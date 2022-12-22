熱門搜尋:
C觀點 聖誕節2022 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2022-12-22 12:30:00

city’super獨家引入肉中藝術品——松阪牛

分享：
生活

為確保日本松阪牛的純正血統，當地特別制定嚴格控管標準，讓消費者可追溯每頭松阪牛的來源及歷史，保證是黑毛種處女和牛。

精品超市city’super，近日與日本松阪牛協議會(Matsusaka Beef Council)合作，獨家引入日本三重縣伊藤牧場的國寶級松阪和牛，於旗下四間門市獨家發售，並於city’super首間宗日式料理店「味蔵by city’super」，限定推出冬日松阪牛美饌。

生活

日本冰鮮A5級松阪牛和牛日式燒肉用，每100克$150至$220。

保證黑毛種處女和牛

有「肉類中藝術品」之稱的松阪和牛，是世上最昂貴的牛肉之一，而飼養松阪牛的伊藤牧場，擁有逾60年飼養松阪牛經驗，嚴選血統純正黑毛種處女和牛，以愛心育成細緻霜降油花及入口即融的脂味，獲獎無數，連續三年(2017年至2019)獲「松阪肉牛共進會 」評選為「 優秀賞1 」的極品松阪牛。

生活

在國際廚壇，松阪牛擁有日本人的驕傲美名，油脂豐美、肉香鮮甜。

4年飼養期肉味更濃

city’super今次引進的松阪牛，飼育期長達3942.5個月，因為育期加長，令飼養成本增加，因此非常少和牛農家有能力承擔。但飼養期長的松阪牛，脂肪質量與肉質亦會隨飼育時間逐漸熟成，令肉味更濃郁。已到港的松阪牛，在脂肪分交錯等級(Beef Marbling StandardBMS)中皆獲最高級別12等，油花特別均勻。citysuper更以「一頭買」(完整一頭牛採買)方式引進，因此備有不同部位供顧客選擇，讓家中大廚在準備聚餐或宴席時有更多選擇。

生活

松阪牛創作鍋，採用茅乃舍出品的特製木魚湯入饌，讓肉質柔和鮮美的松阪牛與木魚湯的清香鮮甜交織成窩心滋味。$1,088

味蔵by city’super松阪牛美饌

而味蔵by city’super推出的松阪牛美饌，包括松阪牛創作鍋($1,088)、松阪牛創作鍋($388)、鹽燒松阪牛赤身($388)及秘製汁燒松阪牛($288)，價錢豐儉由人有平有貴，即可品嘗「日本第一牛」的豐盈美味。

 

查詢：citysuper.com.hk

生活 生活
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受