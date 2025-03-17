CATALOG CHIIKAWA系列第二浪登場！推出多款短袖刺繡/印花Tee全線門市有售

早前CATALOG CHIIKAWA系列推出後反應熱烈，現推出第二波新品！此次系列新增多款設計，集結人氣角色如Chiikawa、小八Hachiware、兔兔Usagi、飛鼠Momoga及古本屋等。產品主打短袖款式，提供多種刺繡和印花Tee及配飾，設計中融入了CHIIKAWA獨特元素，展現出可愛風格。CHIIKAWA第二波系列將於3月20日起在CATALOG全線門市上市，各位粉絲不要錯過入手機會，增添日常穿搭的趣味性。

率先睇短袖服裝款式

CHIIKAWA系列人氣延續，推出全新第二波短袖服裝，包含多款設計新穎的單品。首推新款T恤設計靈感來自Chiikawa和Hachiware的洞穴拯救故事，提供黑白兩色選擇。此外，系列還包括淺黃色和黑色刺繡T恤，圖案為Usagi交叉手看著Hachiware，增添趣味性。另有兩款印花T恤，印有Chiikawa、Hachiware、Usagi、Momoga和古本屋等角色圖案，底色為白色或藍色。

系列中另外一款展示Chiikawa、Hachiware和Usagi的設計，前胸點綴Chiikawa圖案，提供淺黃色和黑色選擇。此外，更推出三色短身T恤，以三位主角為設計，中間印有角色頭像和名字，底色呈漸變效果。

特別設計的黑色T恤以Hachiware為主題，前胸印有Hachiware的5級除草證，背面則展示其努力溫習的場景。最後，為兔粉推出的Usagi淺黃色T恤，前後印有Usagi不同表情和動作，生動有趣。