Chiikawa主題限定店元朗開幕 率先賣香港設計正版授權產品/逾百款公仔及精品

日系家品店Niko-Niko將於元朗YOHO MALL開設期間限定店，是旗下首間Chiikawa主題專門店，店內將有逾百款正版chiikawa精品，更有獨家香港設計正版授權新品率先發售，包括毛絨別針匙扣、地毯及咕𠱸等。店內環境亦經過精心設計，展示眾多人氣角色的可愛形象，門外特設的打卡位，讓粉絲與Chiikawa、Usagi 及Hachiware合照打卡， 一同留下難忘回憶！

為讓大家有更好的體驗，並減省排隊時間，NIKO-NIKO今日公布入場方式及安排，將與 KKday合作，使用「網上預約」來進行入場管制，同時每日也會開放少量的「現場登記」。每30分鐘為一節，每節現場登記人數上限為20人，先到先得，額滿即止。為保障其他進場人士之權益，每天僅限預約一個場次，如發現同一日內重複預約，會以最先預約之場次為準，其他預約場次將被取消。6歲或以下小童可免登記入場，每名小童（6歲或以下）必須有一名成人（18歲或以上）陪同。