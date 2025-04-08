Catalog聯乘Winnie the Pooh新推春日服飾/消費贏走迪士尼樂園門票

Catalog合作推出全新Disney Winnie the Pooh系列服飾及生活配件，帶來大人小孩都喜愛的的春日單品。是次系列包含多款實用設計，以山系風作靈感，推出印有維尼經典圖案的T恤、輕便背包，以及家居小物如坐墊和紙巾盒。設計既有童趣又不失時尚感。系列將於即日起在Catalog全線門市及網店發售。活動期間購買系列商品，更有機會獲得迪士尼樂園門票。小熊維尼Fans即睇詳請！

贏走迪士尼樂園門票 即日起，只要完成簡單步驟即有機會贏走兩張迪士尼樂園門票。只要到購買任何 Catalog Disney Winnie the Pooh 系列產品，保留單據，於Catalog Facebook指定貼文留言分享與Winnie the Pooh 的童年回憶，3名答得最有創意的參加者即可得到迪士尼樂園門票兩張。 遊戲截止日期： 4月21日晚上23:59 結果公布日期： 4月25日中午12:00 Winnie the Pooh 系列優惠 是次系列特別推出小熊維尼造型紙巾盒，紙巾盒子上有小熊維尼穿過樹洞的精緻圖案，非常趣緻。現購買 Catalog Disney Winnie the Pooh系列全新產品滿指定金額，即送 Winnie the Pooh 造型紙巾盒乙個，數量有限，送完即止。

Winnie the Pooh 系列 週邊配件 Catalog最新推出的Disney Winnie the Pooh系列，將小熊維尼的純真美好化為生活小物，陪伴各位生活日常。 精選推介造型咕臣，無論是放在沙發當靠枕，或是置於床頭作裝飾，都能為空間增添童話色彩。手袋系列更見設計巧思，迷你造型手袋以小熊維尼和小豬為靈感，圓潤線條搭配精緻做工，既實用又能為穿搭增添趣味。多功能斜揹袋採用可拆卸肩帶設計，滿足不同場合需求。實用手機袋則提供啡色和綠色兩種選擇，背面透明視窗設計，可以輕觸使用手機，非常方便。除了實用的生活小物，是次系列還準備了讓人會心一笑的襪款設計。

Winnie the Pooh 系列 春日服飾 Catalog最新Disney Winnie the Pooh系列春日服飾，以經典卡通角色小熊維尼及他的好友豬仔、跳跳虎等為靈感，呈現出一系列充滿童趣的設計。 系列中的恤衫款設計充滿心思，以大量包包面的小熊維尼圖案充滿整件恤衫；Tee款式中，瑜珈維尼款則捕捉小熊維尼伸展肢體的可愛模樣，提供條紋與純黑兩種選擇。更有胸口綴有絨面維尼的款式，背面還有2小熊維尼爬在地上的可愛場景。小豬也有專屬設計，呈現豬仔害羞而聰明的特質。偏好低調風格，可考慮浮雕設計款，以立體壓紋展現小熊維尼圖案，背面則有小熊維尼的爆線圖案。 Boxy T恤讓維尼和小豬趴在口袋上探頭探腦，周圍點綴著蜂蜜罐和小花圖案。更有充滿趣味的魔術貼款，可以隨心情把蜂蜜罐貼在維尼身上或取下，讓穿搭每天都充滿新鮮感。

Winnie the Pooh 系列 森林系服飾 Catalog最新Disney Winnie the Pooh系列以森林為靈感，維尼將化身可愛小蜜蜂，融入大地色系的服飾設計中。 簡約百搭Tee可選黑白雙色，胸前毛巾繡的小蜜蜂維尼立體生動。同系列的尼龍質地口袋Tee則提供了啡色和綠色的選擇，透氣面料最適合搭配半身裙或工裝裙，打造山系穿搭。特別推介全黑工裝連身裙，可隨意搭配系列中的各款上衣，展現多層次穿搭趣味。半身裙在腰間點綴花朵刺繡，並設有可愛的小熊維尼藏在口袋中。

Winnie the Pooh 系列 童裝服飾 Catalog Disney Winnie the Pooh系列為小粉絲們打造專屬童裝。魔術貼Tee讓小朋友可以隨心所欲地為維尼貼上蜂蜜罐，有黑白間和啡色兩種選擇。 黃白兩款Tee採用立體毛巾繡，正面是彩色維尼包包臉，背面藏著小熊維尼爆線圖案。同系列的工裝連身裙以大地棕為主，加入維尼徽章點綴，吊帶扣上的立體小花展現出獨特的設計風格。

Winnie the Pooh 系列 Artist 合作服飾 Catalog這次特別邀請與Disney合作的知名藝術家Kei Phillips操刀，為Winnie the Pooh系列打造特別版Bling Bling眼小熊維尼圖案，推出兩款限定Tee款。 黑色限定款Tee，三種不同表情的維尼，每隻都有水汪汪的眼睛和呆萌的表情讓人愛不釋手。黃色款限定Tee，呈現了Bling Bling眼小熊維尼和小蜜蜂互動的可愛圖案。

Winnie the Pooh系列 Artist合作服飾