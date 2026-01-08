熱門搜尋:
生活
2026-01-08 18:00:00

Chloé限定Chain Horse系列 駿馬元素慶祝新年新篇章

十二生肖的駿馬，象徵著自由與力量。法國時裝品牌Chloé，特別推出馬年限定系列，以匠心設計迎接農曆新年的到來。為了展現女性世界中，以「沉穩姿態、自由穿梭」的美好形象，這次Chain Horse系列，完美捕捉這一雙重意義，標誌性的駿馬主題，貫穿簡約的輪廓和品牌經典時尚配件間，生動地詮釋Chloé的核心魅力。

 

黑色針織上衣，綴有馬頭襟針。$8,900 黑色細號Paddington bag $19,500 高領牛仔褸 $17,700 高腰喇叭牛仔褲 $10,400 白色馬年圖案tee $5,150 黑色細號Paddington bag $19,500 黑色皮革Bowling bag $17,500

Chain Horse系列，特別重新演繹馬型標誌，巧妙融合法式優雅與新年喜慶氛圍。熱烈的紅色、柔和的裸色，和復古的牛仔藍成為主要色調，展現出隨性而明快的時尚態度。在時裝系列中，包羅多款日常穿搭選擇，如短袖tee、針織單品及牛仔丹寧款式。特別的束袖高領夾克，以馬術靈感製作的馬鬃與馬銜搭扣(horsebit)設計，為每件衣服增添趣味。牛仔丹寧單品上綴馬匹造型裝飾，和印有Chloé標誌的黃銅鉚釘，簡約設計流露精緻感。

手袋方面，則展示Chloé獨具匠心的設計，Spin小號手袋推出全新淺金色和杏仁糖色，鏈條上點綴的Chloé字母與馬形徽標，來增添靈動感；黑金配色的小號Paddington手袋和Bowling手袋，則以摩登的格調渲染出節日的慶祝氣息。限定Chain Horse系列，現於品牌的專門店及chloe.com上架，誠邀各位一起盛裝迎接新年。

購物及查詢：https://www.chloe.com/en-hk

紅色馬年圖案tee $4,700 金色馬年頸鏈 價格待定 金色皮革Spin tote bag $11,900 心型皮革鑰匙扣掛飾 $3,500

