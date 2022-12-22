city’super獨家引入肉中藝術品——松阪牛

精品超市city’super，近日與日本松阪牛協議會(Matsusaka Beef Council)合作，獨家引入日本三重縣伊藤牧場的國寶級松阪和牛，於旗下四間門市獨家發售，並於city’super首間宗日式料理店「味蔵by city’super」，限定推出冬日松阪牛美饌。

保證黑毛種處女和牛 有「肉類中藝術品」之稱的松阪和牛，是世上最昂貴的牛肉之一，而飼養松阪牛的伊藤牧場，擁有逾60年飼養松阪牛經驗，嚴選血統純正黑毛種處女和牛，以愛心育成細緻霜降油花及入口即融的脂味，獲獎無數，連續三年(2017年至2019年)獲「松阪肉牛共進會 」評選為「 優秀賞1席 」的極品松阪牛。

逾 4 年飼養期肉味更濃 city’super今次引進的松阪牛，飼育期長達39至42.5個月，因為育期加長，令飼養成本增加，因此非常少和牛農家有能力承擔。但飼養期長的松阪牛，脂肪質量與肉質亦會隨飼育時間逐漸熟成，令肉味更濃郁。已到港的松阪牛，在脂肪分交錯等級(Beef Marbling Standard，BMS)中皆獲最高級別12等，油花特別均勻。city’super更以「一頭買」(完整一頭牛採買)方式引進，因此備有不同部位供顧客選擇，讓家中大廚在準備聚餐或宴席時有更多選擇。