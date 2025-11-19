Catalog x Zootopia系列登場 全新推出冬日服飾！型格外套/超萌磁吸襪

迪士尼超人氣動畫電影《優獸大都會2》(Zootopia2)即將上映！Catalog亦與Disney Zootopia合作聯乘，推出全新Zootopia系列！是次全新主題以深受各位觀眾喜愛的最佳搭檔的Nick及Judy作靈感，更將各位人氣角色加入其中，打造出一系列大人和小童冬日服裝，包括長袖外套、背心外套、恤衫和衛衣等，同時推出一系列襪子與袋子週邊商品。Zootopia系列即日起於全線Catalog門市及網店正式推出，各位Fans記得不要錯過。

Catalog x Zootopia 系列外套款式

本次全新推出的Catalog Disney Zootopia系列，推出全新外套款式：毛毛外套分別推出黑色與卡其色兩款，前胸點綴精緻的「Zootopia」字樣刺繡，背面則飾以Nick與Judy的拼布刺繡圖案；而長袖外套有Judy主題針織外套，特別加入刺繡邊花紋設計增添細節。同時推出小夾棉長袖外套，前幅以車花章打造歐美風格，背面印有Nick圖案，同系列更備有藍色調的Judy款式。

今次系列更推出絨毛背心外套系列，包含賓治Clawhauser、Nick及Judy三款設計，分別運用其專屬色系打造，其中豹警官款式更特別搭配標誌性豹紋元素，完整重現電影角色魅力。