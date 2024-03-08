city’super清酒祭2024！逾300款日本直送優質清酒／有獎刮刮卡活動／可享高達87折優惠

喜歡飲日本清酒的你要留意啦！city'super 在各門市、時代廣場中庭及網上商店舉辦第 25 屆「清酒祭 2024」，呈獻來自 19 間酒藏、逾 300 款日本直送優質清酒，包括話題新酒品、深受歡迎新鮮生酒、熟成清酒、新派低度數清酒、自家農田種米的佳釀及清甜果酒。多間酒藏的日本代表更會不定期於時代廣場中庭現身，與一眾清酒迷分享引以為傲的匠心傑作。喜歡飲日本清酒的你千萬不要錯過！
今年的清酒祭以五個角色帶出清酒的五大風格為題，生動地引領各位由淺入深認識清酒世界。此外，city'super 亦準備了多項精彩滿額贈禮活動，包括張張有獎的刮刮卡活動——「刮出驚喜」及一系列購物禮遇，讓清酒迷感受「清酒祭 2024」的醉人體驗。
多款佳釀新星 展現話題新風格
清酒祭不乏多款全新佳釀，包括來自剛於 2023 年復辦新酒藏── 龍水泉的「龍水泉 山田錦 生酛純米大吟釀」($360)，此酒以新派「生酛」手法釀造，散發著淡雅的白花和蜜瓜香氣，低酒精並帶微氣泡；由年輕藏人主理的「獺祭 登龍門 純米大吟釀」($280)，純淨柔滑，帶濃郁果香和米香；以 2024 龍年為靈感的「英勲 龍與貓三割五分 純米大吟釀」($550)；梵唯一沒有進行不同缸混釀、個性獨特而純正的「梵 Diamond 純米大吟釀」($300)；由原料米到精米皆由酒藏一手打理的有機純米吟 釀 ──「竹林 Earth Science 有機純米吟釀」($360)。
春日「鮮」氣日本生酒
生酒是一種未經高溫消毒的清酒，果味更鮮香濃郁，適合新鮮享用。特別推介新鮮釀造的「姿 山田錦 純米大吟釀無濾過生原酒」($250)；淡雅花香帶輕盈碳酸口感的「天壽 鳥海山 春宵一刻 純米吟釀生原酒」($220)，屬賞花必備之選；印有可愛酒標的「出羽櫻 小柴的凝視 純米吟釀無濾過生原酒」($230)。
熟成清酒品嘗歲月風味
正如葡萄酒一樣，熟成能讓清酒的質感更圓潤、風味更均衡。新酒品「李白 斗瓶大吟釀 2000 年長期熟成」($4,800) 屬該酒造最頂級的大吟釀，嚴選 2000 年全國新酒鑑評會獲 得金賞的佳釀進行低温熟成，散發優雅果香和圓潤口感；經過長達 20 年熟成的「天山 20年熟成 全麹仕込純米酒」($550) 展現醇厚旨味；「出羽鶴 出羽之醒 秘藏大吟釀」 ($1,380) 經歷10年以上低溫熟成，香氣豐醇，風味深邃。
購物換走氣泡清酒專用杯/$50購物禮券/刮刮卡
「清酒祭 2024」期間，於各門市及網上商店選購推廣清酒或果酒滿指定金額可換領 Immersion 氣泡清酒專用杯、city'super 北極熊 - 清酒侍酒師或 city'super $50 購物禮券。此外，於時代廣場店或時代廣場中庭消費滿指定金額，即獲刮刮卡，有機會獲得購物禮券或佐酒小食等禮品，張張有獎！city'super super e-gold 及 super e 會員選購指定數量清酒更享高達 87 折優惠！
city’super 清酒祭 2024
海港城、新城市廣場、國際金融中心商場及 AIRSIDE 店、city’super 網上商店
日期：即日起至 2024 年 3 月 20 日