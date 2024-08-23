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生活
2024-08-23 18:02:00

Chiikawa 8/9月商品一覽 餐廳造型/全新壽司+檸檬系列 人氣水族館再販！ 附購買地址+方法

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日本旅遊｜Chiikawa 8/ 9月商品一覽 餐廳造型/全新壽司+檸檬系列 人氣水族館再販！ 附購買地址+方法

日本旅遊｜Chiikawa 8/ 9月商品一覽 餐廳造型/全新壽司+檸檬系列 人氣水族館再販！ 附購買地址+方法

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Chiikawa熱潮不斷，繼早前於東京開設拉麵店後，它們於89月推出多個系列周邊商品，有新品亦有再販商品，必買全新壽司、檸檬系列。即睇詳情！

Chiikawa新商品｜檸檬系列

開售日期：2024823

開售地點：Chiikawa LandChiikawa Online Market、魔法少女新宿店、Chiikawa POP UP STORE

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掛飾公仔 各1,760円 掛飾公仔 各1,760円

Chiikawa新商品｜餐廳造型系列

Chiikawa餐廳常設店位於池袋，另外於靜岡亦有限定店。由於推出新商品，於830日至916日入店，需要於Lawson Ticket抽選整理券，登記成為會員需要日本地址及電話號碼。

Chiikawa餐廳 (池袋)

地址：池袋PARCO本館7F

Chiikawa餐廳 (靜岡)

地址：静岡PARCO 1F

開售日期：2024830

Lawson Ticket抽選網站

Chiikawa Online Market

開售網站：請按此

掛飾公仔 各1,650円 掛飾公仔 各1,650円 大頭襟章 2,640円 地毯 3,850円

Chiikawa新商品｜壽司系列

Chiikawa Land（原宿店、福岡Parco店、京都四条河原町店、東京Sky Tree店、仙台Parco店、札幌Parco店、Marui City横浜店、広島Parco店、心斎橋Parco店）

開售日期：202496日〜930

東京Character Street Ichiban Plaza

開售日期：202496日〜919

KiddyLand大阪梅田店

開售日期：202496日〜1016

名古屋Parco

開售日期：202496日〜930

AMU PLAZA熊本6

開售日期：202496日〜930

Chiikawa Online Market

開售日期：202496

開售網站：請按此

Chiikawa新商品｜壽司系列【9月6日開售】 掛飾公仔 1,870円 坐姿公仔 2,310円 買滿2,200円送隨機卡 買滿4,400円送隨機筷子 Tote bag 2,640円 斜揹袋 2,530円 T-shirt 3,080円 立牌扭蛋 1次400円 徽章扭蛋 1次300円 Multi Cloth 440円 貼紙 330円 Usagi刺身醬油 1,080円 午餐袋 1,980円 環保袋 1,650円 醬油碟 各1,430 醬油碟 各1,430 御守 935円 濕紙巾蓋 兩個共1,210円 Memo 各550円 貼紙 各330円

Chiikawa再販商品｜水族館系列

開售日期：2024823

開售地點：Chiikawa Online Market

掛飾公仔 各1,650円 掛飾公仔 各1,650円 掛飾公仔 各1,650円 掛飾公仔 各1,650円

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