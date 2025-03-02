city'super本地咖啡之旅 齊集12間人氣咖啡 現場示範Fellow最新智能精準咖啡機 必玩限定工作坊！

為推廣本地咖啡文化，city'super由即日起至3月19日特別聯同COFFEETURE 於三間門市舉行 COF’FESTIVAL 本地咖啡體驗之旅，帶來12間本地咖啡界著名品牌的自家本地烘焙豆。另外現場更會示範Fellow最新智能精準咖啡機，以及舉行多個限定工作坊，一於把握機會去細味咖啡濃香啦！

是次參與活動的本地咖啡品牌包括 Urban Coffee Roaster、Black Sugar Coffee、Blossom 波甚珈琲、Knockbox Coffee、Craft Coffee Roaster、Roastwork、Smoky Shark Coffee、離火咖啡研究所、初緣、My Little Coffee、MUGOFFEE 及 Shock Coffee Roaster (排名不分先後)，全是香港本地人氣咖啡品牌。而現場除了示範Fellow 智能精準咖啡機 Aiden外，今次將推出場內優惠，以港幣 3,790 元購買 Aiden，隨即附送場內本地品牌咖啡豆共十二包(每包約 20 克 ，總值港幣 500 元)，讓大家感受本地咖啡魅力。

限定工作坊詳情

Urban Coffee Roaster X BeCandle Mood Flavouring 香氣之旅 - 香味咖啡特飲工作坊

來自西貢的超人氣手工香薰品牌 BeCandle 以高品質工藝小批量生產見稱，深受香氣愛好者歡迎。 Urban Coffee Roaster 為本港冠軍咖啡店及咖啡豆烘焙名所，其出品咖啡豆均經過團隊精心挑選及細心烘焙。 兩大本港品牌均為香氣專家，將於香氣之旅 Mood Flavouring 中首度聯乘，推出香味咖啡特飲工作坊，攜手打造一場嗅覺與味覺饗宴。 Urban Coffee Roaster 將帶同三款精選咖啡豆，由創辦人及冠軍咖啡師 Gary Au 帶領參加者利用 Aiden 精準手沖智能咖啡機沖煮成咖啡，結合 BeCandle 創作的三款香氣，最後製作成專屬的香味咖啡特飲。

香味咖啡特飲工作坊

日期：2025 年 2 月 28 日 (五)、3 月 3 日 (一)至 3 月 6 日 (四)

時間：中午 12 時正至下午 2 時正；下午 4 時正至晚上6 時正 (每節約半小時；共 8 節)

地點：時代廣場店

費用：港幣 198 元/位

香味咖啡特飲-週末限定工作坊

日期：2025 年 3 月 1 日 (六)及 3 月 2 日 (日)

時間：下午 1 時正至 2 時正；下午 3 時正至 4 時正；下午 5 時正至晚上 6 時正 (每節約 1 小時；共 3 節)

地點：時代廣場店

費用：港幣 198 元/位

*參加者需於 city'super 網上商店預約。