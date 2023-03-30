Cath Kidston 30周年 五款經典PRINT二次設計 同場加映全新 Harry Potter聯乘系列

英國經典家品品牌Kath Kidston不知不覺已踏入三十周年，設計師Cath於1993年在西倫敦荷蘭公園經營著一家小小雜貨店鋪，以售賣兒時喜愛的復古布料、壁紙及色彩鮮明的古董家具起家。隨後憑著自身天賦，設計出獨特的印花圖案並運用在家具、服飾配件等產品上，自始大受歡迎！品牌更嚴選五款經典圖案重新設計，打造出「30 Years Of Print」，包括30 Years London、30 Years Icon、30 Years Rose、30 Years Toile及30 Years Ditsy，將新舊「人物」與景物交錯地展現於布料設計上，包括經典的倫敦街道、創辦人的愛犬Stanley、以及五六十年代經典的西部牛仔，從而推出多款家品。

另外，品牌也將大家帶進魔法世界，自2021年與Harry Potter首度聯乘後，今年再度合作，回歸「霍格華茲」，運用手繪形式向經典的哈利波特系列致敬。聯乘系列透過重新構想禁忌森林，描繪海格小屋，重現一眾主角們的神奇魔法動物如妙麗的貓歪腿、奈威的蟾蜍吹寶，還有海格非常想飼養的龍蘿蔔塔等，栩栩如生的精緻造型總會勾起大家的美麗回憶。