Chiikawa Park今年東京開幕！首座Chiikawa大型體驗型設施/官方預告率先睇

日本人氣漫畫系列《Chiikawa》(ちいかわ) 正式官方宣布，將推出首座大型體驗型設施「吉伊卡哇樂園」，預計於今年2025年東京開幕，率先睇官方網站及最新釋出的預告宣傳片。

本日(24日)官方推出最新宣傳圖及宣傳片，雖然未有更多詳請公佈，但已隨即引發全球粉絲熱烈討論！

《Chiikawa》原作由插畫家Nagano(ナガノ)創作，故事圍繞主角Chiikawa與夥伴們的日常生活，結合可愛畫風與貼近現實的劇情，迅速累積龐大粉絲群。近年來，《Chiikawa》推出多款周邊商品及不同形式的限定店鋪及聯名活動，引起巨大熱潮，成為近年最受歡迎的日本IP之一。早前香港Chiikawa限定店亦掀起搶購潮，引來大批黃牛黨湧現。

是次隨著樂園的規劃，意味《Chiikawa》將從周邊商品店鋪、主題餐廳進一步擴展至實體娛樂產業，預計將成為東京最新的人氣旅遊勝地。