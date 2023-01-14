CATALOG首推出Pokémon系列 雙面攬枕/漁夫帽/背包/散紙包手機帶/大人小童服裝

新年當然要買新衫，CATALOG最近首次推出Pokémon系列，融入可愛感及街頭風元素，包括服裝與生活周邊產品，讓一家大細出外拜年時穿著可愛時尚的親子裝。系列設計主題圍繞眾多深受粉絲喜愛的Pokémon如Pikachu、胖丁、伊布等，除了成人及小童服飾之外，更有不少生活周邊產品，例如雙面攬枕、漁夫帽、背包及散紙包手機帶等。
系列首階段由即日起在全線CATALOG門市及網上商店推出，第二階段則於2月1日發售，一眾忠粉記得入手。
Pokémon生活周邊 精靈球造型手機繩
是次系列有多款收藏價值極高的生活周邊，包括可達鴨及卡比獸雙面攬枕，柔軟的質感配上立體設計，耐看又實用，是居家看劇必備的日常配件。精靈球造型手機繩，印有精靈球造型的散紙包，加上手機帶，助你時刻空出雙手。凡購買Pokémon系列滿$1,000，即送精靈球造型手機繩一個，具收藏價值及實用性。配件系列有長筒襪、腳踝襪及漁夫帽，Pokémon設計配搭他們專屬顏色，是日常的可愛配件。
牛仔布裇衫及多款衛衣
除了生活週邊產品外，當然也少不了成人服飾，牛仔布外套及Pikachu牛仔布裇衫，藍白配色貫徹中性型格風，百搭易襯。有帽衛衣及印花衛衣，有帽衛衣各以相應配色及各自的百變表情包作點綴；而印花衛衣前胸有3款精靈球，設計特別同時不會單調。針織上衣將Pikachu、卡比獸等的有趣表情描繪得栩栩如生。
童裝服飾打造時尚親子裝
Pokémon系列同時釋出各款童裝服飾配件，當中Pikachu背包最為吸睛，為穿搭增添童趣氣息和實用性，亦方便小朋友攜帶隨身物品。童裝同樣有衛衣款，有帽衛衣展現Pikachu色彩，配以專屬的黃黑配色，口袋上的Pikachu臉部和閃電尾巴圖案及帽上的「Pikachu」字樣更是細節感滿分，感覺時尚又不失可愛。