Champion官網低至4折！淨色logo Tee低至$85/轉季至抵買Hoodie唔使$140

提到運動服飾品牌，不少人都會諗起Nike、Adidas、New Balance、Fila等，其實除了這些耳熟能詳的品牌外，亦有不少相對休閒風的運動牌子都非常受歡迎，而Champion就是其中之一！來自美國紐約的Champion主打休閒運動服飾，設計簡約、不花巧，當中的Champion logo T恤更是熱賣款，就算著幾年都不會過時！近日美國Champion官網推出轉季優惠低至4折，不少Tee、Hoodie、長褲等都有平，以最受歡迎的logo T恤為例，官網原價$212，限時優惠價只需$85！想知Champion官網有邊款減價貨抵買，繼續睇落去啦！

Champion官網運費攻略：

介紹今次Champion優惠抵買運動服飾前，Yahoo購物分享一個運費攻略！Champion官網的運費玩法跟其他購物網站有別，並無指定買夠一個特定金額就可以有免運費，亦都無指定運費金額，Champion官網是透過你買的產品數量去計算運輸成本及稅收等費用，然後再收取相應金額。Yahoo購物計過買一件產品的話運費會相對較貴，買得越多，運費就越抵，所以一次過買幾件或者搵朋友夾份買就最划算！

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