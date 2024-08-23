Chiikawa 8/9月商品一覽 餐廳造型/全新壽司+檸檬系列 人氣水族館再販！ 附購買地址+方法

Chiikawa熱潮不斷，繼早前於東京開設拉麵店後，它們於8、9月推出多個系列周邊商品，有新品亦有再販商品，必買全新壽司、檸檬系列。即睇詳情！
Chiikawa新商品｜檸檬系列
開售日期：2024年8月23日
開售地點：Chiikawa Land、Chiikawa Online Market、魔法少女新宿店、Chiikawa POP UP STORE
Chiikawa新商品｜餐廳造型系列
Chiikawa餐廳常設店位於池袋，另外於靜岡亦有限定店。由於推出新商品，於8月30日至9月16日入店，需要於Lawson Ticket抽選整理券，登記成為會員需要日本地址及電話號碼。
Chiikawa餐廳 (池袋)
地址：池袋PARCO本館7F
Chiikawa餐廳 (靜岡)
地址：静岡PARCO 1F
開售日期：2024年8月30日
Chiikawa Online Market
開售網站：請按此
Chiikawa新商品｜壽司系列
Chiikawa Land（原宿店、福岡Parco店、京都四条河原町店、東京Sky Tree店、仙台Parco店、札幌Parco店、Marui City横浜店、広島Parco店、心斎橋Parco店）
開售日期：2024年9月6日〜9月30日
東京Character Street Ichiban Plaza
開售日期：2024年9月6日〜9月19日
KiddyLand大阪梅田店
開售日期：2024年9月6日〜10月16日
名古屋Parco店
開售日期：2024年9月6日〜9月30日
AMU PLAZA熊本6樓
開售日期：2024年9月6日〜9月30日
Chiikawa Online Market
開售日期：2024年9月6日
開售網站：請按此
Chiikawa再販商品｜水族館系列
開售日期：2024年8月23日