Cath Kidston 30周年 五款經典PRINT二次設計 同場加映全新 Harry Potter聯乘系列

英國經典家品品牌Kath Kidston不知不覺已踏入三十周年，設計師Cath於1993年在西倫敦荷蘭公園經營著一家小小雜貨店鋪，以售賣兒時喜愛的復古布料、壁紙及色彩鮮明的古董家具起家。隨後憑著自身天賦，設計出獨特的印花圖案並運用在家具、服飾配件等產品上，自始大受歡迎！品牌更嚴選五款經典圖案重新設計，打造出「30 Years Of Print」，包括30 Years London、30 Years Icon、30 Years Rose、30 Years Toile及30 Years Ditsy，將新舊「人物」與景物交錯地展現於布料設計上，包括經典的倫敦街道、創辦人的愛犬Stanley、以及五六十年代經典的西部牛仔，從而推出多款家品。
另外，品牌也將大家帶進魔法世界，自2021年與Harry Potter首度聯乘後，今年再度合作，回歸「霍格華茲」，運用手繪形式向經典的哈利波特系列致敬。聯乘系列透過重新構想禁忌森林，描繪海格小屋，重現一眾主角們的神奇魔法動物如妙麗的貓歪腿、奈威的蟾蜍吹寶，還有海格非常想飼養的龍蘿蔔塔等，栩栩如生的精緻造型總會勾起大家的美麗回憶。
Cath Kidston 30周年 │30 Years London
品牌深受喜愛的倫敦街道印花圖案因應30周年重新設計！裡面除了描繪品牌第一家位於Notting Hill的門店、倫敦著名地標 Big Ben，還加入了最新地標 The Shard。細心觀看會發現春天的鳥兒在倫敦上空飛翔、雙層巴士旁邊的兔子正津津有味地吃著酸甜草莓、小狗比利更是在玫瑰篷布下邊乘涼邊作肖像畫的模特。透過仔細描繪倫敦的街景日常，傳遞出既簡單又輕鬆的氛圍感。
Cath Kidston 30周年 │30 Years Icon
讓品牌聞名的花卉燙衣板和壁紙、經典印花圖案小狗比利和西部牛仔、還有繪畫調⾊板—象徵著品牌至今仍堅持手繪設計出印花圖案。這些都記錄了品牌的開始和過往30年來的旅程，捕捉了無數珍貴回憶。
Cath Kidston 30周年 │30 Years Rose
踏入30週年，品牌挑戰使用更大膽的筆觸來描繪品牌最初也是最知名的經典印花圖案——玫瑰花。精心設計的花卉印花圖案使用了冷⾊調作為背景，烘托出玫瑰花大膽無懼的愛。今個春夏，品牌大膽地使用這個浪漫的印花圖案來配搭本季其他印花圖案，呈現出圖案的無限可能性，為玫瑰系列揭開新篇章。
Cath Kidston 30周年 │30 Years Toile
Toile在法語意指「帆布」。自12世紀以來，這個面料一直都是紡織品中的經典象徵。品牌設計出充滿特色的獨特Toile印花圖案，當中描繪了錯綜複雜的場景，更包含了具代表性的經典元素：第一款原創產品—波點熨衣板、Cath的愛犬Billie和Stanley，這些都被春天的鳥兒、兔子、草莓和玫瑰包裹著，承載著品牌這30年來的珍貴回憶。
Cath Kidston 30周年 │30 Years Ditsy
適逢30周年，品牌參考了過往的圖庫，結合各種具代表性的圖案，設計出全新的印花，歌頌品牌多年來對花卉印花圖案無盡的愛意。經典的玫瑰花、草莓和繪畫調⾊板都依偎在紫藤花叢之中，呈現出充滿生機和活力的春天。這個圖案蘊藏豐富細節，是一個讓人愈看愈是沉迷在其中的印花圖案。