Charlotte Tilbury PILLOW TALK HOUSE OF LOVE限定店 率先試用美少女戰士變身Palette

Charlotte Tilbury熱賣的PILLOW TALK系列最增添新成員，推出被形容為「美少女戰士變身器」的PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES心動夢幻氣色盤，一盒集齊胭脂、提亮及定妝！兩款熱賣配方MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G亦以心動蜜語唇膏姿態現身，推出全新夢幻4色。品牌由即日至4月16日，在希慎廣場設置「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店，同場有4月17日才推出、打造奶油肌的心動粉氣墊，加上多個打卡位及限定套裝優惠，各位愛美女生不要錯過！限定店開幕當日，品牌特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，兩人分享最令她們心動的化妝品，大會更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。
PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤
一盒集齊胭脂、提亮、定妝，內有AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉，揉合細膩如霧的粉質，締造柔焦透霧肌；配合PILLOW TALK夢幻裸粉色系打造的心動胭脂，柔滑雲朵觸感一抺即融，營造白裡透紅的 KISSABLE LOVE CHEEK，帶來柔焦霧化的妝效，瞬間隱藏瑕疵，呈現平滑細緻的無瑕肌膚。兩款心動色調#FLAWLESS PINK 及 #FLAWLESS PEACH，特別適合亞洲膚色，有效提升面部輪廓，令臉頰看起來更加立體飽滿。
PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏 $300
兩款熱賣的MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G唇膏，同樣以心動蜜語唇膏姿態登場，外殼鑲嵌粉紅愛心寶石，夢幻感十足，加上4款限量新色，女生必入手。
Charlotte Tilbury由4月4日至4月16日，於銅鑼灣希慎廣場一樓中庭特設「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店，探索一系列的PILLOW TALK 夢幻心動系列。大家可以先在網上登記參與，到場試用PILLOW TALK的夢幻新品，完成指定任務即可贏取CHARLOTTE TILBURY限定禮遇。場內設有不少浪漫打卡位，更可預約90分鐘 PILLOW TALK 夢幻心動美妝MASTERCLASS，由專業化妝品師以夢幻心動系列打造甜美純慾妝容。
「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店獨家限定套裝
「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」設有多重限定購物禮遇，包括：
．凡購物滿$1,680，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 - 2 FAIR及夢幻心動掛飾 (價值$270)
．凡購物滿$2,000，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 - 2 FAIR、夢幻心動掛飾及夢幻柔光手提袋 (價值$520)
Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店
登記網址
開放日期：即日至4月16日
開放地點：銅鑼灣希慎廣場一樓中庭
營業時間：
上午11時至晚上9時 (星期一至四)
上午11時至晚上10時 (星期五至日)