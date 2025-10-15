CHIIKAWA｜吉伊卡哇全新口味拉麵同步登陸香港 海獺師傅主題 打卡必食

早前香港開設首間海外Chiikawa主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」(ちいかわラーメン 豚)，延續全港Chiikawa熱潮！最近宣布10月16日起推出限定豚骨口味拉麵，跟隨日本店步伐，帶來全新海獺師傅主題，即睇詳情！

限定海獺師傅主題 10.16 登場 2025年10月16日至2026年1月31日期間，香港吉伊卡哇拉麵官方宣布將在推出期間限定「豚骨拉麵」，售價為$138港元。拉麵將有可愛海獺造型魚板首次與粉絲見面，配搭經典配料包括叉燒肉、黑木耳、醃漬高菜及明太子，湯底由豬骨、和富含結締組織的部位長時間高溫熬煮，使膠原蛋白轉化為明膠，熬製出乳白色的獨特湯頭，入口濃稠、滑順，再配上日本特製kaeshi 醬油，令湯底味道更加豐富！另外亦會隨餐附贈一張首次登場的海獺師傅紀念貼紙，粉絲必食！

記者試食 記者試食全新期間限定「豚骨拉麵」，麵條沿用常設款的粗麵，口感彈牙。湯底比起常設款的二朗系拉麵比起來較濃味。最大分別之處是，全新口味拉麵配料較豐富，除了叉燒肉外，有黑木耳、醃漬高菜及明太子，推薦食法是一口麵，再加一點明太子，吃起來更惹味。

同步推出海獺師傅拉麵精品 至於海獺師傅的主題拉麵碗亦與日本同步首發亮相，另外亦有拉麵碗、啤酒杯、水杯、臉巾、手環、T恤、Logo貼紙、湯匙、拉麵碟，極具收藏價值。

同步開放第 4 輪預約 而香港吉伊卡哇拉麵全面採用「預約制」模式入場，官方同步宣布將於10月8日下午1時，正式開放10月16日至10月31日的預約名額。想一試海獺師傅的限定「豚骨拉麵」，就記得要預約！ 預約連結：請按此

