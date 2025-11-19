Catalog x Zootopia系列登場 全新推出冬日服飾！型格外套/超萌磁吸襪

迪士尼超人氣動畫電影《優獸大都會2》(Zootopia2)即將上映！Catalog亦與Disney Zootopia合作聯乘，推出全新Zootopia系列！是次全新主題以深受各位觀眾喜愛的最佳搭檔的Nick及Judy作靈感，更將各位人氣角色加入其中，打造出一系列大人和小童冬日服裝，包括長袖外套、背心外套、恤衫和衛衣等，同時推出一系列襪子與袋子週邊商品。Zootopia系列即日起於全線Catalog門市及網店正式推出，各位Fans記得不要錯過。
Catalog x Zootopia系列外套款式
本次全新推出的Catalog Disney Zootopia系列，推出全新外套款式：毛毛外套分別推出黑色與卡其色兩款，前胸點綴精緻的「Zootopia」字樣刺繡，背面則飾以Nick與Judy的拼布刺繡圖案；而長袖外套有Judy主題針織外套，特別加入刺繡邊花紋設計增添細節。同時推出小夾棉長袖外套，前幅以車花章打造歐美風格，背面印有Nick圖案，同系列更備有藍色調的Judy款式。
今次系列更推出絨毛背心外套系列，包含賓治Clawhauser、Nick及Judy三款設計，分別運用其專屬色系打造，其中豹警官款式更特別搭配標誌性豹紋元素，完整重現電影角色魅力。
Catalog x Zootopia系列恤衫與衛衣
系列同步推出一系列恤衫與衛衣，恤衫包含Nick款式，提供「藍色襯衫配綠色領帶」與「綠色襯衫配藍色領帶」兩種經典造型！另外恤衫有阿閃Flash款，採用帥氣的全黑色設計。
而衛衣方面，每款於前胸均點綴角色刺繡頭像，並於連帽繩上加入角色專屬元素的車花章，背面則飾有大面積的可愛圖案，款式包含黑、白兩色的Judy、綠色主調的Nick、灰色的阿閃Flash以及淺啡色的賓治Clawhauser。
Catalog x Zootopia系列童裝
專為小童設計的款式亦不能錯過！背心外套擁有與大人款相似的賓治Clawhauser、Nick及Judy款式，可打造親子裝扮；童裝衛衣則以可愛的角色頭像與名字作為設計，推出Nick、Judy和阿閃Flash等多種選擇，全家都能一同展現對優獸大都會的喜愛。
Catalog x Zootopia系列週邊商品
本次系列，亦將電影角色巧妙融入日常配飾中。首先有一系列的襪子，包含Nick、Judy、阿閃Flash與賓治Clawhauser等經典角色，每個角色更推出兩款專屬配色供你搭配；其中最令人會心一笑有阿閃Flash的磁吸襪款，其立體小手採用磁石設計，讓你左右腳上的Flash慢慢牽手，搞笑重現他的招牌動作！還有兩款實用可愛的手挽袋，分別有Nick與Judy款式，隨時把心愛角色帶在身邊。