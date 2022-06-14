CBD「大麻二酚」成分已OUT？歐美大熱外用「菌菇美容」的種類及功效

近年吹起CBD「大麻二酚」的美容風潮，在香港引起立法爭議。最近「菌菇美容」一躍成為歐美時尚界的美容新寵，不論在外用護膚產品還是營養補充品，都能找到「菇菇」的身影，多個美容品牌創辦人也點名力讚菌菇成分，絕對是勢不可擋。在本文中，我們會一一介紹最熱門的外用「菌菇美容」種類及其功效。 源於中醫藥智慧的美容風潮 雖說菌菇對外國人來說是一個新奇熱話，但原來對於我們來說卻並不陌生，因為採用菌菇作美容養生的理論正正是源於東方傳統醫學。

在兩千多年前撰寫的《神農本草經》早已將菌菇類的靈芝列為上品，而在近年西方進行的多份研究更證實了菌菇抗氧化及提升肌膚屏障，讓「菌菇美容」成為關注焦點。

四個熱門成份逐個睇：

1. 靈芝 上文提及的《神農本草經》和由李時珍撰寫的《本草綱目》中也提及靈芝能延年益壽及具有安神作用，一直被視為上等珍貴成分。而現代研究中也發理，靈芝提取液中含有麥角淄醇、有機酸、氨基葡萄糖及多糖等成分，能幫助輔助肌膚發揮保濕和鎖水功能，並有效促進代謝。 2. 銀耳 銀耳素來有「平民燕窩」之稱，含有大量的果膠、膳食纖維、植物性膠原蛋白，是家家必備的秋冬養顏湯水素材。銀耳含有豐富的水溶性多醣體，能廣泛應用於有保濕需求的保養及化妝產品中，容易被皮膚吸收，滋潤保濕效果持久，更有研究顯示銀耳具抗發炎性。



3. 冬蟲夏草 搞不清冬蟲夏草是蟲，還是草？實際上冬蟲夏草是一種寄生於蝙蝠蛾幼蟲頭部的子囊菌，是一種真菌的寄生產物。現代研究顯示冬蟲夏草中能有效抑制單胺氧化酶，能延緩衰老，並且可以雙向調節皮膚的免疫力，是其珍貴之處。 4. 白樺茸 比起以上三種耳熟能詳的菌菇類成員，白樺茸對香港讀者來說可能比較陌生，因為白樺茸主要是生長於中國北部、俄羅斯西伯利亞、北歐及日本北海道等地區，是生長於白樺樹上的真菌。其含有超氧化物歧化酶，具有抗炎、抗氧化功能，早在十六世紀西伯利亞韃靼人已把白樺茸用於皮膚清潔及消毒劑。