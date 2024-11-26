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生活
2024-11-26 11:00:00

Chiikawa主題限定店元朗開幕 率先賣香港設計正版授權產品/逾百款公仔及精品

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Chiikawa主題限定店元朗開幕 率先賣香港設計正版授權產品/逾百款公仔及精品

Chiikawa主題限定店元朗開幕 率先賣香港設計正版授權產品/逾百款公仔及精品

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Chiikawa主題期間限定店，場內設有過百款正版授權產品以及自日本官網的商品，包括公仔、文具及家居用品等，更有全新獨家推出長毛地毯、毛絨手提袋、毛絨別針匙扣及大頭造型咕𠱸！各位Chiikawa粉絲可以期待一下！

Chiikawa主題限定店元朗開幕，將率先售賣香港設計正版授權產品。

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Chiikawa主題限定店登陸元朗

日系家品店Niko-Niko將於元朗YOHO MALL開設期間限定店，是旗下首間Chiikawa主題專門店，店內將有逾百款正版chiikawa精品，更有獨家香港設計正版授權新品率先發售，包括毛絨別針匙扣、地毯及咕𠱸等。店內環境亦經過精心設計，展示眾多人氣角色的可愛形象，門外特設的打卡位，讓粉絲與ChiikawaUsagi Hachiware合照打卡， 一同留下難忘回憶！

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為讓大家有更好的體驗，並減省排隊時間，NIKO-NIKO今日公布入場方式及安排，將與 KKday合作，使用「網上預約」來進行入場管制，同時每日也會開放少量的「現場登記」。每30分鐘為一節，每節現場登記人數上限為20人，先到先得，額滿即止。為保障其他進場人士之權益，每天僅限預約一個場次，如發現同一日內重複預約，會以最先預約之場次為準，其他預約場次將被取消。6歲或以下小童可免登記入場，每名小童（6歲或以下）必須有一名成人（18歲或以上）陪同。

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Chiikawa圈粉無數，今次開Chiikawa 主題限定店，粉絲不要錯過了。

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Chiikawa 主題限定店」@ YOHO MALL

日期：20241129日至2025216

地址：香港新界元朗形點1期二樓2003號舖

營業時間：上午11時至下午10(進場時段為11:00 21:30)

網上預約連結

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