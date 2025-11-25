Chiikawa首部劇場版電影 2026年登上大銀幕！動畫化經典人魚島篇

超人氣日本漫畫《Chiikawa》正式確定登上大銀幕！官方日前宣布，首部劇場版動畫電影作品《Chiikawa人魚島的秘密》(映画ちいかわ 人魚の島のひみつ)將於2026年夏天在日本全國上映。即睇詳情！

是次先行公開的電影海報中，可以看見乘著小船的Chiikawa、小八與兔兔正在仰望星空。由原作者 Nagano親自創作的「人魚島篇」更是粉絲心目中最令人深刻的篇章！消息一出，旋即在網絡上引爆熱烈反應，掀起粉絲熱烈討論。

今次《Chiikawa人魚島的秘密》電影將由曾製作《賽馬娘 Pretty Derby》系列的CygamesPictures擔任動畫製作。知名動畫監製及川啟擔任導演，而作者nagano亦將參與監修劇本，相信品質絕對有保證！

人魚島篇被譽為最黑暗的經典篇章

是次電影將改編自漫畫的「島篇」(セイレーン編)長篇故事，故事講述Chiikawa一行人收到一封來自一個島嶼的邀請函，只要完成簡單任務即可獲得豐富報酬，一行人隨即來到島上展開驚險神奇的冒險之旅！

這個被譽為最黑暗的篇章，除了劇情有意想不到的黑暗發展外，結局亦相當耐人尋味。該篇章自完結後，至今仍持續在粉絲圈中掀起熱烈討論。另外是次篇章更集結多位角色，除了主角三人及海獺師傅外，栗子饅頭、風獅、飛鼠、古本屋等一行亦會出現，相信各位粉絲一定非常期待。