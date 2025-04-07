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生活
2025-04-07 15:00:00

Charlotte Tilbury PILLOW TALK HOUSE OF LOVE限定店 率先試用美少女戰士變身器

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Charlotte Tilbury PILLOW TALK HOUSE OF LOVE限定店 率先試用美少女戰士變身Palette

Charlotte Tilbury PILLOW TALK HOUSE OF LOVE限定店 率先試用美少女戰士變身Palette

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Charlotte Tilbury熱賣的PILLOW TALK系列最增添新成員，推出被形容為「美少女戰士變身器」的PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES心動夢幻氣色盤，一盒集齊胭脂、提亮及定妝！兩款熱賣配方MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G亦以心動蜜語唇膏姿態現身，推出全新夢幻4色。品牌由即日至416日，在希慎廣場設置「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店，同場有417日才推出、打造奶油肌的心動粉氣墊，加上多個打卡位及限定套裝優惠，各位愛美女生不要錯過！限定店開幕當日，品牌特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，兩人分享最令她們心動的化妝品，大會更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。

Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」限定店開幕當日，特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。

Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」限定店開幕當日，特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。

Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」限定店開幕當日，特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。 Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」限定店開幕當日，特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。 Charlotte Tilbury「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」限定店開幕當日，特別請來Stephy鄧麗欣及Cloud雲浩影出席，更安排在商場天花放數百個氣球，兩位女神玩得非常開心。

PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤 

一盒集齊胭脂、提亮、定妝，內有AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉，揉合細膩如霧的粉質，締造柔焦透霧肌；配合PILLOW TALK夢幻裸粉色系打造的心動胭脂，柔滑雲朵觸感一抺即融，營造白裡透紅的 KISSABLE LOVE CHEEK，帶來柔焦霧化的妝效，瞬間隱藏瑕疵，呈現平滑細緻的無瑕肌膚。兩款心動色調#FLAWLESS PINK #FLAWLESS PEACH，特別適合亞洲膚色，有效提升面部輪廓，令臉頰看起來更加立體飽滿。

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Cloud雲浩影對心動夢幻氣色盤讚不絕口。 PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤 $460 PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤 $460

PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏 $300

兩款熱賣的MATTE REVOLUTION & K.I.S.S.I.N.G唇膏，同樣以心動蜜語唇膏姿態登場，外殼鑲嵌粉紅愛心寶石，夢幻感十足，加上4款限量新色，女生必入手。

Stephy鄧麗欣大愛心動蜜語唇膏。 PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏 $300 PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏 $300

Charlotte Tilbury44日至416日，於銅鑼灣希慎廣場一樓中庭特設「PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店，探索一系列的PILLOW TALK 夢幻心動系列。大家可以先在網上登記參與，到場試用PILLOW TALK的夢幻新品，完成指定任務即可贏取CHARLOTTE TILBURY限定禮遇。場內設有不少浪漫打卡位，更可預約90分鐘 PILLOW TALK 夢幻心動美妝MASTERCLASS，由專業化妝品師以夢幻心動系列打造甜美純慾妝容。

限定店入口及換領禮品

限定店入口及換領禮品

限定店入口及換領禮品

於入口展示CHARLOTTE TILBURY邀請函進行登記，即可獲得入場禮物並展開心動浪漫之旅！到場即獲PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA迷你睫毛膏。完成指定任務，更可兌換更多王牌產品體驗裝。

重點體驗1：一箭傾心

以愛神之箭直擊充滿浪漫氛圍的粉紅泡泡，並累積心動指數！

重點體驗1：一箭傾心

重點體驗1：一箭傾心

重點體驗（二）：撩人心弦化妝間

重點體驗（二）：撩人心弦化妝間

重點體驗2：撩人心弦化妝間

TEAM TILBURY施展夢幻美妝魔法，以PILLOW TALK夢幻心動系列打充滿氛圍感的夢幻甜美妝容。

重點體驗3：浪漫心動時刻

感受心動與愛意交織的夢幻時刻，拍照打卡與摯愛一同留下甜蜜回憶。

重點體驗 (三) 浪漫心動時刻

重點體驗 (三) 浪漫心動時刻

重點體驗（四）：PILLOW TALK 夢幻心動美妝 MASTERCLASS (90分鐘)

重點體驗（四）：PILLOW TALK 夢幻心動美妝 MASTERCLASS (90分鐘)

重點體驗4PILLOW TALK 夢幻心動美妝 MASTERCLASS (90分鐘)

TEAM TILBURY施展夢幻美妝魔法，透過現場指導專業化妝及護膚技巧，打造充滿氛圍感的專屬夢幻妝容，更可於現場親手製作專屬時尚掛飾，完成後可額外獲贈TILBURY TREAT乙份。 (價值$219)

費用：$750 (可全數兌換 CHARLOTTE TILBURY 產品)

活動時間表：

44日–6 411日–13 (星期五 - )

11:00 12:30 13:00 14:30 15:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:30

親手製作專屬時尚掛飾

親手製作專屬時尚掛飾

PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店獨家限定套裝

PILLOW TALK夢幻心動美妝套裝 $760(價值：$982) 夢幻奢彩定妝套裝 $875(價值：$1,056) 輕盈無瑕底妝套裝 $870(價值：$1,106) 魔法賦活養膚旅行套裝 $700(價值：$1,000) 魔法保濕美肌套裝 $1,140(價值：$1,368) 定妝噴霧套裝 $380(價值：$520)

PILLOW TALK HOUSE OF LOVE」設有多重限定購物禮遇，包括：

．凡購物滿$1,680，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 - 2 FAIR及夢幻心動掛飾 (價值$270)        

．凡購物滿$2,000，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 - 2 FAIR、夢幻心動掛飾及夢幻柔光手提袋 (價值$520)  

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凡購物滿$1,680，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝 凡購物滿$2,000，即可獲贈HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER無瑕濾鏡美顏液旅行裝

Charlotte TilburyPILLOW TALK HOUSE OF LOVE」期間限定店

登記網址

開放日期：即日至416

開放地點：銅鑼灣希慎廣場一樓中庭

營業時間：

上午11時至晚上9 (星期一至四)

上午11時至晚上10 (星期五至日)

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