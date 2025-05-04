city’super泰國美食市集 $35買船麵套裝 甜品控必試！榴槤糯米飯/班蘭千層糕

city’super由即日起至5月21日期間將舉行泰國美食市集，為各位搜羅一系列來自泰國的驚喜產品和美食，讓大家留港都能感受地道泰式風情！此外city’super更與精選本地品牌及農場合作，推出多項精彩優惠，更邀請人氣名廚蜜兒（MAB MAK）親臨多間 city’super 指定門市與顧客分享泰式料理心得，下文即睇詳情！

city’super泰國美食市集

如果喜歡品嚐泰式風味，必去city’super泰國美食市集！活動期間將帶來大量來自泰國的頂級生鮮蔬果、美食飲品以及必備生活選物等驚喜產品，當中包括位於 Street Deli 的泰式甜品專櫃、由 Tropical Premium呈獻的新鮮水果專櫃、泰國品牌包括藍象（Blue Elephant）、Thai Aree 及 UFC 等等。必買Thai Aree 泰式船麵套裝，只需$35就能在家飽歎正宗泰國滋味。而Street Deli 的泰式甜品專櫃款式亦非常豐富，包括芒果糯米糍、開心果糯米糍、班蘭千層糕、椰汁西米糕、芒果糯米飯及榴槤糯米飯等，全部都值得一試。

凡選購泰國美食市集產品滿港幣 200 元即可獲贈環保購物袋乙個，款式精美，更可水洗及易於摺疊，非常實用！



city’super 泰國美食市集 2025