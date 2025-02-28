CATALOG CHIIKAWA系列登場 外套/衛衣/手袋/咕𠱸+指定分店設小八打卡牆

各位CHIIKAWA 粉絲注意！本地服飾品牌CATALOG推出CATALOG CHIIKAWA系列，將日本超人氣角色CHIIKAWA、小八HACHIWARE、兔哥USAGI、飛鼠MOMONGA等可愛角色融入時尚設計，包括外套、衛衣、手袋及咕𠱸等單品。第一彈商品將於3月6日於全線CATALOG門市及網店正式登場，包括外套、衛衣、手袋及咕𠱸等單品，品牌更率先於朗豪坊分店揭開序幕，等記者帶大家率先直擊！

CATALOG CHIIKAWA 系列長袖服裝 CATALOG CHIIKAWA系列推出多款長袖服飾單品，包括外套和衛衣款，在冬季也能展現活力與可愛，每款都綴有CHIIKAWA、HACHIWARE、USAGI、MOMONGA等角色的設計元素。 CATALOG CHIIKAWA 棒球褸 設計獨特的棒球褸備有黑色與粉紅色兩種選擇，兼具時尚感與活潑氣息，跑跳的CHIIKAWA圖案，為造型增添滿滿可愛元素。 CATALOG CHIIKAWA 短身風褸 精心設計的短身風褸，藍色和紫色分別交織出冬日的柔美色調，後幅位置三位小可愛的圖案不僅增添了趣味，更像為你抵禦寒風提供了溫暖。

CATALOG CHIIKAWA 連帽衛衣 連帽設計為日常穿搭增添趣味與活力，CHIIKAWA、HACHIWARE 和 USAGI 在檸檬突襲下的可愛表情，更展現活潑俏皮風格。 CATALOG CHIIKAWA 長䄂衛衣 系列匯聚多款吸睛設計，如衛衣前幅綴有可愛的HACHIWARE、沉思中的CHIIKAWA 及哭泣的USAGI，以生動圖案展現角色生動活潑的形象。此外，還有四格漫畫款式，分別印有 CHIIKAWA、HACHIWARE、USAGI 和 MOMONGA圖案， 備有白色及粉紅兩色以供選擇。

CATALOG CHIIKAWA 生活週邊 CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出一系列可愛又實用的生活周邊產品，產品結合CHIIKAWA角色的魅力與日常實用性，包括咕𠱸、襪子與手袋及頭飾。 CATALOG CHIIKAWA 咕 𠱸 造型吸睛的CHIIKAWA、HACHIWARE 和 USAGI 造型咕𠱸，柔軟舒適，無論是放在家中、辦公室，還是抱在懷裡，為日常帶來溫暖與療癒感。設計融入CHIIKAWA的標誌性可愛元素，是粉絲們不可錯過的單品。

CATALOG CHIIKAWA 襪子與手袋 CATALOG CHIIKAWA 系列同時推出時尚與趣味兼備的襪子及手袋產品，為造型增添更多亮點。襪子系列設計多樣，不單有百搭的黑色款，還融入3位人氣角色的主題色彩，特別推介間條花紋款式，其毛毛質感的條紋設計，增添層次感與視覺趣味，讓穿搭更具個性。手袋方面，黑色水桶包時尚百搭，結合CHIIKAWA角色圖案，並配有可拆式斜孭帶，適合不同日常造型。另一款粉紅色三角形夾棉手提包，以柔軟棉質搭配夢幻配色，少女感十足，備有可拆式斜孭帶，可靈活轉換為手提或斜孭款。 CATALOG CHIIKAWA 夾子 「巨大化」的CHIIKAWA夾子兼具實用與趣味，不單可作可愛頭飾，還能作為穿搭配件，夾在手袋上，展現對CHIIKAWA的喜愛。夾子備有兩款組合，分別是CHIIKAWA & HACHIWARE以及CHIIKAWA & USAGI，讓粉絲們自由搭配。

CATALOG CHIIKAWA 系列還同步推出手袋及夾子等。

CATALOG CHIIKAWA 系列購物禮遇 CHIIKAWA 電話繩配有卡套鑰匙扣，既實用又具時尚感。不僅方便收納卡片、零錢等小物，還可掛在手袋上作造型配件，為穿搭增添可愛細節。現凡購買CATALOG CHIIKAWA系列全新產品滿指定金額，即送CHIIKAWA電話繩連卡套鑰匙扣乙個，數量有限，送完即止。

CATALOG CHIIKAWA 系列購物禮遇

CATALOG CHIIKAWA 朗豪坊分店 為隆重其事，CATALOG將率先於朗豪坊分店設立CATALOG CHIIKAW店，CHII迷們可於3月1日至3月5日，於指定時段優先到店朝聖打卡拍照及選購心頭好，期間更有第二彈系列產品率先發售！早前預約時段已迅速爆滿，不過現場更有少量walk-in名額提供，先到先得。 而3月20日起CATALOG CHIIKAWA 第二彈系列產品，將於全線 CATALOG 門市及網店公開發售。