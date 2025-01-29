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生活
2025-01-29 16:00:00

Check In Taipei農曆新年照常營業 新推台式涮涮鍋+杜拜巧克力開心果麻糬蛋撻

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Check In Taipei農曆新年照常營業 新推台式涮涮鍋+杜拜巧克力開心果麻糬蛋撻

Check In Taipei農曆新年照常營業 新推台式涮涮鍋+杜拜巧克力開心果麻糬蛋撻

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農曆新年期間，新派人氣台式餐廳Check In Taipei臺北棧尖沙咀店及銅鑼灣店依然照常營業，咁勤力為市民服務，抵讚！餐廳新推暖笠笠台式涮涮鍋，尖沙咀店又將全球爆紅的杜拜巧克力創作出開心果麻糬蛋撻。咁吸引，大條道理去捧場！
 

養生雞白湯加入藥材


台式涮涮鍋有3款湯底選擇：養生雞白湯、麻辣番茄豬骨湯和海皇濃蝦湯。養生雞白湯加入中藥材如枸杞、紅棗、黨參等，具有滋補養身的功效；麻辣番茄豬骨湯用上新鮮番茄、麻辣香料及豬骨熬製，散發出番茄的酸香、豬骨的濃厚肉香以及麻辣的濃烈刺激；海皇濃蝦湯以昆布湯為基底，再加入大量豬骨和蝦殼慢熬而成，每一口都充滿濃郁的海鮮氣息。
 

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涮涮鍋二人餐 原價$658，88折優惠$580 從三款湯底包括養生雞白湯、麻辣番茄豬骨湯、海皇濃蝦湯中自選1款，配料可自選美國安格斯牛小排、老虎蝦、日本廣島蠔、芋泥貢丸、樹記響鈴和大甲芋頭。

涮涮鍋二人餐 原價$658，88折優惠$580 從三款湯底包括養生雞白湯、麻辣番茄豬骨湯、海皇濃蝦湯中自選1款，配料可自選美國安格斯牛小排、老虎蝦、日本廣島蠔、芋泥貢丸、樹記響鈴和大甲芋頭。

吃完火鍋加蛋煮粥


火鍋配料多達 24 款，重點配料有美國安格斯牛小排、老虎蝦、日本廣島蠔、芋泥貢丸、樹記響鈴和大甲芋頭。吃完火鍋，可追加一份台灣特色涮涮鍋粥，待湯底滾起後加入米飯，煮至濃稠狀態便可熄火，然後加入日本雞蛋，最後灑上葱花和紫菜絲，便成了吸滿湯底精華、鮮味無比的粥。另外備有超值火鍋二人餐，自選1款湯底、3款肉類、3款鍋料，更附上田園拼盤、涮涮鍋粥及自選2杯$58或以下飲品，二人餐同時有88折優惠。
 

追加台灣特色涮涮鍋粥料 $48 吃完火鍋，待湯底滾起後加入米飯，煮至濃稠狀態。 最後灑上葱花和紫菜絲。 熄火後加入日本雞蛋。 吸收湯底精華後便煮成粥。

全球首見杜拜巧克力草莓麻糬蛋撻


店裡的甜品緊貼全球熱捧的杜拜巧克力熱潮，期間限定推出兩款全新口味的麻糬蛋撻：杜拜巧克力開心果麻糬蛋撻及杜拜巧克力草莓麻糬蛋撻，於今日1月29日正式推出，暫時只限尖沙嘴海港城分店。不過數量有限，賣完即止。

人氣杜拜巧克力以豐富內餡和絲狀土耳其細麵（Kataifi Pastry）帶來酥脆口感。糕餅廚師精選了香濃的意大利開心果醬，搭配法國 Kataifi 脆脆，並採用高質巧克力製作蛋漿做成蛋撻，巧克力香氣濃郁，中間的麻糬夾心Q彈拉絲，整體充滿層次感。而全球首現的杜拜巧克力草莓麻糬蛋撻，選用了草莓味的白巧克力結合 Kataifi 脆脆，鋪滿麻糬蛋撻上，讓大家拾回童年細嘗士多啤梨巧克力的味道。

中間的麻糬夾心Q彈拉絲。(尖沙咀店供應) 杜拜巧克力開心果麻糬蛋撻$68 (尖沙咀店供應) 杜拜巧克力草莓麻糬蛋撻$65(尖沙咀店供應)

CHECK IN TAIPEI 臺北棧


地址: 銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 4 樓 7 號舖
電話: 2801 6330
營業時間:12nn-10:30pm(9:15pm最後截單)

地址: 尖沙咀廣東道 3-27 號海港城港威商場 2 樓 2204-6 號舖
電話: 3595 0995
營業時間:12nn-10:30pm(9:15pm最後截單)

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