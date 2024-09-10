CHANEL 11月在港開騷 Jennie Minji GD高胤禎誰現身撐場？

法國奢侈品牌CHANEL，宣布將於11月5日，在香港知專設計學院(HKDI)，重演早前於法國馬賽舉行的2024/25早春度假系列時裝展。品牌的時裝業務總裁 Bruno Pavlovsky表示：「香港市場是非常關鍵，對CHANEL來說至關重要。」 CHANEL來港舉行季度大show，除了時裝迷感到驚喜外，眾多品牌大使及好友會否來港，亦成為fans們的重要話題，當中包括BLACKPINK的Jennie、NewJeans的Minji、BIGBANG的G-Dragon、小松菜奈及高胤禎等藝人，會否出席這場盛會，為品牌的大show增添光彩，若他們出現無疑會引起fans和媒體的熱烈關注，並使整個活動更加星光熠熠。

接受傳媒訪問：香港市場非常重要 這次HKDI舉行時裝展，不僅是CHANEL展示其最新系列的一個重要平台，也是一次促進香港時尚界與國際接軌的機會。作為一個充滿創意和設計感的場所，知專設計學院將為這場時尚盛事提供獨特的背景，讓參觀者能夠感受到CHANEL的品牌魅力和創新精神。 此外，自上任創意總監Virginie Viard離任後，她的職位一直懸空了6個月，Bruno Pavlovsky接受時尚傳媒《Style》訪問時透露，網上有很多傳聞關於CHANEL創意總監的猜測，「每個人都想加入CHANEL，但CHANEL是相當複雜的，我們需要找到一位熱愛CHANEL，並想沉浸在CHANEL的人。」

誰是 Coco Chanel Karl 爺接任人？ Bruno Pavlovsky指，他遇到的每個人，都說自己具備CHANEL創意總監這份工作的所有特質。「在我前面有很多人都說過同樣的話，但事情比較複雜。我們正在努力尋找最適合品牌的哪個人。」 CHANEL在香港舉辦時裝騷，對於Coco Chanel和Karl Lagerfeld的繼承人，CHANEL的fans及時裝迷，都是一件充滿期待的事，Bruno Pavlovsky在訪問結束時說：「CHANEL總是給人帶來驚喜，品牌還有很多話要說，讓時裝show的到來給你們驚喜吧。」