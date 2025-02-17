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生活
2025-02-17 16:03:10

CATALOG CHIIKAWA系列登場 包括外套/衛衣/手袋/咕𠱸 朗豪坊限定店買隱藏款式

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CATALOG CHIIKAWA系列登場 包括外套/衛衣/手袋/咕𠱸 朗豪坊限定店買隱藏款式

CATALOG CHIIKAWA系列登場 包括外套/衛衣/手袋/咕𠱸 朗豪坊限定店買隱藏款式

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各位CHIIKAWA 粉絲注意！本地服飾品牌CATALOG首度攜手日本超人氣漫畫CHIIKAWA，將CHIIKAWA、小八HACHIWARE、兔哥USAGI、飛鼠MOMONGA等可愛角色融入時尚設計，推出CATALOG CHIIKAWA服飾系列。聯乘系列將於3月上旬正式登場，包括外套、衛衣、手袋及咕𠱸等單品，品牌更率先於31日起，在朗豪坊期間限定店揭開序幕，大家記得mark實日子！

CATALOG聯乘日本人氣漫畫CHIIKAWA。

CATALOG聯乘日本人氣漫畫CHIIKAWA。

CATALOG聯乘日本人氣漫畫CHIIKAWA，並會在朗豪坊開期間限定店。

CATALOG聯乘日本人氣漫畫CHIIKAWA，並會在朗豪坊開期間限定店。

CATALOG CHIIKAWA 系列長袖服裝

CATALOG CHIIKAWA系列推出多款長袖服飾單品，包括外套和衛衣款，在冬季也能展現活力與可愛，每款都綴有CHIIKAWAHACHIWAREUSAGIMOMONGA等角色的設計元素。

CATALOG CHIIKAWA 棒球褸

設計獨特的棒球褸備有黑色與粉紅色兩種選擇，兼具時尚感與活潑氣息，跑跳的CHIIKAWA圖案，為造型增添滿滿可愛元素。

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CATALOG CHIIKAWA 棒球褸

CATALOG CHIIKAWA 棒球褸

CATALOG CHIIKAWA 連帽衛衣

連帽設計為日常穿搭增添趣味與活力，CHIIKAWAHACHIWARE USAGI 在檸檬突襲下的可愛表情，更展現活潑俏皮風格。

CATALOG CHIIKAWA 長䄂衛衣

系列匯聚多款吸睛設計，如衛衣前幅綴有可愛的HACHIWARE、沉思中的CHIIKAWA 及哭泣的USAGI，以生動圖案展現角色生動活潑的形象。此外，還有四格漫畫款式，分別印有 CHIIKAWAHACHIWAREUSAGI MOMONGA圖案， 備有白色及粉紅兩色以供選擇。

 

CATALOG CHIIKAWA 連帽衛衣

CATALOG CHIIKAWA 連帽衛衣

CATALOG CHIIKAWA 生活週邊

CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出一系列可愛又實用的生活周邊產品，產品結合CHIIKAWA角色的魅力與日常實用性，包括咕𠱸、襪子與手袋及頭飾。

CATALOG CHIIKAWA 𠱸

造型吸睛的CHIIKAWAHACHIWARE USAGI 造型咕𠱸，柔軟舒適，無論是放在家中、辦公室，還是抱在懷裡，為日常帶來溫暖與療癒感。設計融入CHIIKAWA的標誌性可愛元素，是粉絲們不可錯過的單品。

CATALOG CHIIKAWA 生活週邊，包括咕𠱸、襪子與手袋及頭飾。

CATALOG CHIIKAWA 生活週邊，包括咕𠱸、襪子與手袋及頭飾。

CATALOG CHIIKAWA 襪子與手袋

CATALOG CHIIKAWA 系列同時推出時尚與趣味兼備的襪子及手袋產品，為造型增添更多亮點。襪子系列設計多樣，不單有百搭的黑色款，還融入3位人氣角色的主題色彩，特別推介間條花紋款式，其毛毛質感的條紋設計，增添層次感與視覺趣味，讓穿搭更具個性。手袋方面，黑色水桶包時尚百搭，結合CHIIKAWA角色圖案，並配有可拆式斜孭帶，適合不同日常造型。另一款粉紅色三角形夾棉手提包，以柔軟棉質搭配夢幻配色，少女感十足，備有可拆式斜孭帶，可靈活轉換為手提或斜孭款。

CATALOG CHIIKAWA 夾子

「巨大化」的CHIIKAWA夾子兼具實用與趣味，不單可作可愛頭飾，還能作為穿搭配件，夾在手袋上，展現對CHIIKAWA的喜愛。夾子備有兩款組合，分別是CHIIKAWA & HACHIWARE以及CHIIKAWA & USAGI，讓粉絲們自由搭配。

CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出手袋及夾子等。

CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出手袋及夾子等。

CATALOG CHIIKAWA 系列購物禮遇

CHIIKAWA 電話繩配有卡套鑰匙扣，既實用又具時尚感。不僅方便收納卡片、零錢等小物，還可掛在手袋上作造型配件，為穿搭增添可愛細節。現凡購買CATALOG CHIIKAWA系列全新產品滿指定金額，即送CHIIKAWA電話繩連卡套鑰匙扣乙個，數量有限，送完即止。

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朗豪坊期間限定店有專屬隱藏款式。

朗豪坊期間限定店有專屬隱藏款式。

CATALOG CHIIKAWA朗豪坊期間限定店

為隆重其事，CATALOG將率先於朗豪坊分店設立CATALOG CHIIKAW期間限定店，CHII迷們可於219日起於指定網上平台預約限量名額，於指定時段優先到店朝聖打卡拍照及選購心頭好，現場更有隱藏款式等大家發掘！

CATALOG聯乘日本人氣漫畫CHIIKAWA，並在朗豪坊開限定店，現場更有多個打卡位。 CATALOG聯乘日本人氣漫畫CHIIKAWA，並在朗豪坊開限定店，現場更有多個打卡位。

CATALOG CHIIKAWA朗豪坊期間限定店

為隆重其事，CATALOG將率先於朗豪坊分店設立CATALOG CHIIKAW期間限定店，CHII迷們可於219日起於指定網上平台預約限量名額，於指定時段優先到店朝聖打卡拍照及選購心頭好，現場更有隱藏款式等大家發掘！

🔥CATALOG CHIIKAWA 朗豪坊期間限定店優先搶購詳情:

日期：202531日至202535

地址：九龍旺角朗豪坊602-05號舖 (CATALOG分店)

營業時間：中午12時至下午9

KKday 優先網上預約：https://www.kkday.com/zh-hk/product/268034?cid=21111 

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219 中午12:00 ，開放預約31日至202535日的名額

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*活動受條款及條件約束

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