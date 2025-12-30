Chiikawa Baby快閃店進駐旺角MOKO 佔地近2000呎/日本同步新品/多個打卡位

Chiikawa粉絲荷包又再失守！Chiikawa Baby香港限定店將於2026年1月23日至3月2日限時登陸旺角MOKO新世紀廣場。店內不但重現日本官方巡迴快閃店場景，讓粉絲瘋狂打卡外，更加發售多款日本直送周邊商品，當中第2輪「Chiikawa Baby」新品將會與日本同步開售，不用親身到日本亦能入手心頭好！

與日本同步開售新品 由NIKO-NIKO Lifestyle Store獨家打造的Chiikawa Baby香港限定店佔地近2000呎，推出多款日本直送官方授權Chiikawa精品，當中包括超可愛的包巾公仔及椰菜兔兔公仔吊飾，1月23日更加與日本同步開售全新「Chiikawa Baby」第2彈新品，必定掀起全城搶購浪潮！

巨型BB床場景/ 角色合照牆 店內設有2大打卡位，焦點必屬巨型BB床場景，吉伊卡哇、小八與兔兔將以BB造型登場，絕對融化粉絲的心！另外，店內同時以Chiikawa Baby漫畫故事為靈感，打造「角色合照牆」，不妨與心水角色合照。

Chiikawa Baby 香港期間限定店 開放日期： 2026年1月2日至3月2日 開放時間： 上午11時至下午9時 （最後進場時間為下午 8 時 30 分） 地點： 旺角 MOKO 新世紀廣場 地下中庭 付款方式：只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適用。