Champion官網低至4折！淨色logo Tee低至$85/轉季至抵買Hoodie唔使$140

提到運動服飾品牌，不少人都會諗起Nike、Adidas、New Balance、Fila等，其實除了這些耳熟能詳的品牌外，亦有不少相對休閒風的運動牌子都非常受歡迎，而Champion就是其中之一！來自美國紐約的Champion主打休閒運動服飾，設計簡約、不花巧，當中的Champion logo T恤更是熱賣款，就算著幾年都不會過時！近日美國Champion官網推出轉季優惠低至4折，不少Tee、Hoodie、長褲等都有平，以最受歡迎的logo T恤為例，官網原價$212，限時優惠價只需$85！想知Champion官網有邊款減價貨抵買，繼續睇落去啦！
Champion官網運費攻略：
介紹今次Champion優惠抵買運動服飾前，Yahoo購物分享一個運費攻略！Champion官網的運費玩法跟其他購物網站有別，並無指定買夠一個特定金額就可以有免運費，亦都無指定運費金額，Champion官網是透過你買的產品數量去計算運輸成本及稅收等費用，然後再收取相應金額。Yahoo購物計過買一件產品的話運費會相對較貴，買得越多，運費就越抵，所以一次過買幾件或者搵朋友夾份買就最划算！
夏日百搭淨色logo Tee 最平$85入手
近年歐美盛行的運動風穿搭，女生上身超大碼Tee恤，下身搭配緊身單車褲，潮爆造型look即現，不少外國明星都著去做gym，舒服並時尚感兼備！男生的話logo tee加短褲，再襯帆布鞋，就是不敗穿搭！今次Champion官網至抵買一定要睇最暢銷的T-Shirt款，當中女裝笑哈哈logo Tee，由原價$212減至$85，相等於4折入手，另外亦有細logo、C字logo等T恤選擇。除此之外，Hoodie同樣值得趁平入手，黑色印上Champion字眼Hoodie折後只需$135，足足平了二百多元，買定下季著都划算！Champion官網不少是美國限定款，慢慢睇實會搵到寶！
CLASSIC TEE, SMILEY LOGO
特價：$85｜原價：$212
MVP T-SHIRT, QUILT LOGO
特價：$118｜原價：$237
CLASSIC GRAPHIC TEE, FAUX QUILT SCRIPT LOGO
特價：$110｜原價：$212
RELAXED POWERBLEND HOODIE, MULTI-STRIPE LOGO
特價：$186｜原價：$423
WAFFLE HOODIE
特價：$135｜原價：$339
其他抵買推薦：
AUTHENTIC BIKE SHORTS, MARBLE WAVE PRINT, 7"
特價：$118｜原價：$296
URBAN PURSUIT FLEECE PANTS, 31"
特價：$254｜原價：$508
TEDDY FLEECE JOGGERS, 30"
特價：$296｜原價：$592
POWERBLEND FLEECE SHORTS, BUBBLE RAINBOW CIRCLE LOGO, 6.5"
特價：$118｜原價：$296
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