CHARLES & KEITH「夏日享樂大募集」 入會即享拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

由2024年5月13日至5月22日於CHARLES & KEITH指定門店以$2,000購買「夏日享樂大募集」VIP會員証， 即可享受限時迎新禮遇，包括全年9折優惠和迎新禮物，$1,500禮券及拉闊音樂會門票1張，門票隨機安排不設選位。數量有限，換完即止。

方法二：

由2024年5月23日至6月11日，於CHARLES & KEITH 指定門店單筆消費滿$1,000， 並於公開IG帳號，分享任何 CHARLES & KEITH 產品的限時動態，標註 @charleskeith_hk和#charleskeith_hk，並訂閱 CHARLES & KEITH 電子通訊及追蹤 @charleskeith_hk IG及FB專頁，即有機會獲贈拉闊音樂會門票1張。門票同樣隨機安排不設選位。數量有限，換完即止。

CHARLES & KEITH送拉闊音樂會門票詳情及細則

《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF 》

日期：2024年6月22日

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館ARENA