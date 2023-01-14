CATALOG首推出Pokémon系列 雙面攬枕/漁夫帽/背包/散紙包手機帶/大人小童服裝

新年當然要買新衫，CATALOG最近首次推出Pokémon系列，融入可愛感及街頭風元素，包括服裝與生活周邊產品，讓一家大細出外拜年時穿著可愛時尚的親子裝。系列設計主題圍繞眾多深受粉絲喜愛的Pokémon如Pikachu、胖丁、伊布等，除了成人及小童服飾之外，更有不少生活周邊產品，例如雙面攬枕、漁夫帽、背包及散紙包手機帶等。

系列首階段由即日起在全線CATALOG門市及網上商店推出，第二階段則於2月1日發售，一眾忠粉記得入手。