Celine Beauté美妝系列正式曝光！今年秋季推出品牌首枝唇膏 眼線筆/胭脂/睫毛膏陸續登場

Celine今年3月公布進軍美妝市場後，不少品牌fans都引頸以待！之前曝光的唇膏終於定於今年10月中在港發售，率先售賣01 ROUGE TRIOMPHE色號。官方日前再發布新照片，可見睫毛膏、眼線筆、眼影筆等多款產品的「真身」，絕對令人期待！
Celine於2019年首次推出高級訂製香水，並在創意總監Hedi Slimane的領導下，去年創立Celine Beauté，是品牌首個美妝系列。官方預告，LE ROUGE系列唇膏將於今年10月中率先推出01 ROUGE TRIOMPHE唇膏色，並於明年起推出全系列15色，包括LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE影片中模特兒所使用的LA PEAU NUE自然玫瑰色號。
品牌亦會在明年起，陸續推出潤唇膏、睫毛膏、眼線筆、眼影筆、散粉、腮紅和指甲油等多款美妝單品，令整個美妝家族系列更為完整。
身為Celine美妝儀式中的首發產品，LE ROUGE TRIOMPHE唇膏主打光澤、持妝及保濕3大特點，結合功效性、舒適性及近年對天然美妝的需求。唇膏帶緞面質感，輕盈乳霜質地為雙唇帶來舒適包裹感，同時增添色彩，並散發著70年代玫瑰與天然粉質交柔的復古柔和氣息。
唇膏的精緻金屬外殼亦是賣點之一，使用替換裝的定制外殼，是高定香水系列香水瓶設計的延伸， 金色及銀色兩款設計分別為及潤唇膏。唇膏殼頂部壓刻品牌標誌， 中心環上則刻有「LE ROUGE CELINE PARIS」，配有印著TRIOMPHE圖案的黑色天鵝絨保護袋，用壓紋印飾出上世紀初GRAND SIÈCLE時期的浮雕效果，無論裡裡外外都散發著品牌的奢華風格。
Celine多年來推出多款高級皮具及珠寶配飾，有網上消息指，新的美妝系列亦可見到皮革蹤影，例如是唇膏皮套、隨身香水的皮套及隨身鏡，更有專放唇膏的迷你包，各位品牌粉絲記得準備好銀彈入手了！