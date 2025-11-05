Catalog x褲褲兔系列登場 全新獨家圖案秋冬服飾/必入手可愛刺繡吊飾盲盒

Catalog與褲褲兔攜手推出「Opanchu Usagi 刺繡吊飾盲盒」，四款造型包括褲褲兔的Y2K反V手款式、長腿呆萌款、曬出黑皮限定款，以及特別版身穿Catalog系列服裝的可愛造型，以立體刺繡捕捉褲褲兔悲慘呆萌的瞬間！全系列於指定Catalog門市與網店限量發售。

是次聯乘推出兩個袋款，分別有背心袋款，以Catalog全新獨家黑白色迷彩花樣圖案設計，加上可拆式子孭帶，隨意變換孭法。水桶袋則以可拆式背帶展現百變風格，束口處點綴褲褲兔標誌性蝴蝶結。同步登場的主題襪子系列，將褲褲兔各種表情以刺繡立體重現，部分款式更加入3D絲帶邊與短毛絨質感。

服裝系列

系列將褲褲兔療癒能量注入日常，獨家開發以無數兔兔外形拼湊而成的「褲褲兔迷彩」圖案，背後加了刺繡哭哭兔，還有拉鍊點綴褲褲兔以抱腳瑟縮的鐵牌。外套更有採用夾棉質地並印上全新迷彩的長袖外套及同款背心，另外更有可愛束口口袋的褲褲兔拉鍊背心，黑白兩色可選。

同場加映一系列衛衣：黑白款式的前幅三兔迷彩刺繡衛衣，可愛度爆表！以及超萌的粉紅褲褲兔刺繡衛衣，手袖還藏有可愛底褲車花。另外有以毛毛布立體公仔搭配「九格表情包衛衣」的設計，以及用毛巾繡勾勒出褲褲兔於牆角的「悲慘世界黑色衛衣」，所有款式皆融入雙色衛衣帶。搭配專屬Boxer短褲，粉紅與黑色兩色不僅能單穿，內搭低腰褲露出獨特褲邊，更能修飾腰線、拉長比例。