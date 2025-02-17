CATALOG CHIIKAWA系列登場 包括外套/衛衣/手袋/咕𠱸 朗豪坊限定店買隱藏款式

各位CHIIKAWA 粉絲注意！本地服飾品牌CATALOG首度攜手日本超人氣漫畫CHIIKAWA，將CHIIKAWA、小八HACHIWARE、兔哥USAGI、飛鼠MOMONGA等可愛角色融入時尚設計，推出CATALOG CHIIKAWA服飾系列。聯乘系列將於3月上旬正式登場，包括外套、衛衣、手袋及咕𠱸等單品，品牌更率先於3月1日起，在朗豪坊期間限定店揭開序幕，大家記得mark實日子！

CATALOG CHIIKAWA 系列長袖服裝 CATALOG CHIIKAWA系列推出多款長袖服飾單品，包括外套和衛衣款，在冬季也能展現活力與可愛，每款都綴有CHIIKAWA、HACHIWARE、USAGI、MOMONGA等角色的設計元素。 CATALOG CHIIKAWA 棒球褸 設計獨特的棒球褸備有黑色與粉紅色兩種選擇，兼具時尚感與活潑氣息，跑跳的CHIIKAWA圖案，為造型增添滿滿可愛元素。

CATALOG CHIIKAWA 棒球褸

CATALOG CHIIKAWA 連帽衛衣 連帽設計為日常穿搭增添趣味與活力，CHIIKAWA、HACHIWARE 和 USAGI 在檸檬突襲下的可愛表情，更展現活潑俏皮風格。 CATALOG CHIIKAWA 長䄂衛衣 系列匯聚多款吸睛設計，如衛衣前幅綴有可愛的HACHIWARE、沉思中的CHIIKAWA 及哭泣的USAGI，以生動圖案展現角色生動活潑的形象。此外，還有四格漫畫款式，分別印有 CHIIKAWA、HACHIWARE、USAGI 和 MOMONGA圖案， 備有白色及粉紅兩色以供選擇。

CATALOG CHIIKAWA 連帽衛衣

CATALOG CHIIKAWA 生活週邊 CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出一系列可愛又實用的生活周邊產品，產品結合CHIIKAWA角色的魅力與日常實用性，包括咕𠱸、襪子與手袋及頭飾。 CATALOG CHIIKAWA 咕 𠱸 造型吸睛的CHIIKAWA、HACHIWARE 和 USAGI 造型咕𠱸，柔軟舒適，無論是放在家中、辦公室，還是抱在懷裡，為日常帶來溫暖與療癒感。設計融入CHIIKAWA的標誌性可愛元素，是粉絲們不可錯過的單品。

CATALOG CHIIKAWA 生活週邊，包括咕𠱸、襪子與手袋及頭飾。

CATALOG CHIIKAWA 襪子與手袋 CATALOG CHIIKAWA 系列同時推出時尚與趣味兼備的襪子及手袋產品，為造型增添更多亮點。襪子系列設計多樣，不單有百搭的黑色款，還融入3位人氣角色的主題色彩，特別推介間條花紋款式，其毛毛質感的條紋設計，增添層次感與視覺趣味，讓穿搭更具個性。手袋方面，黑色水桶包時尚百搭，結合CHIIKAWA角色圖案，並配有可拆式斜孭帶，適合不同日常造型。另一款粉紅色三角形夾棉手提包，以柔軟棉質搭配夢幻配色，少女感十足，備有可拆式斜孭帶，可靈活轉換為手提或斜孭款。 CATALOG CHIIKAWA 夾子 「巨大化」的CHIIKAWA夾子兼具實用與趣味，不單可作可愛頭飾，還能作為穿搭配件，夾在手袋上，展現對CHIIKAWA的喜愛。夾子備有兩款組合，分別是CHIIKAWA & HACHIWARE以及CHIIKAWA & USAGI，讓粉絲們自由搭配。

CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出手袋及夾子等。

CATALOG CHIIKAWA 系列購物禮遇 CHIIKAWA 電話繩配有卡套鑰匙扣，既實用又具時尚感。不僅方便收納卡片、零錢等小物，還可掛在手袋上作造型配件，為穿搭增添可愛細節。現凡購買CATALOG CHIIKAWA系列全新產品滿指定金額，即送CHIIKAWA電話繩連卡套鑰匙扣乙個，數量有限，送完即止。

CATALOG CHIIKAWA 朗豪坊期間限定店 為隆重其事，CATALOG將率先於朗豪坊分店設立CATALOG CHIIKAW期間限定店，CHII迷們可於2月19日起於指定網上平台預約限量名額，於指定時段優先到店朝聖打卡拍照及選購心頭好，現場更有隱藏款式等大家發掘！

CATALOG CHIIKAWA 朗豪坊期間限定店 為隆重其事，CATALOG將率先於朗豪坊分店設立CATALOG CHIIKAW期間限定店，CHII迷們可於2月19日起於指定網上平台預約限量名額，於指定時段優先到店朝聖打卡拍照及選購心頭好，現場更有隱藏款式等大家發掘！ 🔥 CATALOG CHIIKAWA 朗豪坊期間限定店優先搶購詳情 : 日期：2025年3月1日至2025年3月5日 地址：九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖 (CATALOG分店) 營業時間：中午12時至下午9時 KKday 優先網上預約：https://www.kkday.com/zh-hk/product/268034?cid=21111 ▼登記方式▼ 【KKday 網上預約】 📍預約申請時間 由2月19日 中午12:00 ，開放預約3月1日至2025年3月5日的名額 📍預約步驟 1.註冊成為 KKday 會員 2.進入 Website ，選擇日期及時段 3.填妥所需資料 4.預約成功後，會收到確認電郵或在 KKday ｢訂單管理｣中查看憑證 5. ⁠憑二維碼於預約時段進場 *請於當日預約時段前10分鐘到場，向在場職員出示確認電郵內附件的憑證進場。 *如超過預約時段後15分鐘 (如預約12:00，12:15後到達，預約將作廢) ，登記將立即作廢，不會獲安排其他時段進場，須重新預約。 *活動受條款及條件約束 *如有任何爭議，太古資源有限公司將保留最終決定權