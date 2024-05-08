CHARLES & KEITH「夏日享樂大募集」 入會即享拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

音樂時尚不分家，CHARLES & KEITH 作為《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ Edan x Jace x Jeffrey x Marf》聯合贊助商，將推出新會員限定的「夏日享樂大募集」，成為新會員，即可享迎新禮遇，投身四位年輕歌手的音樂火花。
方法一：
由2024年5月13日至5月22日於CHARLES & KEITH指定門店以$2,000購買「夏日享樂大募集」VIP會員証， 即可享受限時迎新禮遇，包括全年9折優惠和迎新禮物，$1,500禮券及拉闊音樂會門票1張，門票隨機安排不設選位。數量有限，換完即止。
指定門店消費日：
5月13日 尖沙咀K11 MUSEA分店
5月15日 九龍塘又一城分店
5月20日 香港太古城中心分店
5月22日 沙田新城市廣場分店
方法二：
由2024年5月23日至6月11日，於CHARLES & KEITH 指定門店單筆消費滿$1,000， 並於公開IG帳號，分享任何 CHARLES & KEITH 產品的限時動態，標註 @charleskeith_hk和#charleskeith_hk，並訂閱 CHARLES & KEITH 電子通訊及追蹤 @charleskeith_hk IG及FB專頁，即有機會獲贈拉闊音樂會門票1張。門票同樣隨機安排不設選位。數量有限，換完即止。
《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF 》
日期：2024年6月22日
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館ARENA