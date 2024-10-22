CENSU X 唐述推限定「四手聯乘」一連兩晚呈獻「錦扇和韻」菜單 現代日式居酒屋 混合新派中菜

現代日式居酒屋「CENSU」與新派中菜「唐述」近日跨界合作，推出連兩晚限定「四手聯乘」菜單，以「錦扇和韻」為主題，由CENSU創辦人兼總廚佐藤峻及唐述廚藝總監周世韜二人攜手，帶來10道中日融合的精緻菜式。

CENSU X 唐述 「錦扇和韻」菜單

今次「四手聯乘」將在11月6日及7日一連兩晚於唐述晚市時段獨家提供，合共十道菜式，包括20年古越龍山花雕酒醃岩手縣生蠔、海膽蘿蔔糕、綿綿川貝杏汁螺頭燉蜜瓜湯、麒麟魚配搭自家製柚子醬等，全部巧手精緻。

今次菜單安排了雙重天婦羅，唐述的溏心鮑魚天婦羅以燉煮過的南非乾鮑裹上天婦羅炸漿油炸，佐以鮑汁及花膠汁；而CENSU招牌的釀翠玉瓜花天婦羅、砵酒松露醬創意地將翠玉瓜花釀滿帶子、蝦和三款芝士製成的慕絲，炸至完美後，再配搭砵酒松露醬，風味獨特。心水推介唐述的招牌桂花烏龍茶煙燻脆皮雞、帶子高湯釜飯，菜式製作講究精細，先將本地三黃雞醃製過夜，再以桂花及烏龍茶煙燻，風乾後慢火烹煮一小時，最後淋上滾油令雞皮脆身。這道脆皮雞完美地配搭CENSU的帶子高湯釜飯—靈感來自佐藤主廚人氣的「Fxxking Paella」的濃郁豐厚飯底，令菜式層次更豐富。



「錦扇和韻」十道菜嚐味餐單每位港元1,488+10%，另可選擇以港元288享用精選3杯葡萄酒配對，或者以一瓶CENSU 「Hyakutai 」特別純米清酒（港元738/一瓶720毫升），完美平衡菜式的豐腴及深度，將晚宴體驗升級。