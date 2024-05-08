熱門搜尋:
HK Express Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-08 12:00:00

CHARLES & KEITH「夏日享樂大募集」 入會即享拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

分享：
CHARLES & KEITH「夏日享樂大募集」 入會即享拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

CHARLES & KEITH「夏日享樂大募集」 入會即享拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

音樂時尚不分家，CHARLES & KEITH 作為《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ Edan x Jace x Jeffrey x Marf》聯合贊助商，將推出新會員限定的「夏日享樂大募集」，成為新會員，即可享迎新禮遇，投身四位年輕歌手的音樂火花。

CHARLES & KEITH 是《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ Edan x Jace x Jeffrey x Marf》聯合贊助商

CHARLES & KEITH 是《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ Edan x Jace x Jeffrey x Marf》聯合贊助商

方法一：

2024513日至522日於CHARLES & KEITH指定門店以$2,000購買「夏日享樂大募集」VIP會員証， 即可享受限時迎新禮遇，包括全年9折優惠和迎新禮物，$1,500禮券及拉闊音樂會門票1張，門票隨機安排不設選位。數量有限，換完即止。

指定門店消費日：

513 尖沙咀K11 MUSEA分店

515 九龍塘又一城分店

520 香港太古城中心分店

522 沙田新城市廣場分店

「夏日享樂大募集」VIP會員証詳情及細則

《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ Edan x Jace x Jeffrey x Marf》

《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ Edan x Jace x Jeffrey x Marf》

方法二：

2024523日至611日，於CHARLES & KEITH 指定門店單筆消費滿$1,000 並於公開IG帳號，分享任何 CHARLES & KEITH 產品的限時動態，標註 @charleskeith_hk#charleskeith_hk，並訂閱 CHARLES & KEITH 電子通訊及追蹤 @charleskeith_hk IGFB專頁，即有機會獲贈拉闊音樂會門票1張。門票同樣隨機安排不設選位。數量有限，換完即止。

CHARLES & KEITH送拉闊音樂會門票詳情及細則

《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF

日期：2024622

時間：晚上7

地點：亞洲國際博覽館ARENA

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受