋子和骰子，還有質感十足的毛毛袋子收納著以上的單品。
系列也推出了CINNAMOROLL造型滑鼠墊，不僅可以放置滑鼠，還能同時容納鍵盤，瞬間充滿CINNAMOROLL的可愛氛圍。
*凡購買 CATALOG x CINNAMOROLL系列全新產品滿指定金額，即送 CINNAMOROLL造型滑鼠墊乙個，數量有限，送完即止。
成人服飾
CATALOG x CINNAMOROLL聯乘系列的毛毛外套有黑色和藍色兩個選擇，胸口及背後位置加入CINNAMOROLL車花。再來有毛毛外套帶有CINNAMOROLL的可愛表情及立體耳，陪大家溫暖過冬。外套款還有深藍及淺藍兩色針織外套，飾有雲朵及CINNAMOROLL圖案，絕對適合日常襯搭。
校園風單品也齊備於系列中，有撞色花紋配搭的背心冷衫，可內搭恤衫的穿著。另外有長袖冷衫，加入CINNAMOROLL圖案的校章車花及手袖撞色條紋，校園風滿滿。而恤衫款設有白色和藍色選擇，領呔可拆去變為日常恤衫穿搭，可塑性極高。以及百摺短裙子系列，腰間加入可愛吊扣CINNAMOROLL公仔，可拆卸當作鎖匙扣使用。
衛衣方面，有圓領款衛衣，以藍白間條設計中間飾有三個可愛的CINNAMOROLL公仔。日常百搭款有黑色衛衣，前胸位置有立起一邊耳朵的CINNAMOROLL，背面則飾以大篇幅的CINNAMOROLL和朋友的圖案。
最後還有連帽衛衣，分別有黑白兩色，CINNAMOROLL耳朵位置更以立體設計，同時手袖加入了天使翼的細緻裝飾。這些設計不僅突出可愛風格，同時融入了多元元素，讓每位穿上的人都能展現獨特的個性和時尚品味。
衛衣裙款有深淺藍兩色，束帶位置以辮邊設計加上可愛蝴蝶結，搭配長襪波鞋，帶來濃濃的韓系風格。
小童服飾
除了成人系列外，兒童系列也同樣精彩豐富，為小朋友們帶來與父母一樣有趣的時尚體驗。無論是校園風格還是日常休閒裝扮，系列都為孩子們提供了多樣選擇，讓他們可以自信地展現自己的風格和個性。
外套款式包括與大人同款的長袖針織外套和刺繡外套，童裝則有黑色和白色兩個選擇。還有童裝Cosplay款式毛毛外套，立體耳朵加上立體尾巴，以及大大立體耳朵的CINNAMOROLL衛衣，可愛滿分。
校園風單品也在童裝系列中齊備，包括撞色花紋配搭的背心冷衫和可愛的校園風衛衣，加入了水手領、CINNAMOROLL圖案的校章車花和蝴蝶結領呔，校園風之餘又可以穿著舒適。還有與大人同款的百摺短裙，腰間加入可愛吊扣CINNAMOROLL公仔。
衛衣款式也多樣，衛衣裙子與大人款式相近，小童款更加設了裙擺層次。藍白色間條款衛衣，前幅位置加有口袋設計、淺藍色款衛衣加入CINNAMOROLL和朋友的圖案。
還有白色和粉紅色的衛衣，加上立體耳朵的CINNAMOROLL。可配襯長褲穿著，長褲前面口袋加了一個小小的CINNAMOROLL細節位，後面位置加了CINNAOMOROLL和飛翼圖案。
此外，還推出了一系列童裝襪款，以藍色、黑白色和粉紅色營造可愛氛圍。特別是童裝款式中的白色和淺藍色襪套，讓小朋友在冬日穿搭上有更多不同的選擇，為他們的造型增添更多樂趣。