香港CHIIKAWA迷準備尖叫！香港壽司郎首度聯乘《CHIIKAWA》，聯乘主題店及一系列聯乘周邊精品與大家見面！2026年1月1日起，Chiikawa與小八、兔兔等一眾角色將於壽司郎門市夢幻登場。三間指定分店更化身CHIIKAWA聯乘特別主題店，多個特色打卡位等住各位粉絲，即睇詳情！

三間主題店夢幻登場 多個打卡熱點 由2026年1月1日起，壽司郎黃大仙店、銅鑼灣廣場2期店及天水圍T Town店將化身特別主題店，主題店將以CHIIKAWA故事的角色們與壽司郎的人氣壽司為設計靈感，限定造型的Chiikawa、小八及兔兔等一眾角色，將於店內不同角落出沒！店內設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，粉絲們可以盡情打卡，感受《CHIIKAWA》角色們滿滿可愛魅力！

壽司郎黃大仙店 地址：九龍黃大仙龍翔道110號豪苑3G/F翔盈里5號舖 壽司郎銅鑼灣廣場2期店 地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期3樓3A號舖 壽司郎天水圍T Town店 地址：天水圍天華路30號T Town South地下SG17號舖 壽司郎聯乘特別版限定周邊 壽司郎特別推出五款聯乘精品，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾，絕對不可錯過以壽司郎限定造型登場的毛絨掛飾，造型可愛的Chiikawa、小八及兔兔被醋飯包住，更設壽司碟底座，可愛度爆表！

推廣期內，凡於壽司郎全線分店堂食或外賣自取，消費淨額滿港幣$150，即可以加購價購買各項聯乘精品，粉絲們記得不能錯過！