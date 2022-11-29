Caviar King海港城期間限定店 尊貴魚子醬禮盒早鳥優惠

臨近聖誕節又到開派對時候，今年不妨奢華一點，同朋友一齊嘆Caviar King頂級魚子醬，Caviar King由即日至2023年4月在尖沙咀海港城港威商場開設首間期間限定店，與著名清酒品牌Heavensake合作，推出兩款魚子醬禮盒。

Prestige Experience 魚子醬禮盒

三款Caviar King招牌魚子醬包括 Siberian Sturgeon Caviar，Premium Hybrid Caviar, Premium Osetra Caviar(Caviar King獨家供應的頂級奧西特拉鱘魚子醬)。魚子醬禮盒內附一支Havensake獺祭純米大吟釀，於即日至11月30日訂購的首100名客人可享早鳥優惠$3,380（原價$ 3,680）。

Delightful Experience魚子醬禮盒

包含西伯利亞鱘魚魚子醬和頂級奧西特拉鱘魚子醬，以及有一支Havensake 獺祭純米大吟釀。（$ 2,380）

禮盒附送嚐味筆記、魚子醬開罐器、兩隻魚子醬專用的貝殼匙羹及Caviar King玻璃碗乙隻。