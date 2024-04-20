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生活
2024-04-20 10:00:00

CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽光體驗館限定店 一對一60分鐘美妝課堂/製作專屬掛飾

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CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽光體驗館限定店 一對一60分鐘美妝課堂/製作專屬掛飾

CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽光體驗館限定店 一對一60分鐘美妝課堂/製作專屬掛飾

Charlotte Tilbury多年來穿梭時尚伸展台、後台化妝間，更是不少荷里活巨星的化妝師。Charlotte 最近新出提亮肌膚光澤的HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液。品牌最近請來亞洲天后及上屆金像獎影后鄭秀文合作拍攝廣告，並由即日起至423日，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂開設「 輕盈羽光體驗館」期間限定店，登記入場並完成指定羽光任務，更可贏取限定禮遇及換領產品體驗裝。

Charlotte Tilbury 與亞洲天后及上屆金像獎影后鄭秀文合作 Charlotte Tilbury新出提亮肌膚光澤的HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液。

場內設有不少華麗打卡位，更可預約75分鐘AIRBRUSH高訂底妝大師妝藝坊，由TeamTilbury帶來一對一量身「訂」格個人化60分鐘美妝課堂，完成服務後可親手製作專屬的羽光魔法掛飾。更重要當然是可以選購Charlotte Tilbury王牌底妝產品，打造完美無瑕羽光底妝。

「輕盈羽光體驗館」期間限定店重點

AIRBRUSH高訂底妝大師妝藝坊(75分鐘) 高訂大師底妝化妝間 觸發羽光動魄魅力

AIRBRUSH高訂底妝大師妝藝坊(75分鐘)

Team Tilbury施展大師級高訂的底妝調配藝術，提供一對一的量身「訂」格個人化60分鐘美妝課堂，學習最適合您的化妝及護膚技巧！預約費用為$550，之後可全數兌換 Charlotte Tilbury產品，完成後可額外贈得Tilbury Treat 乙份(價值$211，數量有限，換完即止)，更可親手製作專屬您的羽光魔法掛飾，自由組合，為造型點綴出自信獨特魅力！

AIRBRUSH高訂底妝大師妝藝坊

活動時間表：

10:30 12:00 12:00 13:30 13:30 15:00 15:00 16:30 16:30 18:00 18:00 19:30 19:30 21:00

Charlotte Tilbury 與亞洲天后及上屆金像獎影后鄭秀文合作 Charlotte Tilbury 與亞洲天后及上屆金像獎影后鄭秀文合作 羽光魔法掛飾

「輕盈羽光體驗館」期間限定店獨家限定套裝

輕盈無瑕套裝 $860（價值：$1,117

套裝包括：

AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底 30ML

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 8g

贈送

AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧 15ML

CHARLOTTES MAGIC CREAM  魔法面霜7ML

．輕盈羽光小圓包

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輕盈無瑕套裝 $860（價值：$1,117）

輕盈無瑕套裝 $860（價值：$1,117）

輕盈羽光美顏套裝 $880（價值：$1,038

套裝包括：

AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底 30ML

HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液 30ML

贈送

AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧 15ML

CHARLOTTES MAGIC CREAM  魔法面霜7ML

輕盈羽光美顏套裝 $880（價值：$1,038）

輕盈羽光美顏套裝 $880（價值：$1,038）

魔法護膚套裝 $1,240（價值：$1,515

套裝包括：

CHARLOTTES MAGIC CREAM  魔法面霜 50ML

INVISIBLE UV FLAWLESS PRIMER無瑕透亮UV防護底霜30ML

贈送

．迷你AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉0.8g

．迷你PILLOW TALK PUSH UP LASHES! 睫毛膏

CHARLOTTE'S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華3.6ml

CHARLOTTES MAGIC CREAM 魔法面霜7ml

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魔法護膚套裝 $1,240（價值：$1,515）

魔法護膚套裝 $1,240（價值：$1,515）

魔法彩妝套裝 $755（價值：$944

套裝包括：

PILLOW TALK BIG LIP PLUMPGASM夢幻豐感唇蜜5.5ml

LUXURY PALETTE四色奢彩眼影盤

贈送

CHARLOTTE'S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR魔法水晶能量精華3.6ml

AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液#3N 5ml

．迷你AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH輕盈濾光蜜粉0.8g

魔法彩妝套裝 $755（價值：$944）

魔法彩妝套裝 $755（價值：$944）

輕盈羽光體驗館」期間限定店限定購物禮遇

1. 凡購物滿$1,600，即可獲贈TILBURY ICONIC 魔法套裝 (價值$126)乙份。

2. 凡購物滿$2,000，即可額外獲贈TILBURY FLAWLESS 無瑕套裝 (價值$250)乙份及於現場親手製作專屬您的羽光魔法掛飾。

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「 輕盈羽光體驗館」期間限定店

「輕盈羽光體驗館」期間限定店

「輕盈羽光體驗館」期間限定店

登記網址

開放日期：即日至423

開放地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

營業時間: 10am -9pm

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