Chill Vietnam Cuisine & Bar食晚飯抽LABUBU罕見盲盒 獎品價值高達5位數字

食餐飯都有機會贏取全球熱捧的爆紅潮物LABUBU！說的是荔枝角新派越南餐廳Chill Vietnam Cuisine & Bar，只要晚市惠顧消費滿指定金額，即可抽選LABUBU盲盒，合共送出多達200份獎品，更話保證中獎。大家甚至有機會抽到隱藏版，價值高達5位數字！

每消費滿$500抽獎１次

抽LABUBU盲盒活動由即日起至4月30日，晚市惠顧主餐牌內的單點美食或指定套餐，每滿$500即可以一番賞的形式獲得1次盲盒抽獎機會，消費滿$1000獲2次抽獎、消費滿$1500獲3次抽獎，$2000就有4次，如此類推。LABUBU特色獎賞提供9款不同的，合共200份獎品價值。

其中最具話題的SS賞頭獎LABUBU大天使，坊間極為罕見，在香港及內地官網抽獎才有機會得到，現今炒價高達$2000以上！另一款話題獎品S賞LABUBU象棋系列皇后，是早前情人節推出的特別版，要奉上炒價加運氣才有機會購買得到。還有A賞坐坐派對系列及B賞心動馬卡龍系列，同樣買少見少極之珍貴。

