Catalog聯乘Inside Out 2全新系列秋冬服飾登場 必入手新角色念舊姐/阿羨/阿尷衛衣

Catalog聯乘Inside Out 2延續故事的主題，以秋冬服飾表達內心情緒，接納不同情緒的價值！是次系列以動畫中的「腦朋友」為設計靈感，打造一系列的日常秋冬衣物，當中除了《玩轉腦朋友》第一季內的經典角色，還有第二季登場的新角色：「念舊姐」、「阿羨」和「阿尷」，極具收藏價值。今次系列分別設計了成人和小童服裝，系列即日起於全線Catalog門市及網店正式推出。

Inside Out 2 情緒系列大人服飾 本次系列推出多款造型衞衣，每款分別以各個可愛搞怪的「腦朋友」為主角，衞衣上的字句和手袖邊的小圖案與「腦朋友」的性格互相呼應，完美展現他們的特質和個性。 造型衞衣有全新人氣角色「阿尷」、「阿羨」、可愛又有趣的「念舊姐」、坊間少見的角色「百寶袋」、以及經典角色「阿愁」和「阿燥」。當中「阿尷」造型衞衣，產品分別有黑色和紫色可供選擇。

系列亦推出了針織外套，讓冬日裡日常穿搭變得特別又充滿設計感。針織外套亦分別有「阿尷」和「阿愁」選擇。

Inside Out 2 情緒系列小童服飾 是次系列更推出了童裝產品，讓小朋友都可以把喜歡的「腦朋友」穿在身上，盡顯天真爛漫的個性。 分別有「腦朋友」造型為主的衛衣，分別有「阿尷」、 「阿愁」、和「阿樂」三款造型選擇，每個「腦朋友」圖案上都印上了動畫名稱，而圖案下則印上了相對應的角色英文名，無論男生女生穿上都可以活潑又可愛。 而童裝系列的針織外套分別有「阿愁」和「阿尷」兩款選擇，設計和成人版一樣。家長可以和小朋友一同穿上，就像帶自己的縮小版外出，看起來溫馨又可愛。