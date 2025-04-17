CHANEL新出「樂觀香水」CHANCE EAU SPLENDIDE 花果香顯化無限機遇

要贏得機遇，除了實力，也要有幸運加持。CHANEL的CHANCE香水系列，多年來以幸運護身符為主題，繼粉紅色、綠色和橙色等繽紛色調之後，最近新加入CHANCE EAU SPLENDIDE新成員，成為系列的第5款香水。香水以代表神秘與高貴的紫色登場，但就走明亮、直率的路線，有著微妙而有趣的矛盾，同時也是一款代表「樂觀」的香水，以正面高頻能量，顯化出無限可能性。

CHANEL新出「樂觀香水」CHANCE EAU SPLENDIDE

CHANEL首席調香師的JacquesPolge 03年創作首款CHANCE，成為顛覆傳統的大師級香水，繼後3款香水，均以不同色彩示人，包括清新奔放的綠色CHANCE EAU FRAÎCHE；溫和柔嫩的粉紅色CHANCE EAU TENDRE；鮮艷大膽的橙色CHANCE EAU VÎVE。4款香水，代表4個機遇、4款護身符、4種配方，預示好運將臨。

而全新的CHANCE EAU SPLENDIDE，以神秘又高貴的紫色登場，不過就走明亮、直率的花果氣息，有著微妙且美妙的矛盾：活力充沛而穩重，閃爍而縝密。在花果香氣蹤跡中，播下帶著明亮、迷人神秘感的種子。耀眼的樹莓香調，透現清爽水果、玫瑰與紫羅蘭香氣層次，融入部分源自CHANEL於格拉斯園圃種植的天竺葵、帶磁性魅力的優雅花香中調。多面的雪松結合白麝香香調，延續香氣韌力，釋放朝氣活潑的木質香氣，並由一縷高雅的鳶尾花粉調氣息作結。

CHANCE EAU SPLENDIDE以神秘又高貴的紫色登場，不過就走明亮、直率的花果氣息，有著微妙且美妙的矛盾。

CHANCE EAU SPLENDIDE是為大膽的人所創作的香氣，它屬於明白好運站在敢於捉緊它的人那邊、深信遊戲遠未結束、結局尚未定論的人。品牌亦因此相中比利時唱作人Angèle，成為全新香水宣傳廣告形象大使。29歲的Angèle年紀輕士輕，但已有著豐富的創作生涯，是流行音樂界炙手可熱的歌手，在法語樂壇別具地位，曾與流行歌手Dua Lipa與饒舌歌手Damso合作，並在2024年巴黎奧林匹克運動會閉幕典禮演出，她更特地為今次廣告創作歌曲《A Little More》，並親自獻唱，歌頌這款最新的香氣護身符。

為慶祝新香水誕生，CHANEL特意於K11 MUSEA開設期間限定體驗店，店內不單可以試用整個CHANCE系列，同時有多個打卡位及小遊戲，各位女生記得把握機遇，為自己入手芳香護身符！

CHANEL CHANCE 香水期間限定體驗活動 日期：2025年4月15日至5月6日 地點：K11 MUSEA Opera Theatre 地下 & MUSE EDITION