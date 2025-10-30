Chiikawa餐廳「討伐主題」登場 推出11款全新餐點+限定周邊 超萌那孩子鬆餅/惡夢焗飯

位於東京池袋 PARCO的常設咖啡廳的「Chiikawa餐廳」，以家庭餐廳為理念，推出各種美食。近日餐廳正式宣布推出全新活動「討伐主題活動」，將於11月27日起限定登場！是次活動以《Chiikawa》漫畫中的「討伐篇章」為靈感，將經典橋段製成餐點，帶來11款原創菜單及各款限定周邊，即睇詳情！

全新討伐主題餐點登場 是次全新「討伐主題活動」，將《Chiikawa》漫畫中的討伐劇情為靈感，推出2款主食、2道甜點、5款飲料及2道小食，共11道餐點完美還原經典場面登場。主食類包括「Chiikawa啊・惡・夢多彩焗飯」，將漫畫中的「惡夢大象篇」場景再現，七彩顏色的芝士焗飯上面擺放角色立牌，非常打卡！隨餐更附上餃子；另一款則是重現小八討伐成功的咖哩蛋包飯，立牌上出現與海獺師傅特訓的畫面，一旁更有被打倒的怪物，蛋包飯更附上漢堡排，非常吸引。

而其他新品包括心情超好的奇美拉「那孩子」鬆餅；栗子糖霜森林，以棉花糖樹、蜜漬栗子和蒙布朗撻等重現3位主角在森林中落入陷阱的場面；小八青椒釀肉和討伐綠蟲甜品，飲料方面，包括主角三人組雪糕梳打特飲及2款甲蟲朱古力，款款都超級可愛！

限定討伐周邊同步推出 除了主題餐點外，是次活動更推出一連串全新周邊，包括有2款討伐武器造型叉、2款三人組討伐勝利畫面杯子以及小八青椒釀肉的瓷碟，非常值得入手。另外更不可錯過3人組身穿餐廳制服的手機支架以及角色造型矽膠小包。

限定購物特典 11月27日起，只要於店內單筆消費滿4,400日元(含稅)以上，即送限量購物袋(第4彈)一個，數量有限，送完即止。

限定購物特典