2025-11-20 15:00:00

Chiikawa冬日聖誕系列登場 全新白雪絨裙造型/雪人Ode/拉麵造型迷你公仔 香港同步開賣

Chiikawa本年度冬日限定系列新登場！三位主角齊齊換上白色絨裙造型登場，軟萌造型超治癒！仲有深受粉絲歡迎的Ode，換上雪人裝與各位見面，全系列於11月21日開賣，即睇詳情！

2025冬日限定「Present for You」公仔

Chiikawa、小八、兔兔三位換上白色蓬鬆的絨裙裝，與各位見面！白色聖誕帽和衣服上的小珍珠及蝴蝶結，營造冬日聖誕氣氛，非常療癒！絕對不能錯過。

雪人Ode登場

受不少粉絲喜愛的Ode，今年更以雪人造型登場，更有小字旁白寫上「希望不會溶掉」，配上Ode標誌性笑容，十分可愛。軟綿綿的鬆軟觸感，加上圓滾滾的身體，絕對是療癒十足的抱枕。

蟲蟲吊飾登場

Chiikawa世界中的討伐怪物「蟲蟲」亦推出全新兩款顏色，分別有黃綠及粉紅色兩款選擇！可掛在手袋上隨身攜帶，十分可愛。

限定保暖腰封

今年更限定推出保暖腰封，5款角色的保暖腰封將於1121日同日發售。面料觸感柔軟舒適，非常保暖，實用又可愛！絕對是今年聖誕送禮之選。

2025冬日系列詳情

開賣日期：112111:00

Chiikawa Market官方線上商店：請按此

實體販售地點：

各大Chiikawa Land

大阪梅田店/福岡PARCO/京都四条河原町店/TOKYO Station/東京晴空塔-Solamachi/名古屋PARCO/仙台PARCO/札幌PARCO/丸井CITY橫濱店/廣島PARCO/心齋橋PARCO/新宿店

Chiikawa POP UP STORE(長崎/函館)

 

Niko-Niko同日開賣

Niko-Niko亦宣布同步開賣2025 Chiikawa冬日系列，「Present For You」系列公仔$238、雪人Ode $199以及蟲蟲公仔掛飾 $109。不用飛去日本就可以入手！

NIKO-NIKO 門市全線上架

售賣日期及時間 : 2025 11 21 11:30

NIKO-NIKO門市地址及營業時間

元朗店

地址：香港新界元朗形點1期二樓2003號舖

營業時間：上午11時至下午9

沙田店

新城市廣場三期1 A109

營業時間中午12時至晚上9

香港機場店

香港國際機場一號客運大樓離港層L7-7T041 (非禁區)

營業時間早上7時至晚上11

觀塘店

觀塘apm 15號舖

營業時間：中午12時至晚上9

銅鑼灣店

銅鑼灣皇室堡2217號舖

營業時間：中午12時至晚上9

九龍塘店

九龍塘又一城2217號舖

營業時間：早上11時至晚上9

旺角店

旺角朗豪坊612號舖

營業時間：中午12時至晚上9

葵芳店

葵芳新都會廣場4471A

營業時間：早上11時至晚上9

Chiikawa拉麵豚迷你公仔

1121日上午11時起，人氣Chiikawa拉麵店 豚亦同步開賣迷你軟膠公仔！全系列一套8款，以盲盒形式隨機抽出，，包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅、古本屋。是次系列香港Chiikawa拉麵店亦同步開賣，惠顧堂食的顧客即可購買，粉絲們記得不要錯過。

單盒售價：550日圓 / 香港分店價錢：$35

整盒(8)4,400日圓 / 香港分店價錢：$280

開賣地點：

香港分店

地址：九龍旺角朗豪坊1213號舖

營業時間：每日11:00 – 22:00(最後點餐21:15)

澀谷PARCO
地址：東京都澀谷區宇田川町15-1 澀谷PARCO B1
營業時間：11:00-22:00(最後點餐21:20)

池袋PARCO
地址：東京都豐島區南池袋1-28-2 池袋PARCO本館8
營業時間：11:00-22:00(最後點餐21:00)

名古屋PARCO
地址：愛知縣名古屋市中區榮3-29-1 名古屋PARCO西館7
營業時間：11:00-21:00(最後點餐20:30)

心齋橋PARCO
地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-8-3 心齋橋PARCO B2
營業時間：11:00-23:00（最後點餐22:00

廣島PARCO
地址：廣島縣廣島市中區本通10-1 廣島PARCO本館B1
營業時間：10:00-20:30(最後點餐20:00)

Chiikawa拉麵豚迷你公仔

