CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽光體驗館限定店 一對一60分鐘美妝課堂/製作專屬掛飾

Charlotte Tilbury多年來穿梭時尚伸展台、後台化妝間，更是不少荷里活巨星的化妝師。Charlotte 最近新出提亮肌膚光澤的HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液。品牌最近請來亞洲天后及上屆金像獎影后鄭秀文合作拍攝廣告，並由即日起至4月23日，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂開設「 輕盈羽光體驗館」期間限定店，登記入場並完成指定羽光任務，更可贏取限定禮遇及換領產品體驗裝。

場內設有不少華麗打卡位，更可預約75分鐘AIRBRUSH高訂底妝大師妝藝坊，由TeamTilbury帶來一對一量身「訂」格個人化60分鐘美妝課堂，完成服務後可親手製作專屬的羽光魔法掛飾。更重要當然是可以選購Charlotte Tilbury王牌底妝產品，打造完美無瑕羽光底妝。 「輕盈羽光體驗館」期間限定店重點

AIRBRUSH 高訂底妝大師妝藝坊 (75 分鐘 ) 由Team Tilbury施展大師級高訂的底妝調配藝術，提供一對一的量身「訂」格個人化60分鐘美妝課堂，學習最適合您的化妝及護膚技巧！預約費用為$550，之後可全數兌換 Charlotte Tilbury產品，完成後可額外贈得Tilbury Treat 乙份(價值$211，數量有限，換完即止)，更可親手製作專屬您的羽光魔法掛飾，自由組合，為造型點綴出自信獨特魅力！ AIRBRUSH 高訂底妝大師妝藝坊 活動時間表： 10:30 –12:00 ｜12:00 –13:30 ｜ 13:30 –15:00 ｜ 15:00 –16:30 ｜16:30 –18:00｜ 18:00 –19:30 ｜19:30 –21:00

「輕盈羽光體驗館」期間限定店 獨家限定套裝 輕盈無瑕套裝 $860 （價值： $1,117 ） 套裝包括： ．AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底 30ML ．AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 8g 贈送 ．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧 15ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜7ML ．輕盈羽光小圓包

輕盈無瑕套裝 $860（價值：$1,117）

輕盈羽光美顏套裝 $880 （價值： $1,038 ） 套裝包括： ．AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底 30ML ．HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液 30ML 贈送 ．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧 15ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜7ML

輕盈羽光美顏套裝 $880（價值：$1,038）

魔法護膚套裝 $1,240 （價值： $1,515 ） 套裝包括： ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜 50ML ．INVISIBLE UV FLAWLESS PRIMER無瑕透亮UV防護底霜30ML 贈送 ．迷你AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉0.8g ．迷你PILLOW TALK PUSH UP LASHES! 睫毛膏 ．CHARLOTTE'S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華3.6ml ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜7ml

魔法護膚套裝 $1,240（價值：$1,515）

魔法彩妝套裝 $755 （價值： $944 ） 套裝包括： ．PILLOW TALK BIG LIP PLUMPGASM夢幻豐感唇蜜5.5ml ．LUXURY PALETTE四色奢彩眼影盤 贈送 ．CHARLOTTE'S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR魔法水晶能量精華3.6ml ．AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液#3N 5ml ．迷你AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH輕盈濾光蜜粉0.8g

魔法彩妝套裝 $755（價值：$944）