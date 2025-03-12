Chill Vietnam Cuisine & Bar食晚飯抽LABUBU罕見盲盒 獎品價值高達5位數字

食餐飯都有機會贏取全球熱捧的爆紅潮物LABUBU！說的是荔枝角新派越南餐廳Chill Vietnam Cuisine & Bar，只要晚市惠顧消費滿指定金額，即可抽選LABUBU盲盒，合共送出多達200份獎品，更話保證中獎。大家甚至有機會抽到隱藏版，價值高達5位數字！
每消費滿$500抽獎１次
抽LABUBU盲盒活動由即日起至4月30日，晚市惠顧主餐牌內的單點美食或指定套餐，每滿$500即可以一番賞的形式獲得1次盲盒抽獎機會，消費滿$1000獲2次抽獎、消費滿$1500獲3次抽獎，$2000就有4次，如此類推。LABUBU特色獎賞提供9款不同的，合共200份獎品價值。
其中最具話題的SS賞頭獎LABUBU大天使，坊間極為罕見，在香港及內地官網抽獎才有機會得到，現今炒價高達$2000以上！另一款話題獎品S賞LABUBU象棋系列皇后，是早前情人節推出的特別版，要奉上炒價加運氣才有機會購買得到。還有A賞坐坐派對系列及B賞心動馬卡龍系列，同樣買少見少極之珍貴。
獎品名單大晒冷
話說餐廳老闆娘Vian是LABUBU的超級粉絲，將極具收藏價值的盲盒禮品公諸同好，獎品名單包括：
SS賞 （頭獎）LABUBU大天使
S賞 LABUBU 象棋系列皇后
A賞 LABUBU 坐坐派對系列
B賞 LABUBU心動馬卡龍系列
C賞 LABUBU可口可樂盲盒系列
D賞 LABUBU看不見我盲盒系列
E賞 LABUBU象棋大冒險冰箱貼
F賞 LABUBU隨機服飾
G賞 LABUBU隨機泡泡萌粒
新推牛板腱火車頭雜錦湯河
餐廳最近亦推出多款新菜式，如火焰鐵板美國頂級肉眼，以越南八角、桂皮、越南淮鹽醃製，外層焦香內裡肉嫩多汁，用鐵板奉上給客人時淋上玫瑰露，燃起火焰，帶來吸睛的視覺效果。配上特製的香茅牛油汁及青檸桔仔汁，提升豐富肉香。另一款牛板腱火車頭雜錦湯河，是經典火車頭湯河的升級版，用越南傳統香料熬製湯底，湯頭清澈而層次感十足，帶有香茅、八角、肉桂和薑的獨特香氣。其他新菜如椰汁喇沙青口配炸油條、越式街頭燒鵪鶉、越式香葉燒烏頭及越式燒乳豬配淮鹽桔仔汁等也充滿特色。
Chill Vietnam Cuisine & Bar
地址：荔枝角長義街9號D2 Place1期3樓301號舖
電話：2858 8606 / 6536 2686
營業時間：11:30am-10pm