CHIIKAWA香港首間官方限定店 逾400款日本直送產品/3大打卡布置(附預約連結)

CHIIKAWA首間香港官方期間限定店，將於4月2日至4月27日開放！今次限定店由本地生活百貨NIKO-NIKO和海港城合作開設，現場有逾400款日本正版直送精品，以及只限會場發售的特色商品開賣。期間限定店還特設3大特色打卡位，讓各位粉絲和各位CHIIKAWA人氣角色合照。海港城還在海運大廈地下中庭設立CHIIKAWA祈願園林，凡於期間限定店消費滿$300即可在祈願園林兌換「CHIIKAWA幸福祈願卡」一張，大家可以即場在祈願卡上寫下最期待期間限定店新增單品清單，一同集氣願望達成！

佔地3,000 呎的CHIIKAWA首間香港官方期間限定店來到海港城，帶來逾400款日本直送商品，最矚目的要數香港首度官方引入的印花T恤及潮流服飾，包括環保袋、印花背囊、短袖上衣及斜背袋等；同場加映多款人氣文具精品、毛絨公仔，生活雜貨等主題商品。

CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店特意打造3大精美佈置，包括逾2米高、由超過600隻CHIIKAWA毛絨公仔組成的公仔展示牆，粉絲們可以走進全港獨有的CHIIKAWA公仔展示牆打卡留影；另一邊12米長的「角色合照牆」，讓粉絲們與最愛的人氣角色近距離合照。吉伊卡哇、小八貓更於拱門前迎接粉絲們，一起「討伐」人氣商品！

除了官方期間限定店，海港城還特意在海運大廈地下中庭打造全新打卡場地——CHIIKAWA祈願園林，這個充滿春日氛圍的園林種了3棵祈願樹，由吉伊卡哇、小八貓和兔兔於樹下等著粉絲到來。凡於期間限定店內消費滿$300，即可在祈願園林兌換CHIIKAWA幸福祈願卡一張，大家可以在祈願卡上寫下希望期間限定店新增的CHIIKAWA商品，或是表達對角色們的心聲和願望，然後將祈願卡掛在樹上許願，當然不要忘記打卡！

時間：上午11時至晚上9時 (最後換領時間為晚上8時45分)

時間：上午11時至晚上9時（最後進場時間為晚上8時30分）

進店方式：

（ 1 ）【 KKday 獨家】預約券

．KKday預約系統於2025年3月28日香港時間中午12時起接受登記，開放首星期 （即4月2日至4月7日） 的進場名額，其後逢星期二中午12時起，開放預約未來7天後的名額。

．每個【KKday預約券】只適用於一位進場人士使用；4歲或以下小童毋須持憑證進場，但不享有購買貨品的名額。

．進場時段為每60分鐘一節。所有進場人士均需於憑證上的指定日期及進場時段內進場，逾期或逾時者不可進場。

．為確保進場過程順暢，進場人士必須出示有效之【KKday預約券】，並嚴格按照在場職員指示於指定地點排隊進場。在場職員將根據現場情況，安排指定地點予持有有效之【KKday預約券】之人士排隊輪侯。

．預約連結

（ 2 ）即日整理券

．期間限定店將於每日3個指定時間（請參考以下派發【即日整理券】時間表），於會場派發【即日整理券】予輪候人士。

．在場職員將根據現場情況，安排指定地點予領取【即日整理券】之人士排隊輪侯。

．主辦單位將按輪候人士的排隊順序派發特定時段之【即日整理券】，輪候人士不可自選進場場次。

．【即日整理券】每個時段名額為 100 人，並根據現場情況而調整。數量有限，派完即止，恕不另行通知。

．每張【即日整理券】只適用於一位進場人士使用；4歲或以下小童毋須持券進場，但不享有購買貨品的名額。

．進場時段為每60分鐘一節。所有進場人士均需於券上的指定日期及進場時段內進場，逾期或逾時者不可進場。

．為確保進場過程順暢，進場人士必須出示有效之【即日整理券】，並嚴格按照在場職員指示於指定地點排隊進場。