Chiikawa推出2026新年新品 化身鏡餅+達摩/官網5周年全員化身速遞員登場

Chiikawa官方公布推出2026年正月新年新品！一系列新年迎春新品登場，推出注連繩公仔掛飾、超萌鏡餅公仔以及Ode達摩等，另外人角角色風獅周邊亦同步上架，推出多款以風獅為主角的新品！適逢官方網店Chiikawa Market 5周年，更推出限定公仔掛件，8位角色化身速遞員，即睇詳情！

Chiikawa 2026 新年商品登場 新年新品正式於12月19日開賣！三位主角Chiikawa、小八、兔兔化身為注連繩裝飾及軟萌可愛的鏡餅，放在家中裝飾相當應節！另更有呆萌巨人Ode化身大達摩，想入手超適合新年的喜慶公仔擺設，就記得不要錯過。

風獅特產商店同步上架 踏入冬天，也要讓心情暖呼呼！想隨時擁有常年好天的沖繩度假氛圍，就記得入手「風獅特產商店」新品！12月19日正式登場，推出大量以風獅為主角的沖繩風商品，各位風獅迷記得掃貨。

2026新年新品+ 風獅特產商店 詳情 開賣日期：12月19日11:00 Chiikawa Market官方線上商店：請按此 實體販售地點： 各大Chiikawa Land 大阪梅田店/福岡PARCO店/京都四条河原町店/TOKYO Station/東京晴空塔-Solamachi店/名古屋PARCO店/仙台PARCO店/札幌PARCO店/丸井CITY橫濱店/廣島PARCO店/心齋橋PARCO店/新宿店 Chiikawa POP UP STORE(長崎/函館)

官方網店 5 周年活動 全員化身速遞員 Chiikawa官方網店Chiikawa Market踏入5周年，推出全新慶祝活動。Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠、古本屋、水獺師傅，栗子饅頭和風獅8位角色齊齊化身速遞員，與各位粉絲見面！全新速遞員公仔掛件系列，於12月19日早上11時至12月25日中午12時期間，官網開放預售，於2026年4月下旬陸續出貨。每款速遞員掛件售價為1,760日圓。

另外更有滿額禮優惠推出： 單筆消費滿3,300日圓將會有5周年限定新圖案的全新快遞紙箱； 單筆消費滿4,400日圓將會送Chiikawa主題購物籃； 單筆消費滿8,800日圓再送大頭公仔表情徽章一個款，隨機送出。 速遞員預訂詳情： 預訂日期：12月19日11:00至12月25日12:00 Chiikawa Market官方線上商店：請按此

