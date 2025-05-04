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生活
2025-05-04 18:00:00

city’super泰國美食市集 $35買船麵套裝 甜品控必試！榴槤糯米飯/班蘭千層糕

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city’super泰國美食市集 $35買船麵套裝 甜品控必試！榴槤糯米飯/班蘭千層糕

city’super泰國美食市集 $35買船麵套裝 甜品控必試！榴槤糯米飯/班蘭千層糕

city’super由即日起至5月21日期間將舉行泰國美食市集，為各位搜羅一系列來自泰國的驚喜產品和美食，讓大家留港都能感受地道泰式風情！此外city’super更與精選本地品牌及農場合作，推出多項精彩優惠，更邀請人氣名廚蜜兒（MAB MAK）親臨多間 city’super 指定門市與顧客分享泰式料理心得，下文即睇詳情！

(由左至右) 藍象即食黃咖哩 300 克；藍象即食紅咖哩 300 克；藍象即食綠咖哩 300 克；藍象椰奶 165 毫升；藍象泰式冬蔭功套裝； (由上至下，左至右) city’super 泰國茉莉香米 1 公斤； city’super 泰國糙米 1 公斤； city’super 泰國薏米 400 克； city’super 泰國健康米 (茉莉、紅米及糙米) 1 公斤； city’super 泰國新花茉莉香米 1 公斤； city’super 紫莓香米 500 克； city’super 養生三色米 1 公斤； city’super 泰國白糯米 1 公斤； city’super 泰國紅米公 1 斤； city’super 泰國黑糯米 1 公斤 (由左至右) Chabatree Marinetopia 系列木製杯架； Chabatree 香料及調味罌； Chabatree Limpid 系列柚木製餐盤； Chabatree 木製沙律匙叉

city’super泰國美食市集

如果喜歡品嚐泰式風味，必去city’super泰國美食市集！活動期間將帶來大量來自泰國的頂級生鮮蔬果、美食飲品以及必備生活選物等驚喜產品，當中包括位於 Street Deli 的泰式甜品專櫃、由 Tropical Premium呈獻的新鮮水果專櫃、泰國品牌包括藍象（Blue Elephant）、Thai Aree 及 UFC 等等。必買Thai Aree 泰式船麵套裝，只需$35就能在家飽歎正宗泰國滋味。而Street Deli 的泰式甜品專櫃款式亦非常豐富，包括芒果糯米糍、開心果糯米糍、班蘭千層糕、椰汁西米糕、芒果糯米飯及榴槤糯米飯等，全部都值得一試。
凡選購泰國美食市集產品滿港幣 200 元即可獲贈環保購物袋乙個，款式精美，更可水洗及易於摺疊，非常實用！

city’super 泰國美食市集 2025  

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日期：2025 年 5 月 1 日(四)至 21 日(三) 

地點：時代廣場、海港城、新城市廣場、國際金融中心商場、city’super neighbourhood AIRSIDE 及 THE SOUTHSIDE 店

city'super 網上商店

人氣名廚蜜兒（MAB MAK）料理示範時間表： 
•2025 年 5 月 3 日（六）下午 4 時 30 分至 5 時 30 分 @ 時代廣場店 

•2025 年 5 月 4 日（日）下午 4 時 30 分至 5 時 30 分 @ 新城市廣場店 

•2025 年 5 月 9 日（五）下午 5 時正至 6 時正 @ 國際金融中心商場店 

•2025 年 5 月 10 日（六）下午 4 時 30 分至 5 時 30 分 @ city’super neighbourhood THE SOUTHSIDE 店 

人氣名廚蜜兒（MAB MAK） 梭坤敬即脆烤豬肉乾快閃櫃由 2025 年 5 月 1 日 (四) 至 5 月 21 日 (三)，泰國食品品牌梭坤敬會於新城市廣場店 Meat Deli 設快閃專櫃，售賣即脆烤豬肉乾 (港幣 36 元/包；港幣 63 元/2 包)。 榴槤愛好者們切記於 2025 年 5 月 1 日 (四) 至 5 月 21 日 (三) 期間親臨門市，品嘗期間限定精選— —泰國青尼榴槤肉、金枕頭榴槤、干腰榴槤、寶石球榴槤及金鑽鳳凰榴槤。

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