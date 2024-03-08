city’super清酒祭2024！逾300款日本直送優質清酒／有獎刮刮卡活動／可享高達87折優惠

喜歡飲日本清酒的你要留意啦！city'super 在各門市、時代廣場中庭及網上商店舉辦第 25 屆「清酒祭 2024」，呈獻來自 19 間酒藏、逾 300 款日本直送優質清酒，包括話題新酒品、深受歡迎新鮮生酒、熟成清酒、新派低度數清酒、自家農田種米的佳釀及清甜果酒。多間酒藏的日本代表更會不定期於時代廣場中庭現身，與一眾清酒迷分享引以為傲的匠心傑作。喜歡飲日本清酒的你千萬不要錯過！

今年的清酒祭以五個角色帶出清酒的五大風格為題，生動地引領各位由淺入深認識清酒世界。此外，city'super 亦準備了多項精彩滿額贈禮活動，包括張張有獎的刮刮卡活動——「刮出驚喜」及一系列購物禮遇，讓清酒迷感受「清酒祭 2024」的醉人體驗。