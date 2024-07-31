Celine Beauté美妝系列正式曝光！今年秋季推出品牌首枝唇膏 眼線筆/胭脂/睫毛膏陸續登場

Celine今年3月公布進軍美妝市場後，不少品牌fans都引頸以待！之前曝光的唇膏終於定於今年10月中在港發售，率先售賣01 ROUGE TRIOMPHE色號。官方日前再發布新照片，可見睫毛膏、眼線筆、眼影筆等多款產品的「真身」，絕對令人期待！

Celine於2019年首次推出高級訂製香水，並在創意總監Hedi Slimane的領導下，去年創立Celine Beauté，是品牌首個美妝系列。官方預告，LE ROUGE系列唇膏將於今年10月中率先推出01 ROUGE TRIOMPHE唇膏色，並於明年起推出全系列15色，包括LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE影片中模特兒所使用的LA PEAU NUE自然玫瑰色號。

品牌亦會在明年起，陸續推出潤唇膏、睫毛膏、眼線筆、眼影筆、散粉、腮紅和指甲油等多款美妝單品，令整個美妝家族系列更為完整。