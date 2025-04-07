Charlotte Tilbury PILLOW TALK HOUSE OF LOVE限定店 率先試用美少女戰士變身Palette

Charlotte Tilbury熱賣的PILLOW TALK系列最增添新成員，推出被形容為「美少女戰士變身器」的PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES心動夢幻氣色盤，一盒集齊胭脂、提亮及定妝！兩款熱賣配方MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G亦以心動蜜語唇膏姿態現身，推出全新夢幻4色。品牌由即日至4月16日，在希慎廣場設置「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店，同場有4月17日才推出、打造奶油肌的心動粉氣墊，加上多個打卡位及限定套裝優惠，各位愛美女生不要錯過！限定店開幕當日，品牌特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，兩人分享最令她們心動的化妝品，大會更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。

Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」限定店開幕當日，特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。

PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤 一盒集齊胭脂、提亮、定妝，內有AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉，揉合細膩如霧的粉質，締造柔焦透霧肌；配合PILLOW TALK夢幻裸粉色系打造的心動胭脂，柔滑雲朵觸感一抺即融，營造白裡透紅的 KISSABLE LOVE CHEEK，帶來柔焦霧化的妝效，瞬間隱藏瑕疵，呈現平滑細緻的無瑕肌膚。兩款心動色調#FLAWLESS PINK 及 #FLAWLESS PEACH，特別適合亞洲膚色，有效提升面部輪廓，令臉頰看起來更加立體飽滿。

PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏 $300 兩款熱賣的MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G唇膏，同樣以心動蜜語唇膏姿態登場，外殼鑲嵌粉紅愛心寶石，夢幻感十足，加上4款限量新色，女生必入手。

Charlotte Tilbury由4月4日至4月16日，於銅鑼灣希慎廣場一樓中庭特設「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店，探索一系列的PILLOW TALK 夢幻心動系列。大家可以先在網上登記參與，到場試用PILLOW TALK的夢幻新品，完成指定任務即可贏取CHARLOTTE TILBURY限定禮遇。場內設有不少浪漫打卡位，更可預約90分鐘 PILLOW TALK 夢幻心動美妝MASTERCLASS，由專業化妝品師以夢幻心動系列打造甜美純慾妝容。

限定店入口及換領禮品 限定店入口及換領禮品 於入口展示CHARLOTTE TILBURY邀請函進行登記，即可獲得入場禮物並展開心動浪漫之旅！到場即獲PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA迷你睫毛膏。完成指定任務，更可兌換更多王牌產品體驗裝。

重點體驗 1 ：一箭傾心 以愛神之箭直擊充滿浪漫氛圍的粉紅泡泡，並累積心動指數！ 重點體驗1：一箭傾心

重點體驗（二）：撩人心弦化妝間 重點體驗 2 ：撩人心弦化妝間 由TEAM TILBURY施展夢幻美妝魔法，以PILLOW TALK夢幻心動系列打充滿氛圍感的夢幻甜美妝容。

重點體驗 3 ：浪漫心動時刻 感受心動與愛意交織的夢幻時刻，拍照打卡與摯愛一同留下甜蜜回憶。 重點體驗 (三) 浪漫心動時刻

重點體驗（四）：PILLOW TALK 夢幻心動美妝 MASTERCLASS (90分鐘) 重點體驗 4 ： PILLOW TALK 夢幻心動美妝 MASTERCLASS (90 分鐘 ) 由TEAM TILBURY施展夢幻美妝魔法，透過現場指導專業化妝及護膚技巧，打造充滿氛圍感的專屬夢幻妝容，更可於現場親手製作專屬時尚掛飾，完成後可額外獲贈TILBURY TREAT乙份。 (價值$219) 費用：$750 (可全數兌換 CHARLOTTE TILBURY 產品) 活動時間表： 4月4日–6日 及 4月11日–13日 (星期五 - 日) 11:00 –12:30 ｜13:00 –14:30 ｜15:00 –16:30 ｜17:00 –18:30｜ 19:00 –20:30

親手製作專屬時尚掛飾

「 PILLOW TALK HOUSE OF LOVE 」期間限定店獨家限定套裝

「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」設有多重限定購物禮遇，包括： ．凡購物滿$1,680，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 - 2 FAIR及夢幻心動掛飾 (價值$270) ．凡購物滿$2,000，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 - 2 FAIR、夢幻心動掛飾及夢幻柔光手提袋 (價值$520)

Charlotte Tilbury 「 PILLOW TALK HOUSE OF LOVE 」期間限定店 登記網址 開放日期：即日至4月16日 開放地點：銅鑼灣希慎廣場一樓中庭 營業時間： 上午11時至晚上9時 (星期一至四) 上午11時至晚上10時 (星期五至日)