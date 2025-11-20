Chiikawa冬日聖誕系列登場 全新白雪絨裙造型/雪人Ode/拉麵造型迷你公仔 香港同步開賣

Chiikawa本年度冬日限定系列新登場！三位主角齊齊換上白色絨裙造型登場，軟萌造型超治癒！仲有深受粉絲歡迎的Ode，換上雪人裝與各位見面，全系列於11月21日開賣，即睇詳情！

2025 冬日限定「 Present for You 」公仔 Chiikawa、小八、兔兔三位換上白色蓬鬆的絨裙裝，與各位見面！白色聖誕帽和衣服上的小珍珠及蝴蝶結，營造冬日聖誕氣氛，非常療癒！絕對不能錯過。

雪人 Ode 登場 受不少粉絲喜愛的Ode，今年更以雪人造型登場，更有小字旁白寫上「希望不會溶掉」，配上Ode標誌性笑容，十分可愛。軟綿綿的鬆軟觸感，加上圓滾滾的身體，絕對是療癒十足的抱枕。

蟲蟲吊飾登場 Chiikawa世界中的討伐怪物「蟲蟲」亦推出全新兩款顏色，分別有黃綠及粉紅色兩款選擇！可掛在手袋上隨身攜帶，十分可愛。

限定保暖腰封 今年更限定推出保暖腰封，5款角色的保暖腰封將於11月21日同日發售。面料觸感柔軟舒適，非常保暖，實用又可愛！絕對是今年聖誕送禮之選。

2025 冬日系列詳情 開賣日期：11月21日11:00 Chiikawa Market官方線上商店：請按此 實體販售地點： 各大Chiikawa Land 大阪梅田店/福岡PARCO店/京都四条河原町店/TOKYO Station/東京晴空塔-Solamachi店/名古屋PARCO店/仙台PARCO店/札幌PARCO店/丸井CITY橫濱店/廣島PARCO店/心齋橋PARCO店/新宿店 Chiikawa POP UP STORE(長崎/函館) Niko-Niko 同日開賣 Niko-Niko亦宣布同步開賣2025 Chiikawa冬日系列，「Present For You」系列公仔$238、雪人Ode $199以及蟲蟲公仔掛飾 $109。不用飛去日本就可以入手！ NIKO-NIKO 門市全線上架 售賣日期及時間 : 2025年 11 月 21 日 11:30起 NIKO-NIKO門市地址及營業時間 元朗店 地址：香港新界元朗形點1期二樓2003號舖 營業時間：上午11時至下午9時 沙田店 新城市廣場三期1樓 A109 營業時間: 中午12時至晚上9時 香港機場店 香港國際機場一號客運大樓離港層L7-7T041 (非禁區) 營業時間: 早上7時至晚上11時 觀塘店 觀塘apm 1樓5號舖 營業時間：中午12時至晚上9時 銅鑼灣店 銅鑼灣皇室堡2樓217號舖 營業時間：中午12時至晚上9時 九龍塘店 九龍塘又一城2樓217號舖 營業時間：早上11時至晚上9時 旺角店 旺角朗豪坊612號舖 營業時間：中午12時至晚上9時 葵芳店 葵芳新都會廣場4樓471A舖 營業時間：早上11時至晚上9時

Chiikawa 拉麵豚迷你公仔 11月21日上午11時起，人氣Chiikawa拉麵店 豚亦同步開賣迷你軟膠公仔！全系列一套8款，以盲盒形式隨機抽出，，包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅、古本屋。是次系列香港Chiikawa拉麵店亦同步開賣，惠顧堂食的顧客即可購買，粉絲們記得不要錯過。 單盒售價：550日圓 / 香港分店價錢：$35 整盒(共8款)：4,400日圓 / 香港分店價錢：$280 開賣地點： 香港分店 地址：九龍旺角朗豪坊12樓13號舖 營業時間：每日11:00 – 22:00(最後點餐21:15) 澀谷PARCO店

地址：東京都澀谷區宇田川町15-1 澀谷PARCO B1樓

營業時間：11:00-22:00(最後點餐21:20) 池袋PARCO店

地址：東京都豐島區南池袋1-28-2 池袋PARCO本館8樓

營業時間：11:00-22:00(最後點餐21:00) 名古屋PARCO店

地址：愛知縣名古屋市中區榮3-29-1 名古屋PARCO西館7樓

營業時間：11:00-21:00(最後點餐20:30) 心齋橋PARCO店

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-8-3 心齋橋PARCO B2樓

營業時間：11:00-23:00（最後點餐22:00） 廣島PARCO店

地址：廣島縣廣島市中區本通10-1 廣島PARCO本館B1樓

營業時間：10:00-20:30(最後點餐20:00)