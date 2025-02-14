Chloe Atelier des Fleurs香港藝術展覽 林嘉欣、蔡蘿倫、Stephy打造香水與藝術的共鳴之美

Chloé Atelier des Fleurs於海港城舉辦一場獨特的《Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》，邀請三位才華橫溢的女藝術家，包括林嘉欣、蔡蘿倫(Lauren Tsai)及鄧麗欣(Stephy)攜手展示她們的作品，創造香氣與藝術之間迷人的對話，以獨特角度詮釋出Chloé Atelier des Fleurs的優雅與美，帶來一場視覺、聽覺與香氣的盛宴。 是次展覽不僅展示了三位藝術家的藝術作品，她們還將透過聲音敘述故事，增強整體的感官體驗，帶領參觀者深入了解背後的靈感來源，邀請參觀者進入她們真摯的藝術世界中。活動期間，還安排了花藝工作坊，讓參觀者深刻感受品牌的香氛故事與藝術的交融。

展開一場香氛藝術之旅 《Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》不僅限於視覺藝術，更涵蓋香味、設計以及文化的多重層面。展覽現場包括獨特的花藝裝置，並展示著Chloé Atelier des Fleurs香氛系列，如全新Cedrus Intense及其他王牌香氣：Cedrus、Magnolia、Jasmine Sambac、Herba Mimosa等。現場亦有香氛體驗，參觀者能更深入了解Chloé香水的獨有故事，充分享受這次的藝術之旅。

展覽場中央放置長桌，優雅地展示Chloé Atelier des Fleurs系列的香氛。

藝術與感官體驗區 在這次展覽的兩旁，展示了三位女性藝術家的作品，透過各自的創作媒介展現了情感與創意的多元探索：包括Karena的陶瓷作品《命運的香氣》、Lauren的兩幅《Hunger》及《Marlowe & Waking》和Stephy兩幅油畫《心花》及《春》。參觀者只要掃瞄作品旁邊的二維碼，即可聽到三位藝術家以聲音導航。展覽場中央放置了一張長桌，展了Chloé Atelier des Fleurs系列的香氛，參觀者可親身體驗集視、聽、嗅於一體的感官之旅。

香氛花藝工作坊體驗 現場亦設有期間限定的香氛花藝工作坊，參加者可以預約專屬時段，探索Chloé Atelier des Fleurs系列香氛，並尊享製作個人化花束及芳香手部按摩體驗，感受以獨特花朵為主題締造的多重感官之旅。

全新 Cedrus Intense 香氛 全新Cedrus Intense香氛以固有的Cedrus香氛以經典玫瑰花為中調，更加入莎草，為豐沛的花瓣粉香注入清新的皮革香味。香氛接著散發由世界各地精心挑選的3種木調：帶有煙燻氣息的中國雪松與印度沙漠香根草的辛辣礦物味交錯，引領出澳洲檀香純淨柔潤的香調，每種獨特木香也各具特色，展現令人意想不到的細膩面貌。層層遞進的深沉木調 ，以洋溢活力的佛手柑和小荳蔻為前調，並利用沉色系的落葉香氣為明亮的前調賦予力量和深度，體現女性的自由精神、敏銳直覺和自信魅力。

Chloé Atelier des Fleurs Cedrus Intense 香氛 $1,275/ 50ml、$2,335/150ml

兩款身體護理產品 除了Atelier des Fleurs香氛家族，Chloé 同樣推出絲滑芳香護手霜及澄澈香氛皂，照顧身體肌膚需要。質感柔潤的護手霜，為雙手深層補濕，令肌膚回復柔嫩細滑，同時散發脫俗花香。 配方蘊含豐富乳木果油，能持久滋潤和保護肌膚，感覺清爽不黏膩。而象牙白色的香皂刻有Chloé品牌名稱和Ateliers des Fleurs系列標誌性的立體香氛瓶刻紋，加水後，香皂產生綿密輕盈的泡沫，讓雙手徹底潔淨，並留下細膩花香。 Chlo é Atelier des Fleurs 香港藝術展覽 日期：2025年2月16日至3月16日 時間：11am – 9pm (Sun – Thurs) / 11am – 9:30pm (Fri – Sat) 地點：海港城海洋中心二階207號舖 - Gallery by the Harbour海港城美術館