熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-09-10 18:01:53

CHANEL 11月在港開騷 Jennie Minji GD高胤禎誰現身撐場？

分享：
Jennie對於CHANEL的年輕化，起了十分重要的功用。

Jennie對於CHANEL的年輕化，起了十分重要的功用。

adblk5

法國奢侈品牌CHANEL，宣布將於115日，在香港知專設計學院(HKDI)，重演早前於法國馬賽舉行的2024/25早春度假系列時裝展。品牌的時裝業務總裁 Bruno Pavlovsky表示：「香港市場是非常關鍵，對CHANEL來說至關重要。」

CHANEL來港舉行季度大show，除了時裝迷感到驚喜外，眾多品牌大使及好友會否來港，亦成為fans們的重要話題，當中包括BLACKPINKJennieNewJeansMinjiBIGBANGG-Dragon、小松菜奈及高胤禎等藝人，會否出席這場盛會，為品牌的大show增添光彩，若他們出現無疑會引起fans和媒體的熱烈關注，並使整個活動更加星光熠熠。

 

 

 

 

G-Dragon提倡男士著tweed jackat，令他成為Karl Lagerfeld好友。 高胤禎今年有份出席CHANEL的馬賽騷，未知她會否來港。 Minji是CHANEL Beauty的代言人，各界都希望她能來港。 小松菜奈是CHANEL的品牌友好，會否出席這場盛會，為品牌大show增添星光。

接受傳媒訪問：香港市場非常重要

這次HKDI舉行時裝展，不僅是CHANEL展示其最新系列的一個重要平台，也是一次促進香港時尚界與國際接軌的機會。作為一個充滿創意和設計感的場所，知專設計學院將為這場時尚盛事提供獨特的背景，讓參觀者能夠感受到CHANEL的品牌魅力和創新精神。

此外，自上任創意總監Virginie Viard離任後，她的職位一直懸空了6個月，Bruno Pavlovsky接受時尚傳媒《Style》訪問時透露，網上有很多傳聞關於CHANEL創意總監的猜測，「每個人都想加入CHANEL，但CHANEL是相當複雜的，我們需要找到一位熱愛CHANEL，並想沉浸在CHANEL的人。」

 

 

adblk6
時裝業務總裁Bruno Pavlovsky。 Bruno Pavlovsky與GD感情要好，相熟到會一齊出去handout的程度。 Jennie為CHANEL帶來的生意額及話題度，令Bruno Pavlovsky很大機會邀請她來港。

誰是Coco Chanel Karl爺接任人？

Bruno Pavlovsky指，他遇到的每個人，都說自己具備CHANEL創意總監這份工作的所有特質。「在我前面有很多人都說過同樣的話，但事情比較複雜。我們正在努力尋找最適合品牌的哪個人。」

CHANEL在香港舉辦時裝騷，對於Coco ChanelKarl Lagerfeld的繼承人，CHANEL的fans及時裝迷，都是一件充滿期待的事，Bruno Pavlovsky在訪問結束時說：「CHANEL總是給人帶來驚喜，品牌還有很多話要說，讓時裝show的到來給你們驚喜吧。」

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 