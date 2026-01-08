Chloé限定Chain Horse系列 駿馬元素慶祝新年新篇章

十二生肖的駿馬，象徵著自由與力量。法國時裝品牌Chloé，特別推出馬年限定系列，以匠心設計迎接農曆新年的到來。為了展現女性世界中，以「沉穩姿態、自由穿梭」的美好形象，這次Chain Horse系列，完美捕捉這一雙重意義，標誌性的駿馬主題，貫穿簡約的輪廓和品牌經典時尚配件間，生動地詮釋Chloé的核心魅力。

Chain Horse系列，特別重新演繹馬型標誌，巧妙融合法式優雅與新年喜慶氛圍。熱烈的紅色、柔和的裸色，和復古的牛仔藍成為主要色調，展現出隨性而明快的時尚態度。在時裝系列中，包羅多款日常穿搭選擇，如短袖tee、針織單品及牛仔丹寧款式。特別的束袖高領夾克，以馬術靈感製作的馬鬃與馬銜搭扣(horsebit)設計，為每件衣服增添趣味。牛仔丹寧單品上綴馬匹造型裝飾，和印有Chloé標誌的黃銅鉚釘，簡約設計流露精緻感。