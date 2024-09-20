Chloé首度推身體護理系列 延續經典Atelier des Fleurs香氛 3款夜幕香氛同步登場

Chloé經典的Atelier des Fleurs香氛系列，以各種清新花卉為主角，自推出以來深得女生喜愛。Chloé最近將系列延伸至護膚產品中，將3款受歡迎的香氣融入至全新身體護理系列Atelier des Mains，首階段推出香氛皂及芳香護手霜，在初秋季度呵護雙手，同時令芳香體驗更豐富圓滿。與此同時，Chloé Atelier des Fleurs亦推出全新的Les Fleurs des Nuit香氛系列，以晚上的3種神秘白色花卉為主軸，特別將羅馬柱香氛瓶換上鈷藍色，呼應深邃無邊的浩瀚星空。

Chloé首度推身體護理系列 延續經典Atelier des Fleurs香氛 3款夜幕香氛同步登場

Atelier des Mains 兩款身體護理產品率先登場 Atelier des Mains系列先以香皂和芳香護手霜為身體護理產品揭開序幕，品牌更預告日後將推出洋溢花香的沐浴露、花香潤膚露和方便攜帶的固體香膏等。 澄澈香氛皂 象牙白色香皂刻有Chloé品牌名稱，並以Ateliers des Fleurs香氛瓶的立體刻紋圍邊，精緻迷人。加水後，香皂產生綿密輕盈的泡沫，徹底潔淨雙手，並留下細膩花香。香皂以純素成分製造，包括至少95%的天然成分，且不含人造色素，體現Chloé的環保理念。

絲滑芳香護手霜 質感柔潤的護手霜，為雙手深層補濕，令肌膚回復柔嫩細滑，同時散發脫俗花香。配方蘊含豐富乳木果油，能持久滋潤和保護肌膚，感覺清爽不黏膩，快速被肌膚吸收，純素配方更含有至少 96%的天然成分。芳香護手霜採用優雅的象牙白色管狀包裝，貫徹Atelier des Fleurs系列的簡潔設計，而護手霜管身亦以100%可回收的鋁材製造。

延續3款 經典香氣 澄澈香氛皂和絲滑芳香護手霜提供3種Atelier des Fleurs的經典香味選擇，包括雪松木(Cedrus)、檀香(Santalum)及木蘭花(Magnolia Alba)。 Cedrus：展現雪松木不同面貌的馥郁芳香，散發樹脂、琥珀和麝香的氣息。 Santalum：捕捉檀香令人驚喜的細膩香調，展現愉悅怡人的香氣。 Magnolia Alba：清新的花香重現木蘭花在初春盛放時的獨特氣息。

澄澈香氛皂和絲滑芳香護手霜提供3種Atelier des Fleurs的經典香味選擇

聯乘 FWD House 1881推 主題套房 Chloé 同時聯乘FWD House 1881，推出期間限定「Chloé Atelier des Fleurs 主題套房住宿體驗」，客人可以在套房中享受奢華住宿與最新推出的身體護理系列，帶來全方位感官享受。FWD House 1881同時為入住客人，提供Chloé Atelier des Fleurs x FWD House 1881花香下午茶饗宴，將新出的芬芳香氛及花卉精華，精心融入在下午茶中，每道甜點與鹹點都蘊含著大自然的芬芳，帶來不僅是味蕾的滿足，還有嗅覺與視覺的享受。客人更可同時獲贈Chloé Atelier des Fleurs 香氛旅行套裝及精選禮物一份，總值超過$4,800。 預訂Chloé Atelier des Fleurs 主題套房

全新 Fleurs de Nuit 系列 盛放黑夜魅力 Atelier des Fleurs的全新Fleurs de Nuit系列中，蘭花、橙花和晚香玉於白天吸收溫暖燦爛的陽光，在晚上則唯美盛放，3種花在黑暗中散發與別不同的香氣，Chloé巧妙捕捉了這些花朵在夜幕降臨時所散發的誘人香調，調配出3款香氛。 Fleurs des Nuit香氛玻璃瓶保留其原有的羅馬柱設計，並換上深邃華麗的深藍色調，瓶身的立體圓柱形刻紋，猶如品牌深受歡迎的褶襇細節，體現自由奔放的流麗風格。另外，創辦人Gaby Aghion曾多次以家鄉埃及作為創作靈感，質感細緻的亮杏色磨砂瓶蓋，充滿著沙漠風情。

ORCHIDÉE DE MINUIT 蘭花香氛 $1,105/50ml、$2,030/100ml 蘭花． ORCHIDÉE DE MINUIT 香氛 白色的香莢蘭一生中只會在晚上綻開一次，以柔順甜美的花香吸引昆蟲採摘花粉，然後結出雲呢嗱豆莢果實。調香師Mathieu Nardin和Cécile Matton致力捕捉這個獨特時刻，並表示：「在調配Orchidée de Minuit香氛時，我們加強雲呢嗱的醉人氣息，並將之轉化成深沉花香，藉此探索這種成份的原始之美。」

橙花． NUIT D ’ ORANGER 香氛 橙花是Gaby Aghion家鄉地中海盆地的常見花朵，並有令人意想不到的一面：橙花在白天散發清新細膩的花香，但當夜深人靜時卻綻放著豐沛誘人的香氣，並會在破曉前變得更醇厚。調香師Alex Lee解釋：「有一次我在天亮前採摘橙花，親身感受到橙花真正的懾人芳香。橙花剛綻放時會展現鮮明的力量，帶有醉人的琥珀氣息和令人驚喜的原始花香氣息。」 NUIT D’ORANGER 橙花香氛 $1,105/50ml、$2,030/100ml