日本旅遊｜Chiikawa 8/ 9月商品一覽 餐廳造型/全新壽司+檸檬系列 人氣水族館再販！ 附購買地址+方法

Chiikawa熱潮不斷，繼早前於東京開設拉麵店後，它們於8、9月推出多個系列周邊商品，有新品亦有再販商品，必買全新壽司、檸檬系列。即睇詳情！

Chiikawa 新商品｜檸檬系列 開售日期：2024年8月23日 開售地點：Chiikawa Land、Chiikawa Online Market、魔法少女新宿店、Chiikawa POP UP STORE

Chiikawa 新商品｜餐廳造型系列 Chiikawa餐廳常設店位於池袋，另外於靜岡亦有限定店。由於推出新商品，於8月30日至9月16日入店，需要於Lawson Ticket抽選整理券，登記成為會員需要日本地址及電話號碼。 Chiikawa餐廳 (池袋) 地址：池袋PARCO本館7F Chiikawa餐廳 (靜岡) 地址：静岡PARCO 1F 開售日期：2024年8月30日 Lawson Ticket抽選網站 Chiikawa Online Market 開售網站：請按此

Chiikawa 新商品｜壽司系列 Chiikawa Land（原宿店、福岡Parco店、京都四条河原町店、東京Sky Tree店、仙台Parco店、札幌Parco店、Marui City横浜店、広島Parco店、心斎橋Parco店） 開售日期：2024年9月6日〜9月30日 東京Character Street Ichiban Plaza 開售日期：2024年9月6日〜9月19日 KiddyLand大阪梅田店 開售日期：2024年9月6日〜10月16日 名古屋Parco店 開售日期：2024年9月6日〜9月30日 AMU PLAZA熊本6樓 開售日期：2024年9月6日〜9月30日 Chiikawa Online Market 開售日期：2024年9月6日 開售網站：請按此

Chiikawa 再販商品｜水族館系列 開售日期：2024年8月23日 開售地點：Chiikawa Online Market