熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2022-11-29 17:45:20

Caviar King海港城期間限定店 尊貴魚子醬禮盒早鳥優惠

分享：
Caviar King海港城期間限定店

Caviar King海港城期間限定店

臨近聖誕節又到開派對時候，今年不妨奢華一點，同朋友一齊嘆Caviar King頂級魚子醬，Caviar King由即日至20234月在尖沙咀海港城港威商場開設首間期間限定店，與著名清酒品牌Heavensake合作，推出兩款魚子醬禮盒。

Prestige Experience 魚子醬禮盒

三款Caviar King招牌魚子醬包括 Siberian Sturgeon CaviarPremium Hybrid Caviar, Premium Osetra Caviar(Caviar King獨家供應的頂級奧西特拉鱘魚子醬)。魚子醬禮盒內附一支Havensake獺祭純米大吟釀，於即日至1130日訂購的首100名客人可享早鳥優惠$3,380（原價$ 3,680）。

 

Delightful Experience魚子醬禮盒
包含西伯利亞鱘魚魚子醬和頂級奧西特拉鱘魚子醬，以及有一支Havensake 獺祭純米大吟釀。（$ 2,380

禮盒附送嚐味筆記、魚子醬開罐器、兩隻魚子醬專用的貝殼匙羹及Caviar King玻璃碗乙隻。

Prestige Experience 魚子醬禮盒 Delightful Experience魚子醬禮盒 海港城港威商場Caviar King 期間限定店

Caviar King 首間期間限定店
尖沙咀海港城港威商場Level 2, Kiosk7
202211月至20234

11:00am – 8:30pm

www.caviarking.com.hk

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受